Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Стандард
2:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Морис Дюфран
Мускрон-Перювельз
1:0
13' ГолЛестьенн Максим
2:0
22' ГолЛестьенн Максим
16
Бодар
Арно
90
Васич
Васо
15
Бойя
Франк
31
Годо
Бруно
22
Joan
Campins
10
Бакич
Марко
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Защитник
-
36 Дюссенн НоэЗащитник
- Полузащитник
-
12 Драгус ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мьянге СеннаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Прюдомм Мишель
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
15 Бойя ФранкЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
22 Joan CampinsЗащитник
- Защитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
Ход матча
13'
1:0
22'
2:0
Предыдущие игры
Стандард Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сент-Трюйден 2:1 Стандард Стандард 4:0 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 0:2 Стандард Стандард 2:1 Ницца
Стандард 0:2 Страсбург Стандард 2:2 Александрия Стандард 1:1 Сённерйюск ЮР Намур 1:6 Стандард Брен 0:5 Стандард Генк 0:0 Стандард Стандард 2:0 Брюгге Стандард 2:3 Гент Андерлехт 2:1 Стандард Ройал Антверпен 2:1 Стандард Стандард 1:3 Генк Брюгге 4:0 Стандард Гент 1:2 Стандард Стандард 3:1 Ройал Антверпен Стандард 4:3 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 1:2 Стандард
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +7 =6 -7Мускрон-Перювельз 2:1 Гент Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз
Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Кортрейк 3:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден
Последние игры между собой
Стандард: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Стандард 1:0 Мускрон-Перювельз Товарищеские матчи Мускрон-Перювельз 1:0 Стандард Лига Про Стандард 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:0 Стандард Лига Про Стандард 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:1 Стандард Лига Про Стандард 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Стандард 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 5:2 Стандард Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:3 Стандард Кубок Бельгии Мускрон-Перювельз 0:0 Стандард Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:3 Стандард Премьер-лига Стандард 3:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Стандард 1:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Мускрон-Перювельз 0:0 Стандард Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|Мехелен
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Стандард
|2:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Мускрон-Перювельз
|0:2
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|Ройал Антверпен
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|7.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Генк
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Гент
|3
|1
|1
|1
|8 - 4
|4
|11.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Сент-Трюйден
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|13.
|Андерлехт
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|Эйпен
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|15.
|Васланд-Беверен
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|16.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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