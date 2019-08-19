Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Тондела
0:2
Второй тайм: 84'

Стадион:
Портимоненсе
0'
0:1
36' Гол
Боа Морте Аилтон
0:2
45' Гол
Иури Фрейтас
82' Желтая карточка
Вилсон Бруно
84'
1
Рамош
Клаудиу
18
Муфи
Фахд
3
Вилсон
Бруно
23
Таварес
Йоан
30
Феррейра
Филипе
8
Педру
Жоау
II
14
Pepelu
III
6
Pedro
Augusto
15
Мурильо
Хон
77
Алмейда
Ричард
70
Jonathan
Toro
1
Рикарду
Абел
22
Андзаи
Коки
4
Жадсон
Родригес
28
Виллиан
да
Силва
19
Henrique
XXII
5
Ромуло
Монтейро
21
Са
Педру
25
Севальос
Хосе
10
Табата
Бруно
95
Иури
Фрейтас
77
Боа
Морте
Аилтон
Тондела
4-3-3
Портимоненсе
4-3-3

Ход матча

36'
0:1
Боа Морте Аилтон
(Ромуло Монтейро)
45'
0:2
Иури Фрейтас
(Боа Морте Аилтон)
46'
Пите Луиш
Pedro Augusto
 
61'
Шавьер Антониу
Педру Жоау II
 
70'
Вигариу Жоау
Феррейра Филипе
 
74'
 
Денер Клементе
Севальос Хосе
82'
Вилсон Бруно
 

Предыдущие игры

Тондела Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Витория Сетубал 0:0 Тондела Пенафьел 1:0 Тондела Боавишта 0:0 Тондела Оливейренсе 0:0 Тондела
Авиш 2:1 Тондела Тондела 2:1 Анадия Тондела 5:2 Шавиш Спортинг Л 1:1 Тондела Тондела 1:3 Санта-Клара Маритиму 2:0 Тондела Тондела 1:0 Боавишта Брага 3:0 Тондела Тондела 3:2 Портимоненсе Бенфика 1:0 Тондела Тондела 1:1 Фейренсе Витория Сетубал 0:0 Тондела Насьонал Мадейра 3:2 Тондела Тондела 0:3 Порту Морейренсе 2:0 Тондела Тондела 1:0 Витория Гимарайнш
Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Портимоненсе 0:0 Белененсеш Портимоненсе 2:0 Академика Портимоненсе 1:2 Лилль Бетис 2:1 Портимоненсе
Портимоненсе 0:0 Хетафе Маритиму 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Брага Портимоненсе 1:0 Рексем Брага 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Бенфика 5:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Фейренсе Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:3 Порту Тондела 3:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Морейренсе Белененсеш 2:2 Портимоненсе Портимоненсе 5:1 Насьонал Мадейра Спортинг Л 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Авиш

Последние игры между собой

Тондела: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Портимоненсе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Тондела 3:2 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 3:2 Тондела Примейра-лига Тондела 2:2 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 2:0 Тондела Примейра-лига
Тондела 4:2 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Тондела Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Тондела Португальская вторая лига Тондела 3:0 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 4:0 Тондела Португальская вторая лига Тондела 0:1 Портимоненсе Португальская вторая лига
Команда И В Н П Г О
1. Бенфика 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Фамаликан 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Портимоненсе 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Спортинг Л 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Боавишта 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Порту 2 1 0 1 5 - 2 3
7. Брага 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Морейренсе 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Авиш 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Санта-Клара 2 1 0 1 1 - 2 3
11. Жил Висенте 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Витория Гимарайнш 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Тондела 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Маритиму 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Белененсеш 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Витория Сетубал 2 0 1 1 0 - 4 1
17. Риу Аве 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пасуш де Феррейра 2 0 0 2 0 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Иури Фрейтас бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Боа Морте Аилтон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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