Турция: Суперлига 2019-2020

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Генчлербирлиги
0:1
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
36' Желтая карточка
Флавио Рамос
40' Вторая желтая карточка
Флавио Рамос
0:1
66' Гол
Мелняк Дарио
69' Желтая карточка
Де Паув Нилл
74' Желтая карточка
Кандеяш Даниэл
86' Желтая карточка
Rahmetullah Berisbek
89' Желтая карточка
Саму Гарсия
90'+4
28
Диалло
Абдулайе
2
Огюз
Ахмет
15
Туре
Зарго
32
Флавио
Рамос
39
Полома
Пьер-Ив
6
Пехливан
Ясин
5
Berat
Ozdemir
10
Сессеньон
Стефан
21
Кандеяш
Даниэл
20
Сёнтьенс
Матс
13
Сио
Жованни
23
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
3
Абархоун
Мохамед
25
Dimitrios
Chatziisaias
53
Мелняк
Дарио
27
Диоманде
Исмаэль
44
Ветрих
Амедей
11
Де
Паув
Нилл
10
Болдрин
Фернандо
18
Саму
Гарсия
7
Эль-Кабир
Мустафа
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

36'
Флавио Рамос
 
40'
Флавио Рамос
 
46'
Чифтчи Надир
Сёнтьенс Матс
 
60'
 
Аттама Джозеф
Диоманде Исмаэль
66'
0:1
Мелняк Дарио
67'
Станку Богдан
Сио Жованни
 
69'
 
Де Паув Нилл
71'
 
Алыджи Барыш
Де Паув Нилл
74'
Кандеяш Даниэл
 
75'
Rahmetullah Berisbek
Пехливан Ясин
 
84'
 
Дурак Абдулла
Ветрих Амедей
86'
Rahmetullah Berisbek
 
89'
 
Саму Гарсия

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 2
  • 5 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Генчлербирлиги 3:2 Акхисар Генчлербирлиги 2:1 Хатайспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Адана Демирспор
Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Карабюкспор 0:4 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Истанбулспор Генчлербирлиги 1:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Болуспор Аданаспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Алтай Афьонспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Умраньеспор Элазыгспор 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Османлыспор Эскишехирспор 3:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Алтынорду Хатайспор 3:1 Генчлербирлиги
Ризеспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор
Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Ризеспор 2:7 Бешикташ Антальяспор 3:1 Ризеспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Кайсериспор Фенербахче 3:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Бурсаспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 1:1 Антальяспор Эрзурумспор 0:1 Ризеспор Ризеспор 3:1 Акхисар

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Ризеспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Генчлербирлиги 1:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:1 Генчлербирлиги Суперлига Ризеспор 2:3 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:3 Ризеспор Суперлига
Генчлербирлиги 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 3:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 4:1 Ризеспор Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Денизлиспор 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ризеспор 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Газишехир Газиантеп 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Фенербахче 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Трабзонспор 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гёзтепе 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Антальяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Истанбул Башакшехир 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Малатьяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Касымпаша 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Коньяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Анкарагюджю 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бешикташ 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аланьяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сивасспор 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кайсериспор 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Генчлербирлиги 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Галатасарай 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Флавио Рамос получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    36'
    Флавио Рамос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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