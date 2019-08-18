Голландия: Эредивизие 2019-2020
Фортуна Ситтард
1:3
Второй тайм: 46'
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
Виллем II
1:0
18' ГолДамашкан Виталие
1:1
23' ГолВрусай Мариос
1:2
29' ПенальтиПавлидис Вангелис
1:3
45' ГолПавлидис Вангелис
12
Эссерс
Клинт
23
Пинту
Мика
10
Димерс
Марк
20
Сисс
Амаду
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинту МикаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Сисс АмадуНападающий
- Запасные игроки
-
28 Юг АжбейВратарь
-
27 Кут РоуэнВратарь
- Полузащитник
-
-
33 Agim Zeka
-
-
-
-
22 Adnan Ugur
-
Главный тренер: Sjors Ultee
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
-
22 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
18'
1:0
23'
1:1
29'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +6 =3 -11Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес АЗ Алкмаар 4:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Меерссен 1:8 Фортуна Ситтард
Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 НАК Бреда Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 АДО Ден Хааг Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Аякс 4:0 Фортуна Ситтард АЗ Алкмаар 4:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:4 Херенвен Хераклес 6:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 4:1 Эксельсиор
Виллем II Последние 20 матчей: +10 =2 -8Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II
Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар
Последние игры между собой
Фортуна Ситтард: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Виллем II: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|2.
|Витесс
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Спарта Роттердам
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|6.
|Виллем II
|3:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|ПСВ
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|ВВВ-Венло
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|Эммен
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Фейеноорд
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|1:3
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|Ваалвейк
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|АДО Ден Хааг
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
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