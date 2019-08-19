Аргентина: Суперлига 2019-2020
Атлетико Тукуман
1:0
Конец матча
Годой Крус
26' Желтая карточкаNahuel Arena
36' Желтая карточкаБраво Федерико
49' Желтая карточкаMiguel Jacquet
70' Желтая карточкаGabriel Alanis
76' Желтая карточкаJavier Fabian Toledo
84' Вторая желтая карточкаMiguel Jacquet
1:0
87' ГолBruno Bianchi
90' Желтая карточкаTomas Cardona
28
Tomas
Cuello
16
Рохас
Ариэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Рохас АриэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мелано ЛукасНападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Nahuel ArenaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Ход матча
26'
36'
49'
70'
84'
87'
90'
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =2 -11Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман
Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата
Годой Крус Последние 20 матчей: +6 =7 -7Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас
Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Бельграно 1:0 Годой Крус Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Патронато де Парана Годой Крус 2:1 Депортиво Арменио Банфилд 2:2 Годой Крус Спортинг Кристал 1:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Олимпия Асунсьон
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Годой Крус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Саранди
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|3.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Росарио Сентраль
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|Патронато де Парана
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|17.
|Банфилд
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|19.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|20.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|21.
|Альдосиви
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|22.
|Колон
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|23.
|Годой Крус
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|24.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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