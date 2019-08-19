Аргентина: Суперлига 2019-2020
Колон
0:0
Первый тайм: 13'
Химнасия Ла-Плата
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
-
20 Алеман БрайнПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ariel GarciaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Matias Gomez
-
-
-
-
Главный тренер: Hilario Bravi
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +6 =5 -9Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана
Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +8 =4 -8Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата
Последние игры между собой
Колон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Химнасия Ла-Плата: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера Колон 1:3 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Колон Примера А Колон 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:2 Колон Примера А Колон 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера А Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Саранди
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|3.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Росарио Сентраль
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|Патронато де Парана
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|17.
|Банфилд
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|19.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|20.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|21.
|Альдосиви
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|22.
|Колон
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|23.
|Годой Крус
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|24.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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