Голландия: Эредивизие 2019-2020
Твенте
0:1
Первый тайм: 26'
Стадион: Гролс Весте
Ваалвейк
6' Желтая карточкаПол Куастен
0:1
24' ГолAnas Tahiri
16
Дроммел
Йоэл
25
Бийен
Пит
10
Вучкич
Харис
28
Said
Bakari
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
25 Бийен ПитЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Хёльшер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Said BakariНападающий
- Запасные игроки
-
14 Дрост ЭнрикоЗащитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
-
19 Sylla SowПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Mike Grim
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
6'
24'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +10 =7 -3Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04
Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт Ваалвейк 4:1 Твенте Твенте 1:0 Ден Босх Гоу Эхед Иглс 1:2 Твенте Твенте 5:0 Волендам Осс 0:2 Твенте Рода 1:1 Твенте Твенте 1:0 Эйндховен ПСВ-2 0:2 Твенте
Ваалвейк Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк
Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс Эксельсиор 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Эксельсиор Ваалвейк 3:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 1:4 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 4:4 Дордрехт АЗ-2 Алкмаар 2:4 Ваалвейк Рода 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 4:1 Твенте
Последние игры между собой
Твенте: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Ваалвейк: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|2.
|Витесс
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Спарта Роттердам
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|6.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Твенте
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|ПСВ
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|ВВВ-Венло
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|Эммен
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Фейеноорд
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Ваалвейк
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|АДО Ден Хааг
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
Загрузка...