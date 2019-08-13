Испания: Ла Лига 2019-2020
Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Хетафе
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =2 -5Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М
Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М Ювентус 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Леганес
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =8 -4Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе
Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе Хетафе 2:2 Вильярреал Барселона 2:0 Хетафе Хетафе 2:0 Жирона Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 3:0 Севилья Вальядолид 2:2 Хетафе Хетафе 1:0 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:2 Леганес Валенсия 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Уэска
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Хетафе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Хетафе 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 7:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Хетафе Кубок Короля Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 3:0 Хетафе Примера Хетафе 3:2 Атлетико М Примера Хетафе 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 0:3 Хетафе Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эйбар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетик Б
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Атлетико М
98.2% (55)
Ничья
0% (0)
Хетафе
1.8% (1)
2:0 Атлетико М
50% (28)
2:1 Атлетико М
19.6% (11)
1:0 Атлетико М
10.7% (6)
3:1 Атлетико М
7.1% (4)
3:0 Атлетико М
3.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...