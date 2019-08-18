Турция: Суперлига 2019-2020
Коньяспор
0:0
Второй тайм: 70'
Стадион: Конья Бююкшехир
Анкарагюджю
24' Желтая карточкаПарлак Илхан
89
Скубич
Нейц
14
Аничич
Марин
88
Erdon
Daci
10
Баич
Риад
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
23
Парлак
Илхан
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Erdon DaciПолузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Улудаг АлперЗащитник
-
27 Ясар АлиЗащитник
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
-
20 Чамдалы АлиПолузащитник
- Нападающий
-
32 Ali Karakaya
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Кулушич АнтеЗащитник
-
22 Паздан МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Фати РикардоПолузащитник
-
95 Садаев ЗаурНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
Ход матча
24'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +2 =12 -6Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор
Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Акхисар Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Коньяспор 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор Коньяспор 2:1 Адана Демирспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Бешикташ 3:2 Коньяспор Коньяспор 1:1 Гёзтепе Коньяспор 0:1 Кайсериспор Фенербахче 1:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Малатьяспор
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +6 =6 -8Анкарагюджю 1:2 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:1 Хатайспор Алтынорду 2:2 Анкарагюджю Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю
Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Бешикташ 4:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Кайсериспор 0:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Фенербахче Малатьяспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бурсаспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Эрзурумспор Акхисар 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:0 Касымпаша Трабзонспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Аланьяспор Галатасарай 6:0 Анкарагюджю
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сивасспор
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Денизлиспор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Аланьяспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ризеспор
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Коньяспор
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Анкарагюджю
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Газишехир Газиантеп
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Фенербахче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Трабзонспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Гёзтепе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Антальяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Малатьяспор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Касымпаша
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кайсериспор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Генчлербирлиги
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Бешикташ
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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