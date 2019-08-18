Испания: Ла Лига 2019-2020

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Эспаньол
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Севилья
0'
39' Желтая карточка
Регилон Серхио
0:1
44' Гол
Регилон Серхио
45'+1
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
5
Налдо
Гомес
6
Льюис
Лопес
17
Дидак
Вилья
14
Мелендо
Оскар
21
Рока
Марк
4
Санчес
Виктор
22
Варгас
Матиас
9
Феррейра
Факундо
7
Лэй
У
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
20
Карлос
Диего
Сантос
6
Карришу
Даниэль
23
Регилон
Серхио
24
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
21
Торрес
Оливер
5
Окампос
Лукас
19
Де
Йонг
Люк
8
Нолито
Агудо
Эспаньол
4-4-2
Севилья
4-3-3

Ход матча

39'
 
Регилон Серхио
44'
0:1
Регилон Серхио

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан
Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Сельта Леванте 2:2 Эспаньол Эспаньол 2:1 Алавес Жирона 1:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Барселона 2:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Севилья Атлетик Б 1:1 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вальядолид Эспаньол 1:1 Уэска
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья
Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Севилья Севилья 0:3 Леганес Жирона 1:0 Севилья Севилья 5:0 Райо Вальекано Хетафе 3:0 Севилья Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Севилья: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Эспаньол 0:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 0:3 Севилья Примера Севилья 1:1 Эспаньол Примера
Эспаньол 3:1 Севилья Примера Севилья 6:4 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Севилья Примера Севилья 2:0 Эспаньол Примера Севилья 3:2 Эспаньол Примера Севилья 1:0 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 3:1 Севилья Кубок Короля Эспаньол 1:2 Севилья Примера Севилья 4:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:3 Севилья Примера Севилья 3:0 Эспаньол Примера Эспаньол 2:2 Севилья Примера Эспаньол 0:3 Севилья Кубок Короля Севилья 3:1 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 1:1 Севилья Примера Севилья 0:0 Эспаньол Примера
Команда И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Алавес 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Осасуна 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Мальорка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Атлетик Б 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Севилья 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Эспаньол 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вильярреал 1 0 1 0 4 - 4 1
9. Гранада 1 0 1 0 4 - 4 1
10. Валенсия 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Реал Сосьедад 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Леванте 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Леганес 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эйбар 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Барселона 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Сельта 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эспаньол 0:1 Севилья
Эспаньол
17.9% (28)
Ничья
33.3% (52)
Севилья
48.7% (76)
1:2 Севилья
34% (53)
1:1 Ничья
29.5% (46)
2:1 Эспаньол
8.3% (13)
1:0 Эспаньол
5.8% (9)
0:1 Севилья
5.8% (9)
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