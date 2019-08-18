Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Алавес
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Леванте
0' 25'
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
4
Эли
Родриго
6
Марипан
Гильермо
3
Дуарте
Рубен
8
Пина
Томас
18
Видаль
Алеш
19
Ману
Гарсия
22
Мубарак
Вакасо
11
Luis
Rioja
9
Хоселу
Санмартин
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
14
Везу
Рубен
15
Постиго
Серхио
3
Антонио
Гарсия
24
Кампанья
Хосе
17
Вукчевич
Никола
10
Барди
Энис
22
Мелеро
Гонсало
21
Майораль
Борха
7
Леон
Серхио
Алавес
4-1-4-1
Леванте
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес
Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона Валенсия 3:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид Эспаньол 2:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М Уэска 1:3 Алавес Алавес 1:1 Эйбар
Леванте Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска
Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар Леванте 1:0 Экстремадура Реал Сосьедад 1:1 Леванте

Последние игры между собой

Алавес: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Леванте: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Алавес 2:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Алавес Примера Алавес 1:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Алавес Примера
Алавес 1:1 Леванте Товарищеские матчи Леванте 2:3 Алавес Сегунда Алавес 2:2 Леванте Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Осасуна 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мальорка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Атлетик Б 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Леванте 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Алавес 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Вильярреал 1 0 1 0 4 - 4 1
8. Гранада 1 0 1 0 4 - 4 1
9. Валенсия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Реал Сосьедад 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Леганес 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эйбар 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Барселона 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Сельта 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Хоселу Санмартин наказан за толчок Везу Рубен
  • 24'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 24'
    Барди Энис из команды Леванте делает неудачный навес.
  • 24'
    Хорошо играет на выходе Айтор Фернандес - мяч в ее руках
  • 23'
    Luis Rioja из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Мирамон Хорхе ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 23'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Алавес пытается что-то создать.
  • 22'
    Видаль Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Постиго Серхио из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Видаль Алеш пострадал.
  • 21'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Удар от ворот произведет Леванте
  • 20'
    Алавес имеет хороший шанс забить.
  • 20'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 19'
    Леванте пытается что-то создать.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Леванте
  • 19'
    Мелеро Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Мубарак Вакасо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Мубарак Вакасо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Леванте
  • 16'
    Алавес контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 15'
    Антонио Гарсия из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Леон Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Кампанья Хосе из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Леванте контролирует мяч.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 13'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает неудачный навес.
  • 13'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Алавес пытается что-то создать.
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 11'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 11'
    Леон Серхио не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Леванте имеет хороший шанс забить.
  • 10'
    Шанс получает Кампанья Хосе из команды Леванте, но удар головой идет мимо
  • 10'
    Мирамон Хорхе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Игрок из команды Леванте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Барди Энис
  • 9'
    Мелеро Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 8'
    Luis Rioja из команды Алавес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 8'
    Мирамон Хорхе пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 8'
    Барди Энис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Мубарак Вакасо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
  • 7'
    Барди Энис из команды Леванте пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 6'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Леванте
  • 6'
    Ману Гарсия из команды Алавес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 5'
    Luis Rioja навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Леон Серхио играет рукой
  • 5'
    Мелеро Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Офсайд
    4'
    Барди Энис из команды Леванте в офсайде
  • 3'
    Леванте контролирует мяч.
  • 2'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Леванте контролирует мяч.
  • 1'
    Алавес контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Антонио Гарсия из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Видаль Алеш
  • 1'
    Леванте начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Алавес 0:0 Леванте
Алавес
69.7% (108)
Ничья
24.5% (38)
Леванте
5.8% (9)
1:0 Алавес
38.7% (60)
2:1 Алавес
24.5% (38)
1:1 Ничья
19.4% (30)
2:0 Алавес
5.2% (8)
1:2 Леванте
4.5% (7)
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