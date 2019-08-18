Германия: Бундеслига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2019-2020
Унион Берлин
0:4
Второй тайм: 88'

Стадион: Зрители: 22012
РБ Лейпциг
0'
0:1
16' Гол
Хальстенберг Марсель
23' Undefined phrase: football_event_
Клостерманн Лукас
0:2
31' Гол
Забитцер Марсель
0:3
42' Гол
Вернер Тимо
0:4
69' Гол
Нкунку Кристофер
82' Желтая карточка
Бекер Шеральдо
88'
1
Гикевич
Рафал
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Шлоттербек
Кевен
25
Christopher
Lenz
21
Прёмель
Гриша
34
Гентнер
Кристиан
20
Абдуллахи
Сулейман
30
Андрих
Роберт
15
Marius
Buelter
10
Андерссон
Себастьян
1
Гулач
Петер
22
Мукиэле
Норди
6
Конате
Ибраима
4
Орбан
Вилли
31
Демме
Диего
16
Клостерманн
Лукас
44
Кампль
Кевин
7
Забитцер
Марсель
23
Хальстенберг
Марсель
9
Поульсен
Юссуф
11
Вернер
Тимо
Унион Берлин
4-2-3-1
РБ Лейпциг
3-1-4-2

Ход матча

16'
0:1
Хальстенберг Марсель
(Забитцер Марсель)
23'
 
Клостерманн Лукас
31'
0:2
Забитцер Марсель
(Хальстенберг Марсель)
39'
Полтер Себастьян
Андерссон Себастьян
 
42'
0:3
Вернер Тимо
(Забитцер Марсель)
46'
Уджа Энтони
Гентнер Кристиан
 
58'
Бекер Шеральдо
Абдуллахи Сулейман
 
62'
 
Лаймер Конрад
Демме Диего
65'
 
Нкунку Кристофер
Вернер Тимо
69'
0:4
Нкунку Кристофер
(Забитцер Марсель)
73'
 
Форсберг Эмиль
Кампль Кевин
82'
Бекер Шеральдо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Лихтенберг-47 1:4 Унион Берлин Германия Хальберштадт 0:6 Унион Берлин Унион Берлин 0:3 Сельта Унион Берлин 1:1 Вольфсбург
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Фёрст Вена 1:4 Унион Берлин Блау-Вайс Линц 0:3 Унион Берлин Рид 0:3 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Брондбю Унион Берлин 0:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Бохум 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Магдебург Дармштадт 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Гамбург Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:2 Ян Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Падерборн Хайденхайм 2:1 Унион Берлин
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай
РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Нюрнберг 0:1 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
РБ Лейпциг 3:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2 РБ Лейпциг 3:2 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 4:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Боруссия Д 1 1 0 0 5 - 1 3
3. Фрайбург 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Фортуна 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Айнтрахт Фр 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Байер Л 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Вольфсбург 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шальке 04 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Боруссия М 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Бавария 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Герта 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Хоффенхайм 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кёльн 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Падерборн 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Вердер 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Майнц 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Унион Берлин 0:4 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Аугсбург 1 0 0 1 1 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг
Унион Берлин
2.6% (4)
Ничья
5.8% (9)
РБ Лейпциг
91.6% (142)
1:2 РБ Лейпциг
47.1% (73)
0:2 РБ Лейпциг
17.4% (27)
0:1 РБ Лейпциг
14.2% (22)
1:3 РБ Лейпциг
6.5% (10)
1:1 Ничья
3.2% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...