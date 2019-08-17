Аргентина: Суперлига 2019-2020
Сан-Лоренсо
2:2
Второй тайм: 82'
Росарио Сентраль
0:1
12' ГолРиано Клаудио
20' Желтая карточкаСаласар Виктор
0:2
21' ГолCiro Rius
1:2
23' ГолБелуччи Фернандо
31' Желтая карточкаКаруссо Матиас
41' Желтая карточкаРинаудо Фабиан
2:2
42' ГолBruno Pitton
44' Желтая карточкаМеносси Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
Ход матча
12'
0:1
20'
21'
0:2
23'
31'
41'
42'
2:2
44'
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо Последние 20 матчей: +7 =7 -6Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо
Сан-Лоренсо 0:2 Эстудиантес Сан-Луис Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Хуниор 1:0 Сан-Лоренсо Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Сан-Лоренсо 2:0 Мелгар Сан-Мартин Тукуман 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Колон 1:1 Сан-Лоренсо Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 1:0 Хуниор Бока Хуниорс 3:0 Сан-Лоренсо Мелгар 0:0 Сан-Лоренсо
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +5 =5 -10Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Гремио 3:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Либертад 2:0 Росарио Сентраль Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Сан-Лоренсо Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Гремио Росарио Сентраль 0:0 Бельграно Росарио Сентраль 2:2 Сол де Майо Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Тигре Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Сан-Лоренсо: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Росарио Сентраль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Сан-Лоренсо Примера Сан-Лоренсо 2:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:2 Сан-Лоренсо Примера Росарио Сентраль 1:0 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 1:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 3:1 Сан-Лоренсо Примера А Сан-Лоренсо 2:1 Росарио Сентраль Примера А Сан-Лоренсо 3:1 Росарио Сентраль Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Росарио Сентраль
|2:2
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Сан-Лоренсо
|2:2
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Арсенал Саранди
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Банфилд
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|21.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|22.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|24.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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