Турция: Суперлига 2019-2020

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Фенербахче
3:0
Второй тайм: 68'

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
1:0
7' Пенальти
Мозес Виктор
13' Желтая карточка
Чибсах Юссиф
1:0
13' Не забитый пенальти
Мозес Виктор
2:0
17' Гол
Мурики Ведат
3:0
24' Пенальти
Белёзоглу Эмре
50' Желтая карточка
Теттех Азиз
68'
98
Байиндыр
Алтай
4
Исла
Маурисио
32
Йоргенсен
Матиас
25
Жаилсон
Маркес
17
Дирар
Набиль
7
Туфан
Озан
5
Белёзоглу
Эмре
11
Мозес
Виктор
10
Крузе
Макс
24
Родригес
Гарри
II
94
Мурики
Ведат
1
Гювенч
Гюнай
16
Ольковски
Павел
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
3
Джилободжи
Папи
6
Тошка
Алин
15
Чибсах
Юссиф
8
Jefferson
IV
9
Павловски
Бартоломей
55
Теттех
Азиз
13
Жуниор
Мораис
10
Кайоде
Оларенваджу
Фенербахче
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
4-2-3-1

Ход матча

7'
Мозес Виктор
1:0
13'
 
Чибсах Юссиф
13'
Мозес Виктор
1:0
17'
Мурики Ведат
(Белёзоглу Эмре)
2:0
24'
Белёзоглу Эмре
3:0
50'
 
Теттех Азиз
57'
 
Диарра Сулеймане
Чибсах Юссиф

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче
Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург Фенербахче 2:0 Бурсаспор Болуспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Антальяспор Эрзурумспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Акхисар Касымпаша 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:1 Фенербахче Фенербахче 4:0 Эскишехирспор Фенербахче 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче Фенербахче 3:2 Ризеспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан Хатайспор 1:1 Газишехир Газиантеп
Османлыспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Османлыспор Карабюкспор 1:6 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Балыкесирспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Гиресунспор Болуспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Аданаспор Алтай 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Афьонспор Умраньеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Элазыгспор Газишехир Газиантеп 1:1 Эскишехирспор Алтынорду 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Хатайспор Адана Демирспор 3:2 Газишехир Газиантеп
Команда И В Н П Г О
1. Фенербахче 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Малатьяспор 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Сивасспор 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Денизлиспор 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Аланьяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ризеспор 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Трабзонспор 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Гёзтепе 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Антальяспор 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Касымпаша 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Коньяспор 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Анкарагюджю 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Кайсериспор 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Генчлербирлиги 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Галатасарай 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Газишехир Газиантеп 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Истанбул Башакшехир 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Бешикташ 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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