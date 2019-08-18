Турция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2019-2020
Гёзтепе
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Антальяспор
0'
22' Желтая карточка
Тити
0:1
29' Гол
Анжело Диего
34' Желтая карточка
Озмерт Хакан
49'
13
Бету
Антониу
20
Гассама
Ламин
3
Санне
Бубакарр
4
Тити
55
Швехлен
Лео
17
Поко
Андре
8
Каштру
Андре
7
Акбунар
Халиль
63
Кадах
Дениз
11
Гюрлер
Сердар
9
Дердийок
Эрен
25
Боффин
Рууд
30
Сангаре
Назим
5
Bahadir
Ozturk
3
Анжело
Диего
28
Челюстка
Ондржей
8
Шарлес
Фернандо
7
Синик
Догукан
88
Озмерт
Хакан
19
Ufuk
Akyol
21
Озкан
Сердар
12
Paul
Mukairu
Гёзтепе
4-2-3-1
Антальяспор
4-1-4-1

Ход матча

22'
Тити
 
29'
0:1
Анжело Диего
(Bahadir Ozturk)
34'
 
Озмерт Хакан
46'
Озтекин Ясин
Кадах Дениз
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю
Бурсаспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Сивасспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Эрзурумспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Акхисар Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Малатьяспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Кайсериспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Аланьяспор Малатьяспор 1:0 Гёзтепе Фенербахче 2:0 Гёзтепе
Антальяспор Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Антальяспор 2:2 Ризеспор Антальяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Аланьяспор 0:0 Антальяспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор
Фенербахче 3:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Антальяспор 0:1 Бурсаспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Эрзурумспор Акхисар 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Касымпаша Трабзонспор 4:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Антальяспор 3:0 Аланьяспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Истанбул Башакшехир Ризеспор 1:1 Антальяспор Антальяспор 2:6 Бешикташ

Последние игры между собой

Гёзтепе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Антальяспор: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Гёзтепе 4:1 Антальяспор Суперлига Гёзтепе 3:0 Антальяспор Кубок Антальяспор 3:3 Гёзтепе Кубок Антальяспор 1:0 Гёзтепе Суперлига
Гёзтепе 2:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:3 Гёзтепе Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Сивасспор 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Денизлиспор 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Аланьяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ризеспор 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Трабзонспор 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Гёзтепе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Антальяспор 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Истанбул Башакшехир 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Малатьяспор 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Касымпаша 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Коньяспор 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Анкарагюджю 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Газишехир Газиантеп 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фенербахче 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кайсериспор 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Генчлербирлиги 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Галатасарай 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Бешикташ 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Озмерт Хакан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Анжело Диего бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Тити получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...