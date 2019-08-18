Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Гент
2:0
Конец матча

Стадион:
Остенде
0'
1:0
48' Гол
Яремчук Роман
2:0
53' Гол
Дэвид Джонатан
81' Желтая карточка
Фас Ваут
90'+3
1
Камински
Томас
23
Люстиг
Микаэль
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
15
Мохаммади
Милад
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
6
Овусу
Элиша
33
Верстрате
Луи
7
Яремчук
Роман
16
Дэвид
Джонатан
31
Кубо
Юя
28
Дютуа
Виллиам
27
Капон
Брехт
5
Милович
Горан
4
Фас
Ваут
23
Скуласон
Ари
14
Ante
Palaversa
55
Фернандо
Матос
20
Йонкхеере
Михил
26
Вандандриш
Кевин
7
Сакала
Фэшн
24
Силла
Идрисса
Гент
4-3-3
Остенде
4-1-4-1

Ход матча

48'
Яремчук Роман
(Дэвид Джонатан)
1:0
53'
Дэвид Джонатан
(Люстиг Микаэль)
2:0
63'
Безус Роман
Дэвид Джонатан
 
67'
 
Боонен Инди
Фернандо Матос
67'
Деягере Брехт
Вадис Оджиджа-Офоэ
 
68'
 
Francois Marquet
Йонкхеере Михил
77'
 
Гури Синдри
Силла Идрисса
81'
 
Фас Ваут
82'
Alessio Castro-Montes
Яремчук Роман
 

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен
Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент АЗ Алкмаар 0:2 Гент Сент-Трюйден 4:2 Гент Арис Салоники 0:3 Гент Диккельвенн 0:6 Гент Молебеке 0:0 Гент Зельзат 0:4 Гент Гент-Зехавен 0:2 Гент Гент 2:1 Андерлехт Ройал Антверпен 1:2 Гент Стандард 2:3 Гент Гент 0:1 Брюгге Гент 1:2 Мехелен
Остенде Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики
Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло Эйпен 3:2 Остенде Остенде 2:2 Шарлеруа Вестерло 0:0 Остенде Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 2:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:2 Остенде Остенде 1:2 Эйпен Остенде 0:2 Андерлехт Гент 2:1 Остенде

Последние игры между собой

Гент: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Остенде: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Гент 2:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:2 Гент Кубок Гент 2:2 Остенде Кубок Остенде 0:4 Гент Первый дивизион А
Гент 2:3 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Гент Первый дивизион А Остенде 4:3 Гент Лига Про Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Кубок Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Лига Про Остенде 0:1 Гент Лига Про Гент 2:0 Остенде Лига Про Остенде 5:2 Гент Лига Про Гент 2:2 Остенде Лига Про Гент 3:1 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Гент Лига Жюпиле Остенде 1:1 Гент Лига Жюпиле Гент 0:1 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:0 Гент Лига Жюпиле
Команда И В Н П Г О
1. Брюгге 4 3 1 0 11 - 1 10
2. Мехелен 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Стандард 4 3 0 1 11 - 3 9
4. Ройал Антверпен 4 3 0 1 11 - 4 9
5. Гент 4 2 1 1 10 - 4 7
6. Кортрейк 4 2 1 1 9 - 6 7
7. Мускрон-Перювельз 4 2 1 1 4 - 5 7
8. Генк 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Остенде 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Шарлеруа 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Зульте-Варегем 3 1 0 2 2 - 6 3
12. Сент-Трюйден 4 1 0 3 2 - 10 3
13. Андерлехт 4 0 2 2 3 - 6 2
14. Эйпен 4 0 2 2 3 - 11 2
15. Васланд-Беверен 4 0 1 3 3 - 12 1
16. Серкль Брюгге 4 0 0 4 3 - 11 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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