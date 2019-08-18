Турция: Суперлига 2019-2020

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Коньяспор
0:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Анкарагюджю
0'
24' Желтая карточка
Парлак Илхан
70'
1
Кырынтылы
Серкан
89
Скубич
Нейц
14
Аничич
Марин
4
Туран
Али
87
Озторун
Ферхат
8
Евтович
Марко
6
Йонссон
Йенс
7
Шахинер
Омер
Али
11
Милошевич
Дени
88
Erdon
Daci
10
Баич
Риад
1
Челикай
Корджан
70
Кициу
Стелиос
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
4
Mehmet
Sak
21
Моке
Вильфрид
3
Агчай
Седат
20
Карабулут
Айдын
10
Кантерос
Гектор
23
Парлак
Илхан
12
Оргилль
Девер
Коньяспор
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

Ход матча

24'
 
Парлак Илхан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +2 =12 -6
Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор
Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Акхисар Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Коньяспор 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор Коньяспор 2:1 Адана Демирспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Бешикташ 3:2 Коньяспор Коньяспор 1:1 Гёзтепе Коньяспор 0:1 Кайсериспор Фенербахче 1:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Анкарагюджю 1:2 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:1 Хатайспор Алтынорду 2:2 Анкарагюджю Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю
Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Бешикташ 4:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Кайсериспор 0:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Фенербахче Малатьяспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бурсаспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Эрзурумспор Акхисар 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:0 Касымпаша Трабзонспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Аланьяспор Галатасарай 6:0 Анкарагюджю

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Анкарагюджю Суперлига Коньяспор 1:0 Анкарагюджю Турецкая первая лига Коньяспор 0:2 Анкарагюджю Суперлига
Анкарагюджю 4:1 Коньяспор Суперлига Анкарагюджю 1:3 Коньяспор Суперлига Анкарагюджю 0:3 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Анкарагюджю Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Сивасспор 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Денизлиспор 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Аланьяспор 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ризеспор 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Коньяспор 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Анкарагюджю 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Газишехир Газиантеп 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Фенербахче 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Трабзонспор 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Гёзтепе 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Антальяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Истанбул Башакшехир 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Малатьяспор 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Касымпаша 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кайсериспор 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Генчлербирлиги 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Галатасарай 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Бешикташ 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    24'
    Парлак Илхан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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