Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Колон
0:0
Первый тайм: 13'
Химнасия Ла-Плата
0' 13'
1
Леонардо
Буриан
18
Ricardo
Gaston
Diaz
24
Guillermo
Luis
Ortiz
15
Damian
Schmidt
31
Gonzalo
Escobar
5
Фрицлер
Матиас
7
Mauro
Da
Luz
8
Fernando
Zuqui
14
Лертора
Федерико
12
Чанкалай
Томас
19
Wilson
Morelo
31
Alexis
Arias
I
4
Leonardo
Morales
23
Maximiliano
Angel
Coronel
6
Торсильери
Марко
32
Matias
Melluso
30
Maximiliano
Comba
16
Айяла
Виктор
20
Алеман
Брайн
8
Claudio
Spinelli
10
Ariel
Garcia
11
Horacio
Tijanovich
Колон
4-3-3
Химнасия Ла-Плата
4-3-3

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана
Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата

Последние игры между собой

Колон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Химнасия Ла-Плата: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Суперлига Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Колон 1:2 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 3:0 Колон Примера
Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера Колон 1:3 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Колон Примера А Колон 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:2 Колон Примера А Колон 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера А Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал Саранди 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 2 7
3. Бока Хуниорс 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Росарио Сентраль 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 6 - 4 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 4 - 0 6
7. Патронато де Парана 3 2 0 1 3 - 3 6
8. Аргентинос Хуниорс 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Уракан 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Тальерес Кордоба 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Ланус 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Эстудиантес Ла-Плата 2 1 0 1 1 - 1 3
16. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 2 - 3 3
17. Банфилд 3 1 0 2 3 - 4 3
18. Химнасия Ла-Плата 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
19. Расинг Авельянеда 3 0 2 1 3 - 8 2
20. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 3 - 6 1
21. Альдосиви 3 0 1 2 0 - 3 1
22. Колон 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
23. Годой Крус 3 0 0 3 2 - 6 0
24. Дефенса и Хустисия 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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