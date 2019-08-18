Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Стандард
2:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
1:0
13' Гол
Лестьенн Максим
2:0
22' Гол
Лестьенн Максим
27'
16
Бодар
Арно
27
Войвода
Мергим
19
Selim
Amallah
34
Лаифис
Костас
24
Николя
Гавори
8
Цимирот
Гойко
20
Бокади
Мервей
40
Мпоку
Поль-Жозе
28
Бастьен
Самюэль
22
Лестьенн
Максим
9
Эмон
Рено
90
Васич
Васо
4
Nathan
De
Medina
15
Бойя
Франк
31
Годо
Бруно
22
Joan
Campins
11
Dimitri
Mohamed
10
Бакич
Марко
6
Хочко
Дени
25
Петшак
Рафаль
45
Jonah
Osabutey
7
Олинга
Фабрис
Стандард
4-2-3-1
Мускрон-Перювельз
5-3-2

Ход матча

13'
Лестьенн Максим
(Николя Гавори)
1:0
22'
Лестьенн Максим
2:0

Предыдущие игры

Стандард Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сент-Трюйден 2:1 Стандард Стандард 4:0 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 0:2 Стандард Стандард 2:1 Ницца
Стандард 0:2 Страсбург Стандард 2:2 Александрия Стандард 1:1 Сённерйюск ЮР Намур 1:6 Стандард Брен 0:5 Стандард Генк 0:0 Стандард Стандард 2:0 Брюгге Стандард 2:3 Гент Андерлехт 2:1 Стандард Ройал Антверпен 2:1 Стандард Стандард 1:3 Генк Брюгге 4:0 Стандард Гент 1:2 Стандард Стандард 3:1 Ройал Антверпен Стандард 4:3 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 1:2 Стандард
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Мускрон-Перювельз 2:1 Гент Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз
Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Кортрейк 3:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден

Последние игры между собой

Стандард: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Стандард 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:0 Стандард Первый дивизион А Стандард 4:3 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:3 Стандард Первый дивизион А
Стандард 1:0 Мускрон-Перювельз Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 1:0 Стандард Лига Про Стандард 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:0 Стандард Лига Про Стандард 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:1 Стандард Лига Про Стандард 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Стандард 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 5:2 Стандард Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:3 Стандард Кубок Бельгии Мускрон-Перювельз 0:0 Стандард Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:3 Стандард Премьер-лига Стандард 3:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Стандард 1:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:0 Стандард Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Брюгге 4 3 1 0 11 - 1 10
2. Мехелен 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Стандард 2:0 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Кортрейк 4 2 1 1 9 - 6 7
5. Мускрон-Перювельз 0:2 4 2 1 1 3 - 3 7
6. Ройал Антверпен 3 2 0 1 9 - 4 6
7. Остенде 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Генк 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Шарлеруа 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Гент 3 1 1 1 8 - 4 4
11. Зульте-Варегем 3 1 0 2 2 - 6 3
12. Сент-Трюйден 3 1 0 2 2 - 8 3
13. Андерлехт 4 0 2 2 3 - 6 2
14. Эйпен 4 0 2 2 3 - 11 2
15. Васланд-Беверен 4 0 1 3 3 - 12 1
16. Серкль Брюгге 4 0 0 4 3 - 11 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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