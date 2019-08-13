Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Атлетико М
 
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Стадион:
Хетафе

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М
Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе
Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе Хетафе 2:2 Вильярреал Барселона 2:0 Хетафе Хетафе 2:0 Жирона Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 3:0 Севилья Вальядолид 2:2 Хетафе Хетафе 1:0 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:2 Леганес Валенсия 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Уэска

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
Хетафе 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 7:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Хетафе Кубок Короля Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 3:0 Хетафе Примера Хетафе 3:2 Атлетико М Примера Хетафе 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 0:3 Хетафе Примера
Команда И В Н П Г О
1. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вальядолид 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бетис 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эспаньол 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Леванте 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Алавес 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Осасуна 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Леганес 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гранада 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мальорка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эйбар 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сельта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетик Б 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Хетафе

    До начала игры, которая состоится 18.08.2019, осталось 2 дня 20 часов 30 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Атлетико М - Хетафе
    Атлетико М
    98.2% (55)
    Ничья
    0% (0)
    Хетафе
    1.8% (1)
    2:0 Атлетико М
    50% (28)
    2:1 Атлетико М
    19.6% (11)
    1:0 Атлетико М
    10.7% (6)
    3:1 Атлетико М
    7.1% (4)
    3:0 Атлетико М
    3.6% (2)
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