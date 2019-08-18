Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
Фейеноорд
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Утрехт
0' 4'
1
Фермеер
Кеннет
27
Карсдорп
Рик
33
Боттегин
Эрик
6
Ван
дер
Хейден
Ян-Ари
5
Хапс
Ридгесиано
20
Тапия
Ренато
10
Бергёйс
Стивен
8
Келли
Лайам
17
Синистерра
Луис
7
Нарсинг
Лучано
11
Ларссон
Сэм
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
14
Янссен
Виллем
3
Хоогма
Джастин
5
Гувара
Леон
6
Махер
Адам
II
10
Густафссон
Симон
15
Штридер
Рико
7
Керк
Гирано
21
Абасс
Исса
19
Йоостен
Патрик
Фейеноорд
4-3-3
Утрехт
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам
Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дордрехт 1:2 Фейеноорд СДК Путтен 0:6 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг НАК Бреда 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 2:1 Хераклес ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Утрехт 3:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 Виллем II
Утрехт Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски
Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт Утрехт 3:1 Херенвен Аякс 4:1 Утрехт Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Эммен 2:0 Утрехт Утрехт 0:0 Витесс АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт ВВВ-Венло 2:6 Утрехт Утрехт 3:2 Фейеноорд НАК Бреда 0:4 Утрехт

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Утрехт: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Утрехт 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Утрехт Кубок Фейеноорд 1:0 Утрехт Эредивизие Фейеноорд 3:1 Утрехт Эредивизие
Утрехт 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Утрехт Кубок Утрехт 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Утрехт Эредивизие Фейеноорд 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:2 Фейеноорд Эредивизие Утрехт 0:4 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 Утрехт Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. Аякс 3 2 1 0 11 - 3 7
2. Витесс 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Спарта Роттердам 3 2 1 0 8 - 4 7
4. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 6 - 0 6
5. Утрехт 2 2 0 0 7 - 3 6
6. Виллем II 3 2 0 1 6 - 5 6
7. Твенте 3 1 2 0 7 - 5 5
8. ПСВ 2 1 1 0 4 - 2 4
9. Херенвен 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Гронинген 2 1 0 1 2 - 3 3
11. ВВВ-Венло 3 1 0 2 5 - 9 3
12. Эммен 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Фейеноорд 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Хераклес 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Ваалвейк 3 0 1 2 4 - 8 1
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 3 - 8 1
17. АДО Ден Хааг 3 0 0 3 4 - 9 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 4'
    Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Утрехт контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Келли Лайам из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Штридер Рико оказался на газоне.
  • 2'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Гувара Леон, обходя своих соперников
  • Фол, нарушение
    1'
    Боттегин Эрик наказан за толчок Абасс Исса
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Утрехт начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...