Турция: Суперлига 2019-2020
Генчлербирлиги
0:1
Конец матча
Стадион: Eryaman Stadyumu
Ризеспор
36' Желтая карточкаФлавио Рамос
40' Вторая желтая карточкаФлавио Рамос
0:1
66' ГолМелняк Дарио
69' Желтая карточкаДе Паув Нилл
74' Желтая карточкаКандеяш Даниэл
86' Желтая карточкаRahmetullah Berisbek
89' Желтая карточкаСаму Гарсия
15
Туре
Зарго
32
Флавио
Рамос
13
Сио
Жованни
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
11
Де
Паув
Нилл
18
Саму
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
-
32 Флавио РамосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Запасные игроки
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз СефаНападающий
- Нападающий
-
-
-
23 Soner Dikmen
-
-
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саму ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Yusuf AcerЗащитник
-
24 Алыджи БарышПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Tarik Cetin
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
Ход матча
36'
40'
66'
0:1
69'
74'
89'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 8
-
4 Угловые 2
-
5 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +11 =3 -6Генчлербирлиги 3:2 Акхисар Генчлербирлиги 2:1 Хатайспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Генчлербирлиги 1:2 Адана Демирспор
Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Карабюкспор 0:4 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Истанбулспор Генчлербирлиги 1:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Болуспор Аданаспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Алтай Афьонспор 0:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Умраньеспор Элазыгспор 1:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Османлыспор Эскишехирспор 3:2 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:2 Алтынорду Хатайспор 3:1 Генчлербирлиги
Ризеспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ризеспор 0:1 Гиресунспор Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор
Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Ризеспор 2:7 Бешикташ Антальяспор 3:1 Ризеспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Кайсериспор Фенербахче 3:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Бурсаспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 1:1 Антальяспор Эрзурумспор 0:1 Ризеспор Ризеспор 3:1 Акхисар
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Ризеспор: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Денизлиспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ризеспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Газишехир Газиантеп
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Фенербахче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Трабзонспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Гёзтепе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Антальяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Малатьяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Касымпаша
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Коньяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Анкарагюджю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бешикташ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аланьяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сивасспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кайсериспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Генчлербирлиги
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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