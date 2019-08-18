Голландия: Эредивизие 2019-2020
27
Карсдорп
Рик
20
Тапия
Ренато
11
Ларссон
Сэм
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
15
Штридер
Рико
21
Абасс
Исса
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Карсдорп РикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ларссон СэмНападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
-
22 Бейло ЮстинВратарь
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кёкчю ОркунПолузащитник
-
19 Фер ЛеройПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Пас МартенВратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Штридер РикоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Абасс ИссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Венема НикНападающий
-
32 Черны ВацлавНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =4 -6Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам
Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дордрехт 1:2 Фейеноорд СДК Путтен 0:6 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг НАК Бреда 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 2:1 Хераклес ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Херенвен Утрехт 3:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:3 Виллем II
Утрехт Последние 20 матчей: +13 =3 -4Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски
Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт Утрехт 3:1 Херенвен Аякс 4:1 Утрехт Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Эммен 2:0 Утрехт Утрехт 0:0 Витесс АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт ВВВ-Венло 2:6 Утрехт Утрехт 3:2 Фейеноорд НАК Бреда 0:4 Утрехт
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Утрехт: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Утрехт 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Утрехт Кубок Утрехт 1:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Утрехт Эредивизие Фейеноорд 2:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:2 Фейеноорд Эредивизие Утрехт 0:4 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:1 Утрехт Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|2.
|Витесс
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Спарта Роттердам
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|6.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Твенте
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|ПСВ
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|ВВВ-Венло
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|Эммен
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Фейеноорд
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|АДО Ден Хааг
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
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