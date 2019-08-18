Германия: Бундеслига 2019-2020
Унион Берлин
0:4
Второй тайм: 88'
Стадион: Alte Foersterei Зрители: 22012
РБ Лейпциг
0:1
16' ГолХальстенберг Марсель
23' Undefined phrase: football_event_Клостерманн Лукас
0:2
31' ГолЗабитцер Марсель
0:3
42' ГолВернер Тимо
0:4
69' ГолНкунку Кристофер
82' Желтая карточкаБекер Шеральдо
31
Демме
Диего
44
Кампль
Кевин
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Райхель КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
20 Кунья МатеусНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
16'
31'
42'
0:3
69'
82'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
2 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =8 -4Лихтенберг-47 1:4 Унион Берлин Германия Хальберштадт 0:6 Унион Берлин Унион Берлин 0:3 Сельта Унион Берлин 1:1 Вольфсбург
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Фёрст Вена 1:4 Унион Берлин Блау-Вайс Линц 0:3 Унион Берлин Рид 0:3 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Брондбю Унион Берлин 0:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Бохум 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Магдебург Дармштадт 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Гамбург Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:2 Ян Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Падерборн Хайденхайм 2:1 Унион Берлин
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай
РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Нюрнберг 0:1 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|4:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Айнтрахт Фр
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Байер Л
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Шальке 04
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Боруссия М
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Бавария
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Герта
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кёльн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Вердер
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Майнц
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Унион Берлин
|0:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Унион Берлин
2.6% (4)
Ничья
5.8% (9)
РБ Лейпциг
91.6% (142)
1:2 РБ Лейпциг
47.1% (73)
0:2 РБ Лейпциг
17.4% (27)
0:1 РБ Лейпциг
14.2% (22)
1:3 РБ Лейпциг
6.5% (10)
1:1 Ничья
3.2% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...