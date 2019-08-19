Турция: Суперлига 2019-2020
Фенербахче
3:0
Второй тайм: 68'
Газишехир Газиантеп
1:0
7' ПенальтиМозес Виктор
13' Желтая карточкаЧибсах Юссиф
1:0
13' Не забитый пенальтиМозес Виктор
2:0
17' ГолМурики Ведат
3:0
24' ПенальтиБелёзоглу Эмре
50' Желтая карточкаТеттех Азиз
17
Дирар
Набиль
11
Мозес
Виктор
10
Крузе
Макс
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дирар НабильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мозес ВикторПолузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
35 Текин ХарунВратарь
-
28 Саглам МуратЗащитник
- Защитник
-
26 Потук АлперПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Теттех АзизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
-
17 Oguz CeylanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Gokhan AlsanПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Челик МугдатНападающий
-
99 Ali Ates
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
7'
1:0
13'
13'
1:0
17'
2:0
24'
3:0
50'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче
Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург Фенербахче 2:0 Бурсаспор Болуспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Антальяспор Эрзурумспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Акхисар Касымпаша 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:1 Фенербахче Фенербахче 4:0 Эскишехирспор Фенербахче 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче Фенербахче 3:2 Ризеспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +10 =3 -7Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан Хатайспор 1:1 Газишехир Газиантеп
Османлыспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Османлыспор Карабюкспор 1:6 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Балыкесирспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Гиресунспор Болуспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Аданаспор Алтай 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Афьонспор Умраньеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Элазыгспор Газишехир Газиантеп 1:1 Эскишехирспор Алтынорду 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Хатайспор Адана Демирспор 3:2 Газишехир Газиантеп
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Малатьяспор
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Сивасспор
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Денизлиспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ризеспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Трабзонспор
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Гёзтепе
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Антальяспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Касымпаша
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Коньяспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Анкарагюджю
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Кайсериспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Генчлербирлиги
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Газишехир Газиантеп
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Истанбул Башакшехир
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Бешикташ
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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