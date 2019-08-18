Испания: Ла Лига 2019-2020
Алавес
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Мендисорроса
Леванте
18
Видаль
Алеш
19
Ману
Гарсия
11
Luis
Rioja
14
Везу
Рубен
10
Барди
Энис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Luis RiojaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Марин АдрианЗащитник
- Защитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
29 Borja Sainz
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Кабако ЭрикЗащитник
- Защитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +6 =5 -9Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес
Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона Валенсия 3:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид Эспаньол 2:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М Уэска 1:3 Алавес Алавес 1:1 Эйбар
Леванте Последние 20 матчей: +8 =7 -5Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска
Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар Леванте 1:0 Экстремадура Реал Сосьедад 1:1 Леванте
Последние игры между собой
Алавес: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Леванте: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мальорка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Атлетик Б
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Леванте
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Алавес
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|8.
|Гранада
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|9.
|Валенсия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Реал Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Леганес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Эйбар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Барселона
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Алавес
69.7% (108)
Ничья
24.5% (38)
Леванте
5.8% (9)
1:0 Алавес
38.7% (60)
2:1 Алавес
24.5% (38)
1:1 Ничья
19.4% (30)
2:0 Алавес
5.2% (8)
1:2 Леванте
4.5% (7)
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