Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
1:0
48' ГолЯремчук Роман
2:0
53' ГолДэвид Джонатан
81' Желтая карточкаФас Ваут
31
Кубо
Юя
27
Капон
Брехт
4
Фас
Ваут
23
Скуласон
Ари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Нето РенатоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Logan Ndenbe
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Ход матча
48'
1:0
53'
2:0
81'
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +11 =4 -5Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен
Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент АЗ Алкмаар 0:2 Гент Сент-Трюйден 4:2 Гент Арис Салоники 0:3 Гент Диккельвенн 0:6 Гент Молебеке 0:0 Гент Зельзат 0:4 Гент Гент-Зехавен 0:2 Гент Гент 2:1 Андерлехт Ройал Антверпен 1:2 Гент Стандард 2:3 Гент Гент 0:1 Брюгге Гент 1:2 Мехелен
Остенде Последние 20 матчей: +7 =5 -8Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики
Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло Эйпен 3:2 Остенде Остенде 2:2 Шарлеруа Вестерло 0:0 Остенде Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 2:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:2 Остенде Остенде 1:2 Эйпен Остенде 0:2 Андерлехт Гент 2:1 Остенде
Последние игры между собой
Гент: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Остенде: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Гент 2:3 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Гент Первый дивизион А Остенде 4:3 Гент Лига Про Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Кубок Гент 1:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Гент Лига Про Остенде 0:1 Гент Лига Про Гент 2:0 Остенде Лига Про Остенде 5:2 Гент Лига Про Гент 2:2 Остенде Лига Про Гент 3:1 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Гент Лига Жюпиле Остенде 1:1 Гент Лига Жюпиле Гент 0:1 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:0 Гент Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|Мехелен
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|4.
|Ройал Антверпен
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|5.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|6.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|Мускрон-Перювельз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|8.
|Генк
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Шарлеруа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Сент-Трюйден
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|13.
|Андерлехт
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|Эйпен
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|15.
|Васланд-Беверен
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|16.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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