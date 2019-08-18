Испания: Ла Лига 2019-2020
Эспаньол
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Севилья
39' Желтая карточкаРегилон Серхио
0:1
44' ГолРегилон Серхио
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
17
Дидак
Вилья
21
Рока
Марк
7
Лэй
У
16
Навас
Хесус
24
Хордан
Хоан
19
Де
Йонг
Люк
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Пуадо ХавьерНападающий
-
Главный тренер: David Gallego
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рико СерхиоВратарь
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
39'
44'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +12 =6 -2Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан
Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Сельта Леванте 2:2 Эспаньол Эспаньол 2:1 Алавес Жирона 1:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Барселона 2:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Севилья Атлетик Б 1:1 Эспаньол Эспаньол 3:1 Вальядолид Эспаньол 1:1 Уэска
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья
Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Севилья Севилья 0:3 Леганес Жирона 1:0 Севилья Севилья 5:0 Райо Вальекано Хетафе 3:0 Севилья Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия Севилья 2:0 Шальке 04
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Севилья: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Эспаньол 3:1 Севилья Примера Севилья 6:4 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Севилья Примера Севилья 2:0 Эспаньол Примера Севилья 3:2 Эспаньол Примера Севилья 1:0 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 3:1 Севилья Кубок Короля Эспаньол 1:2 Севилья Примера Севилья 4:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:3 Севилья Примера Севилья 3:0 Эспаньол Примера Эспаньол 2:2 Севилья Примера Эспаньол 0:3 Севилья Кубок Короля Севилья 3:1 Эспаньол Кубок Короля Эспаньол 1:1 Севилья Примера Севилья 0:0 Эспаньол Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Мальорка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Атлетик Б
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Севилья
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Эспаньол
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|9.
|Гранада
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|10.
|Валенсия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Реал Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Леванте
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Леганес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Эйбар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Барселона
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Эспаньол
17.9% (28)
Ничья
33.3% (52)
Севилья
48.7% (76)
1:2 Севилья
34% (53)
1:1 Ничья
29.5% (46)
2:1 Эспаньол
8.3% (13)
1:0 Эспаньол
5.8% (9)
0:1 Севилья
5.8% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...