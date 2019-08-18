Турция: Суперлига 2019-2020
Гёзтепе
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Доганлар
Антальяспор
22' Желтая карточкаТити
0:1
29' ГолАнжело Диего
34' Желтая карточкаОзмерт Хакан
13
Бету
Антониу
4
Тити
55
Швехлен
Лео
17
Поко
Андре
63
Кадах
Дениз
25
Боффин
Рууд
88
Озмерт
Хакан
19
Ufuk
Akyol
21
Озкан
Сердар
12
Paul
Mukairu
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
55 Швехлен ЛеоЗащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Кадах ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Эмир БерканЗащитник
-
77 Murat PaluliЗащитник
- Защитник
-
23 Озтекин ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Yalcin Kayan
-
22 Veli Cetin
-
-
25 Wallace I
-
Главный тренер: Туна Тамер
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
-
19 Ufuk AkyolПолузащитник
-
21 Озкан СердарПолузащитник
-
12 Paul MukairuНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Чамдал ТарикЗащитник
-
41 Сиссоко АлиЗащитник
-
22 Алпсой ХарунПолузащитник
-
92 Шахешух АтифПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
20 Чико ЛуисПолузащитник
-
-
93 Cenk Sen
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
22'
29'
0:1
34'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю
Бурсаспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Сивасспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Эрзурумспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Акхисар Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Малатьяспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Кайсериспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Аланьяспор Малатьяспор 1:0 Гёзтепе Фенербахче 2:0 Гёзтепе
Антальяспор Последние 20 матчей: +6 =6 -8Антальяспор 2:2 Ризеспор Антальяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Аланьяспор 0:0 Антальяспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор
Фенербахче 3:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Антальяспор 0:1 Бурсаспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Эрзурумспор Акхисар 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Касымпаша Трабзонспор 4:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Антальяспор 3:0 Аланьяспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Ризеспор 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:6 Бешикташ
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Антальяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Денизлиспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ризеспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Трабзонспор
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Гёзтепе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Антальяспор
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Истанбул Башакшехир
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Малатьяспор
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Касымпаша
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Коньяспор
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Анкарагюджю
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Газишехир Газиантеп
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фенербахче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кайсериспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Генчлербирлиги
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Бешикташ
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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