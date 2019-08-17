Испания: Ла Лига 2019-2020
17
Эрасо
Хави
21
Перес
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Арнаис ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вильяр ХуанНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +9 =5 -6Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес
Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес Леганес 0:2 Эспаньол Севилья 0:3 Леганес Леганес 0:0 Сельта Леганес 0:1 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Леганес Леганес 1:1 Реал Мадрид Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте
Осасуна Последние 20 матчей: +13 =4 -3Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна
Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна Осасуна 3:0 Осасуна-2 Осасуна 1:0 Реал Овьедо Кордова 2:3 Осасуна Осасуна 2:0 Лас-Пальмас Кадис 0:0 Осасуна Осасуна 1:0 Реус Депортиу Алькоркон 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Альбасете Эльче 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Депортиво Луго 2:2 Осасуна Осасуна 1:0 Экстремадура Тенерифе 3:2 Осасуна Осасуна 3:0 Райо Махадаонда
Последние игры между собой
Леганес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Осасуна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Мальорка
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Атлетик Б
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Осасуна
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Леганес
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Вильярреал
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Гранада
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Валенсия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Реал Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Эйбар
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Барселона
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Леганес
75.9% (120)
Ничья
19.6% (31)
Осасуна
4.4% (7)
1:0 Леганес
43.7% (69)
2:1 Леганес
20.9% (33)
1:1 Ничья
15.2% (24)
2:0 Леганес
8.2% (13)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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