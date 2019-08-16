Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Фамаликан
1:0
Конец матча

Стадион:
Риу Аве
0'
23' Желтая карточка
Nehuen Perez
27' Желтая карточка
Тарантини Рикардо
38' Желтая карточка
Жунио
56' Красная карточка
Messias
1:0
66' Гол
Патрик II
82' Желтая карточка
Патрик II
89' Желтая карточка
Таймон Джош
90' Желтая карточка
Боревкович Тони
90' Желтая карточка
Филипе Аугусто
90' Желтая карточка
Ronan III
90'+7
1
Дефенди
Рафаэл
3
Лионн
Хосе
18
Nehuen
Perez
97
Патрик
II
20
Таймон
Джош
6
Родригеш
Гонсалу
12
Gustavo
Assuncao
28
Pedro
Goncalves
10
Ruben
Lameiras
19
Мартинес
Антонио
III
11
Мартинш
Фабиу
1
Кишек
Павел
12
Жунио
33
Messias
4
Монте
Нелсон
2
Матеус
Рейс
8
Тарантини
Рикардо
5
Филипе
Аугусто
11
Сантуш
Нуну
II
10
Диего
Лопес
III
70
Габриэльзиньо
9
Морейра
Бруну
Фамаликан
4-3-3
Риу Аве
4-2-3-1

Ход матча

23'
Nehuen Perez
 
27'
 
Тарантини Рикардо
38'
 
Жунио
56'
 
Messias
59'
 
Мане Карлуш
Габриэльзиньо
59'
 
Боревкович Тони
Диего Лопес III
66'
Патрик II
1:0
78'
 
Тареми Мехди
Жунио
80'
Гонсалвеш Диогу
Мартинш Фабиу
 
82'
Патрик II
 
84'
Андерсон Оливейра
Мартинес Антонио III
 
88'
Рачич Урош
Родригеш Гонсалу
 
89'
Таймон Джош
 
90'
 
Боревкович Тони
90'
 
Филипе Аугусто
90'
 
Ronan III

Предыдущие игры

Фамаликан Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Санта-Клара 0:2 Фамаликан Фамаликан 0:2 Спортинг Ковилья Фамаликан 4:0 Фейренсе Витория Гимарайнш 5:2 Фамаликан
Эшторил 2:1 Фамаликан Фамаликан 3:2 Оливейренсе Варзим 1:4 Фамаликан Фамаликан 4:1 Витория-2 Гимарайнш Бенфика-2 1:3 Фамаликан Фамаликан 2:0 Академика Лейшоэш 2:3 Фамаликан Фамаликан 3:1 Кова-Пьедаде Спортинг Ковилья 2:0 Фамаликан Фамаликан 1:2 Брага-2 Порту-2 1:1 Фамаликан Фамаликан 2:1 Мафра Фамаликан 3:2 Академику Визеу Арока 2:1 Фамаликан Фамаликан 0:1 Пасуш де Феррейра Пенафьел 1:2 Фамаликан
Риу Аве Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Риу Аве 6:1 Оливейренсе Шавиш 0:0 Риу Аве Риу Аве 1:1 Санта-Клара Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш
Риу Аве 3:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Пенафьел Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:3 Бенфика Морейренсе 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Порту Белененсеш 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:0 Риу Аве Риу Аве 0:2 Авиш Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве Шавиш 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:2 Брага Боавишта 1:0 Риу Аве Риу Аве 1:2 Санта-Клара Портимоненсе 0:1 Риу Аве

Последние игры между собой

Фамаликан: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Риу Аве: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Риу Аве 1:1 Фамаликан Товарищеские матчи Риу Аве 2:2 Фамаликан Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Фамаликан 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Бенфика 1 1 0 0 5 - 0 3
3. Брага 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боавишта 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Жил Висенте 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Витория Сетубал 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Тондела 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Спортинг Л 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Маритиму 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Портимоненсе 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Белененсеш 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Витория Гимарайнш 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Авиш 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Порту 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Морейренсе 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Санта-Клара 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Пасуш де Феррейра 1 0 0 1 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Жунио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Тарантини Рикардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Неуэн Перес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal 22 de Junho. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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