Германия: Бундеслига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

47' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ребич Анте наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

47' Команда Айнтрахт Фр играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

46' Фогт Кевин ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Хорошо играет на выходе Бауманн Оливер - мяч в ее руках

46' После штрафного удара,который нанес Ребич Анте мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

45' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

45' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Матч возобновлен

42' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Хоффенхайм , отменен из-за офсайда.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

41' НЕТ ГОЛА! - Судья сначала засчитал гол, но, посмотрев повтор через систему VAR, отменил его.

40' Цубер Стивен из команды Хоффенхайм пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

40' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

39' Ребич Анте получил желтую карточку от судьи

38' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Хасебе Макото ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

35' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

34' Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.

33' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

30' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

29' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

28' Костич Филип не смог попасть в створ ударом издали

28' Как она упустила момент!?! Сков Роберт имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

27' Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.

27' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Матч возобновлен

25' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Айнтрахт Фр пробьет пенальти!

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

25' Пош Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Пош Штефан ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

24' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

20' Гайгер Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Сков Роберт из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.

15' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

15' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Пространство открывается для Рупп Лукас , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

14' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

10' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

6' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

5' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.

4' Хорошо играет на выходе Бауманн Оливер - мяч в ее руках

3' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Г О О О О Л - Хинтереггер Мартин классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре