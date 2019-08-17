Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леганес
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Осасуна
0' 13'
1
Куэльяр
Иван
16
Росалес
Роберто
3
Бустинса
Унаи
15
Тарин
Родриго
22
Сиовас
Димитрис
5
Сильва
Хонатан
17
Эрасо
Хави
21
Перес
Рубен
27
Оскар
Родригес
26
Эн-Несири
Юссеф
7
Брайтвайт
Мартин
13
Рубен
Мартинес
2
Видаль
Начо
23
Aridane
Umpierrez
5
Гарсия
Давид
III
30
Эступиньян
Первис
6
Ойер
Санхурхо
27
Jon
Moncayola
10
Торрес
Роберто
20
Брашанац
Дарко
17
Роберт
Ибаньес
9
Авила
Эсекьель
Леганес
5-3-2
Осасуна
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес
Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес Леганес 0:2 Эспаньол Севилья 0:3 Леганес Леганес 0:0 Сельта Леганес 0:1 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Леганес Леганес 1:1 Реал Мадрид Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона Атлетико М 1:0 Леганес Леганес 1:0 Леванте
Осасуна Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна
Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна Осасуна 3:0 Осасуна-2 Осасуна 1:0 Реал Овьедо Кордова 2:3 Осасуна Осасуна 2:0 Лас-Пальмас Кадис 0:0 Осасуна Осасуна 1:0 Реус Депортиу Алькоркон 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Альбасете Эльче 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Депортиво Луго 2:2 Осасуна Осасуна 1:0 Экстремадура Тенерифе 3:2 Осасуна Осасуна 3:0 Райо Махадаонда

Последние игры между собой

Леганес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Осасуна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Осасуна 2:1 Леганес Примера Леганес 2:0 Осасуна Примера Леганес 2:0 Осасуна Сегунда Осасуна 2:1 Леганес Сегунда
Леганес 1:1 Осасуна Сегунда Осасуна 2:1 Леганес Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Мальорка 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Атлетик Б 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Осасуна 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Леганес 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вильярреал 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Гранада 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Валенсия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Реал Сосьедад 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Эйбар 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Барселона 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Сельта 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Осасуна
Леганес
75.9% (120)
Ничья
19.6% (31)
Осасуна
4.4% (7)
1:0 Леганес
43.7% (69)
2:1 Леганес
20.9% (33)
1:1 Ничья
15.2% (24)
2:0 Леганес
8.2% (13)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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