Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Фамаликан
1:0
Конец матча
Стадион: Municipal 22 de Junho
Риу Аве
23' Желтая карточкаNehuen Perez
27' Желтая карточкаТарантини Рикардо
38' Желтая карточкаЖунио
56' Красная карточкаMessias
1:0
66' ГолПатрик II
82' Желтая карточкаПатрик II
89' Желтая карточкаТаймон Джош
90' Желтая карточкаБоревкович Тони
90' Желтая карточкаФилипе Аугусто
90' Желтая карточкаRonan III
18
Nehuen
Perez
97
Патрик
II
20
Таймон
Джош
12
Жунио
33
Messias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Nehuen PerezЗащитник
-
97 Патрик IIЗащитник
-
20 Таймон ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Riccieli
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
- Основной состав
- Вратарь
-
12 ЖуниоЗащитник
-
33 MessiasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Pedro AmaralЗащитник
- Защитник
-
23 Ямбор НиколаПолузащитник
-
99 Тареми МехдиПолузащитник
-
21 Мане КарлушНападающий
-
19 Ronan IIIНападающий
-
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Ход матча
23'
38'
56'
66'
1:0
78'
82'
89'
90'
90'
90'
Предыдущие игры
Фамаликан Последние 20 матчей: +12 =1 -7Санта-Клара 0:2 Фамаликан Фамаликан 0:2 Спортинг Ковилья Фамаликан 4:0 Фейренсе Витория Гимарайнш 5:2 Фамаликан
Эшторил 2:1 Фамаликан Фамаликан 3:2 Оливейренсе Варзим 1:4 Фамаликан Фамаликан 4:1 Витория-2 Гимарайнш Бенфика-2 1:3 Фамаликан Фамаликан 2:0 Академика Лейшоэш 2:3 Фамаликан Фамаликан 3:1 Кова-Пьедаде Спортинг Ковилья 2:0 Фамаликан Фамаликан 1:2 Брага-2 Порту-2 1:1 Фамаликан Фамаликан 2:1 Мафра Фамаликан 3:2 Академику Визеу Арока 2:1 Фамаликан Фамаликан 0:1 Пасуш де Феррейра Пенафьел 1:2 Фамаликан
Риу Аве Последние 20 матчей: +8 =4 -8Риу Аве 6:1 Оливейренсе Шавиш 0:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Санта-Клара Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш
Риу Аве 3:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Пенафьел Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:3 Бенфика Морейренсе 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Порту Белененсеш 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:0 Риу Аве Риу Аве 0:2 Авиш Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве Шавиш 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:2 Брага Боавишта 1:0 Риу Аве Риу Аве 1:2 Санта-Клара Портимоненсе 0:1 Риу Аве
Последние игры между собой
Фамаликан: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Риу Аве: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фамаликан
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|Брага
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Боавишта
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Жил Висенте
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Витория Сетубал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Тондела
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Спортинг Л
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Маритиму
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Портимоненсе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Белененсеш
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Авиш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Порту
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Морейренсе
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Санта-Клара
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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