Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Твенте
0:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Ваалвейк
0'
6' Желтая карточка
Пол Куастен
0:1
24' Гол
Anas Tahiri
26'
16
Дроммел
Йоэл
5
Плегесуэло
Хулио
25
Бийен
Пит
3
Схенк
Ксандро
4
Вердонк
Калвин
18
Селахи
Линдон
29
Godfried
Roemeratoe
8
Эспиноса
Хавьер
7
Канталапьерда
Аитор
10
Вучкич
Харис
13
Накамура
Кейто
13
Kees
Heemskerk
16
Ван
Верт
Инго
3
Melle
Meulensteen
4
Делькруа
Ханнес
5
Пол
Куастен
6
Ринстра
Дан
10
Спирингс
Стейн
8
Anas
Tahiri
11
Матсен
Даррен
9
Байлет
Марио
28
Said
Bakari
Твенте
4-3-3
Ваалвейк
4-3-3

Ход матча

6'
 
Пол Куастен
24'
0:1
Anas Tahiri
(Said Bakari)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04
Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт Ваалвейк 4:1 Твенте Твенте 1:0 Ден Босх Гоу Эхед Иглс 1:2 Твенте Твенте 5:0 Волендам Осс 0:2 Твенте Рода 1:1 Твенте Твенте 1:0 Эйндховен ПСВ-2 0:2 Твенте
Ваалвейк Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк
Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс Эксельсиор 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Эксельсиор Ваалвейк 3:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 1:4 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 4:4 Дордрехт АЗ-2 Алкмаар 2:4 Ваалвейк Рода 0:0 Ваалвейк Ваалвейк 4:1 Твенте

Последние игры между собой

Твенте: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Ваалвейк: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Ваалвейк 4:1 Твенте Первый дивизион Твенте 2:0 Ваалвейк Кубок Твенте 3:1 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 1:1 Твенте Эредивизие
Твенте 0:0 Ваалвейк Эредивизие Твенте 0:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:4 Твенте Эредивизие Ваалвейк 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Ваалвейк Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. Аякс 3 2 1 0 11 - 3 7
2. Витесс 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Спарта Роттердам 3 2 1 0 8 - 4 7
4. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Утрехт 2 2 0 0 7 - 3 6
6. Виллем II 3 2 0 1 6 - 5 6
7. Твенте 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
8. ПСВ 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Херенвен 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Гронинген 2 1 0 1 2 - 3 3
11. ВВВ-Венло 3 1 0 2 5 - 9 3
12. Эммен 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Фейеноорд 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Хераклес 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Ваалвейк 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 3 - 8 1
17. АДО Ден Хааг 3 0 0 3 4 - 9 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 2 - 9 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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