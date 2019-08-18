Германия: Бундеслига 2019-2020
Айнтрахт Фр
1:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Коммерцбанк-Арена
Хоффенхайм
1:0
1' ГолХинтереггер Мартин
39' Желтая карточкаРебич Анте
41' Undefined phrase: football_event_Гайгер Деннис
28
Кор
Доминик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
17
Цубер
Стивен
29
Сков
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Туре АльмамиЗащитник
-
16 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Сков РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Сцалай АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
1'
39'
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +9 =3 -8Айнтрахт Фр 1:0 Вадуц Вальдхоф 3:5 Айнтрахт Фр Вадуц 0:5 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Флора
Вельс 0:7 Айнтрахт Фр Флора 1:2 Айнтрахт Фр Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Бад-Хомбург 0:14 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Вольфсбург Бавария 5:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Челси 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Челси Айнтрахт Фр 0:0 Герта Вольфсбург 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Бенфика Айнтрахт Фр 1:3 Аугсбург Бенфика 4:2 Айнтрахт Фр
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +9 =6 -5Вюрцбург Кикерс 3:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Севилья Хоффенхайм 3:3 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона
Ян 2:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Айнтрахт Бр Майнц 4:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 Вердер Боруссия М 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:4 Вольфсбург Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Герта Аугсбург 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Нюрнберг Айнтрахт Фр 3:2 Хоффенхайм РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Боруссия Д 3:3 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хоффенхайм: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:4 Айнтрахт Фр Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:4 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Айнтрахт Фр
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Байер Л
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Шальке 04
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Боруссия М
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Бавария
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Герта
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Унион Берлин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хоффенхайм
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Кёльн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Майнц
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Айнтрахт Фр
66.2% (102)
Ничья
23.4% (36)
Хоффенхайм
10.4% (16)
2:1 Айнтрахт Фр
45.5% (70)
1:1 Ничья
14.9% (23)
2:2 Ничья
7.8% (12)
1:0 Айнтрахт Фр
7.8% (12)
1:2 Хоффенхайм
6.5% (10)
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