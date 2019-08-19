Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Тондела
0:2
Второй тайм: 84'
Стадион: Жоау Кардошу
Портимоненсе
0:1
36' ГолБоа Морте Аилтон
0:2
45' ГолИури Фрейтас
82' Желтая карточкаВилсон Бруно
18
Муфи
Фахд
23
Таварес
Йоан
14
Pepelu
III
15
Мурильо
Хон
22
Андзаи
Коки
21
Са
Педру
10
Табата
Бруно
95
Иури
Фрейтас
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Pepelu IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мурильо ХонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Вигариу ЖоауЗащитник
- Защитник
-
10 Пите ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Diogo Silva
-
Главный тренер: Natxo Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Табата БруноНападающий
-
95 Иури ФрейтасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гонда СюитиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Гомеш ЖозеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Luquinha
-
Главный тренер: Antonio Folha
Ход матча
36'
45'
0:2
82'
Предыдущие игры
Тондела Последние 20 матчей: +5 =6 -9Витория Сетубал 0:0 Тондела Пенафьел 1:0 Тондела Боавишта 0:0 Тондела Оливейренсе 0:0 Тондела
Авиш 2:1 Тондела Тондела 2:1 Анадия Тондела 5:2 Шавиш Спортинг Л 1:1 Тондела Тондела 1:3 Санта-Клара Маритиму 2:0 Тондела Тондела 1:0 Боавишта Брага 3:0 Тондела Тондела 3:2 Портимоненсе Бенфика 1:0 Тондела Тондела 1:1 Фейренсе Витория Сетубал 0:0 Тондела Насьонал Мадейра 3:2 Тондела Тондела 0:3 Порту Морейренсе 2:0 Тондела Тондела 1:0 Витория Гимарайнш
Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Портимоненсе 0:0 Белененсеш Портимоненсе 2:0 Академика Портимоненсе 1:2 Лилль Бетис 2:1 Портимоненсе
Портимоненсе 0:0 Хетафе Маритиму 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Брага Портимоненсе 1:0 Рексем Брага 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Бенфика 5:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Фейренсе Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:3 Порту Тондела 3:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Морейренсе Белененсеш 2:2 Портимоненсе Портимоненсе 5:1 Насьонал Мадейра Спортинг Л 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Авиш
Последние игры между собой
Тондела: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Портимоненсе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Тондела 4:2 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Тондела Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Тондела Португальская вторая лига Тондела 3:0 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 4:0 Тондела Португальская вторая лига Тондела 0:1 Портимоненсе Португальская вторая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Фамаликан
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Портимоненсе
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Спортинг Л
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Боавишта
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Порту
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|7.
|Брага
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Морейренсе
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Авиш
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Санта-Клара
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Жил Висенте
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Витория Гимарайнш
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Тондела
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Маритиму
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Белененсеш
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Витория Сетубал
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|17.
|Риу Аве
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Пасуш де Феррейра
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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