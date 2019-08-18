Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Штурм
0:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Рапид Вена
0'
0:1
23' Гол
Шваб Штефан
27'
27
Зибенхандль
Йорг
8
Сакик
Эмануэль
5
Авлонитис
Тасос
23
Шпендльхофер
Лукас
4
Шраммель
Томас
24
Лейтгеб
Кристоф
21
Домингес
Хуан
18
Хузпек
Филипп
10
Китеишвили
Отар
13
Янтшер
Якоб
9
Балай
Беким
1
Штребингер
Ричард
3
Мюлдюр
Мерт
17
Дибон
Кристофер
20
Хофманн
Максимилиан
13
Шик
Торстен
10
Мург
Томас
14
Граховац
Срджан
8
Шваб
Штефан
31
Ульманн
Максимилиан
9
Фунтас
Таксиархис
7
Шаберсбергер
Филипп
Штурм
4-2-3-1
Рапид Вена
3-5-2

Ход матча

22'
 
Любичич Деян
Граховац Срджан
23'
0:1
Шваб Штефан
(Мург Томас)

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен
Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:1 Штурм Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм
Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена
Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905 Леобендорф 0:3 Рапид Вена Клостернойбург (дублёры) 0:10 Рапид Вена Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Рапид Вена 1:2 Альтах Маттерсбург 1:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Ваккер Инсбрук Адмира 3:4 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена

Последние игры между собой

Штурм: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Рапид Вена: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Штурм 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Рапид Вена 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига
Штурм 4:2 Рапид Вена Бундеслига Штурм 3:2 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Кубок Австрии
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 17 - 3 12
2. ЛАСК 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Хартберг 2:0 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Штурм 0:0 4 2 1 1 4 - 1 7
5. Вольфсбергер 4 2 0 2 10 - 6 6
6. Ваттенс 4 1 2 1 7 - 6 5
7. Рапид Вена 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Аустрия Вена 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
9. Альтах 0:2 4 1 0 3 4 - 8 3
10. Маттерсбург 4 1 0 3 4 - 15 3
11. Санкт-Пёльтен 4 0 2 2 3 - 12 2
12. Адмира 0:0 4 0 1 3 1 - 8 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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