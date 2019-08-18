Австрия: Бундеслига 2019-2020
Штурм
0:1
Первый тайм: 27'
Стадион: Merkur-Arena
Рапид Вена
0:1
23' ГолШваб Штефан
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Кох ФабианЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пинк МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи АлиуНападающий
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
23'
0:1
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +10 =1 -9Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен
Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:1 Штурм Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм
Рапид Вена Последние 20 матчей: +12 =1 -7Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена
Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905 Леобендорф 0:3 Рапид Вена Клостернойбург (дублёры) 0:10 Рапид Вена Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Рапид Вена 1:2 Альтах Маттерсбург 1:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Ваккер Инсбрук Адмира 3:4 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена
Последние игры между собой
Штурм: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Рапид Вена: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Штурм 4:2 Рапид Вена Бундеслига Штурм 3:2 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига Штурм 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Кубок Австрии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|17 - 3
|12
|2.
|ЛАСК
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Хартберг
|2:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Штурм
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|5.
|Вольфсбергер
|4
|2
|0
|2
|10 - 6
|6
|6.
|Ваттенс
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|7.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Аустрия Вена
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Альтах
|0:2
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|10.
|Маттерсбург
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|11.
|Санкт-Пёльтен
|4
|0
|2
|2
|3 - 12
|2
|12.
|Адмира
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
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