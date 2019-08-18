Германия: Бундеслига 2019-2020

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Айнтрахт Фр
1:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Хоффенхайм
0'
1:0
1' Гол
Хинтереггер Мартин
39' Желтая карточка
Ребич Анте
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Гайгер Деннис
59'
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
24
Да
Коста
Данни
28
Кор
Доминик
5
Фернандеш
Желсон
10
Костич
Филип
11
Гачинович
Мийат
15
Камада
Даити
4
Ребич
Анте
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
4
Бисакшич
Эрмин
3
Кадержабек
Павел
16
Руди
Себастьян
7
Рупп
Лукас
17
Цубер
Стивен
8
Гайгер
Деннис
9
Бебу
Ихлас
29
Сков
Роберт
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Хоффенхайм
3-4-1-2

Ход матча

1'
Хинтереггер Мартин
(Костич Филип)
1:0
39'
Ребич Анте
 
41'
 
Гайгер Деннис

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Айнтрахт Фр 1:0 Вадуц Вальдхоф 3:5 Айнтрахт Фр Вадуц 0:5 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Флора
Вельс 0:7 Айнтрахт Фр Флора 1:2 Айнтрахт Фр Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Бад-Хомбург 0:14 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Вольфсбург Бавария 5:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Челси 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Челси Айнтрахт Фр 0:0 Герта Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Бенфика Айнтрахт Фр 1:3 Аугсбург Бенфика 4:2 Айнтрахт Фр
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Вюрцбург Кикерс 3:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Севилья Хоффенхайм 3:3 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона
Ян 2:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Айнтрахт Бр Майнц 4:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 Вердер Боруссия М 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:4 Вольфсбург Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Герта Аугсбург 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Нюрнберг Айнтрахт Фр 3:2 Хоффенхайм РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Боруссия Д 3:3 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хоффенхайм: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Айнтрахт Фр 3:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:4 Айнтрахт Фр Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:4 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Боруссия Д 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Фрайбург 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Вольфсбург 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фортуна 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Айнтрахт Фр 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Байер Л 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Шальке 04 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Боруссия М 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Бавария 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Герта 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Унион Берлин 0 0 0 0 0 - 0 0
12. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хоффенхайм 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Падерборн 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Кёльн 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Вердер 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Майнц 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Аугсбург 1 0 0 1 1 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм
Айнтрахт Фр
66.2% (102)
Ничья
23.4% (36)
Хоффенхайм
10.4% (16)
2:1 Айнтрахт Фр
45.5% (70)
1:1 Ничья
14.9% (23)
2:2 Ничья
7.8% (12)
1:0 Айнтрахт Фр
7.8% (12)
1:2 Хоффенхайм
6.5% (10)
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