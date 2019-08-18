Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Фортуна Ситтард
1:3
Второй тайм: 46'

Стадион:
Виллем II
0'
1:0
18' Гол
Дамашкан Виталие
1:1
23' Гол
Врусай Мариос
1:2
29' Пенальти
Павлидис Вангелис
1:3
45' Гол
Павлидис Вангелис
46'
77
Кошелев
Алексей
12
Эссерс
Клинт
5
Gregoire
Amiot
4
Ниняй
Бранислав
23
Пинту
Мика
15
Пасслак
Феликс
6
Сметс
Йоррит
10
Димерс
Марк
7
Карялайнен
Расмус
99
Дамашкан
Виталие
20
Сисс
Амаду
1
Велленройтер
Тимон
2
Льюис
Фернандо
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
3
Хееркенс
Фреек
17
Саддики
Дрис
16
Врусай
Мариос
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
Фортуна Ситтард
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Ход матча

18'
Дамашкан Виталие
(Сисс Амаду)
1:0
23'
1:1
Врусай Мариос
(Льюис Фернандо)
29'
1:2
Павлидис Вангелис
45'
1:3
Павлидис Вангелис
(Врусай Мариос)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес АЗ Алкмаар 4:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Меерссен 1:8 Фортуна Ситтард
Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 НАК Бреда Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 АДО Ден Хааг Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Аякс 4:0 Фортуна Ситтард АЗ Алкмаар 4:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:4 Херенвен Хераклес 6:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 4:1 Эксельсиор
Виллем II Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II
Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап Херенвен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар

Последние игры между собой

Фортуна Ситтард: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Виллем II: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 4:4 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард Первый дивизион Фортуна Ситтард 3:1 Виллем II Первый дивизион
Фортуна Ситтард 3:1 Виллем II Первый дивизион Виллем II 3:1 Фортуна Ситтард Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Аякс 3 2 1 0 11 - 3 7
2. Витесс 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Спарта Роттердам 3 2 1 0 8 - 4 7
4. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Утрехт 2 2 0 0 7 - 3 6
6. Виллем II 3:1 3 2 0 1 6 - 4 6
7. ПСВ 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Твенте 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Херенвен 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Гронинген 2 1 0 1 2 - 3 3
11. ВВВ-Венло 3 1 0 2 5 - 9 3
12. Эммен 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Фейеноорд 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Хераклес 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Фортуна Ситтард 1:3 3 0 1 2 2 - 8 1
16. Ваалвейк 2 0 0 2 1 - 5 0
17. АДО Ден Хааг 3 0 0 3 4 - 9 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Второй тайм
  • 46'
    Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 46'
    Нуннели Че из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 46'
    Виллем II пытается что-то создать.
  • 46'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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