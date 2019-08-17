Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Сан-Лоренсо
2:2
Второй тайм: 82'
Росарио Сентраль
0'
0:1
12' Гол
Риано Клаудио
20' Желтая карточка
Саласар Виктор
0:2
21' Гол
Ciro Rius
1:2
23' Гол
Белуччи Фернандо
31' Желтая карточка
Каруссо Матиас
41' Желтая карточка
Ринаудо Фабиан
2:2
42' Гол
Bruno Pitton
44' Желтая карточка
Меносси Лукас
82'
22
Nicolas
Navarro
II
29
Саласар
Виктор
32
Колоччини
Фабрисио
6
Marcos
Senesi
3
Bruno
Pitton
21
Поблет
Херонимо
28
Cristian
Nahuel
Barrios
5
Меносси
Лукас
16
Белуччи
Фернандо
26
Hector
Fertoli
7
Adam
Bareiro
1
Jeremias
Ledesma
4
Nahuel
Molina
Lucero
2
Каруссо
Матиас
6
Miguel
Barbieri
33
Emanuel
Britez
12
Ciro
Rius
5
Leonardo
Gil
21
Ринаудо
Фабиан
22
Diego
Zabala
34
Maximiliano
Lovera
9
Риано
Клаудио
Сан-Лоренсо
4-1-4-1
Росарио Сентраль
4-4-2

Ход матча

12'
0:1
Риано Клаудио
(Ciro Rius)
20'
Саласар Виктор
 
21'
0:2
Ciro Rius
(Maximiliano Lovera)
23'
Белуччи Фернандо
(Hector Fertoli)
1:2
31'
 
Каруссо Матиас
41'
 
Ринаудо Фабиан
42'
Bruno Pitton
(Белуччи Фернандо)
2:2
44'
Меносси Лукас
 
58'
Alexander Diaz
Adam Bareiro
 
67'
Ромеро Оскар
Белуччи Фернандо
 
67'
 
Lucas Emanuel Gamba
Maximiliano Lovera
72'
 
Рибас Себастьян
Риано Клаудио
79'
Mauro Pitton
Меносси Лукас
 

Предыдущие игры

Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо
Сан-Лоренсо 0:2 Эстудиантес Сан-Луис Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Хуниор 1:0 Сан-Лоренсо Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Сан-Лоренсо 2:0 Мелгар Сан-Мартин Тукуман 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Колон 1:1 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Хуниор Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Мелгар 0:0 Сан-Лоренсо
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Гремио Росарио Сентраль 0:0 Бельграно Росарио Сентраль 2:2 Сол де Майо Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Тигре Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Сан-Лоренсо: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Росарио Сентраль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Суперлига Росарио Сентраль 0:0 Сан-Лоренсо Суперлига Сан-Лоренсо 2:1 Росарио Сентраль Примера Сан-Лоренсо 2:1 Росарио Сентраль Примера
Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:2 Сан-Лоренсо Примера Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 3:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 2:1 Росарио Сентраль Примера А Сан-Лоренсо 3:1 Росарио Сентраль Примера А Клаусура
Команда И В Н П Г О
1. Росарио Сентраль 2:2 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Сан-Лоренсо 2:2 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Арсенал Саранди 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Аргентинос Хуниорс 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Ривер Плейт 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Бока Хуниорс 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Тальерес Кордоба 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Эстудиантес Ла-Плата 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Патронато де Парана 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Банфилд 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Расинг Авельянеда 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Ланус 2 0 1 1 1 - 4 1
21. Атлетико Тукуман 2 0 0 2 1 - 3 0
22. Дефенса и Хустисия 2 0 0 2 1 - 3 0
23. Годой Крус 2 0 0 2 2 - 5 0
24. Колон 2 0 0 2 0 - 3 0


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