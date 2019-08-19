Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Атлетико Тукуман
1:0
Конец матча
Годой Крус
0'
26' Желтая карточка
Nahuel Arena
36' Желтая карточка
Браво Федерико
49' Желтая карточка
Miguel Jacquet
70' Желтая карточка
Gabriel Alanis
76' Желтая карточка
Javier Fabian Toledo
84' Вторая желтая карточка
Miguel Jacquet
1:0
87' Гол
Bruno Bianchi
90' Желтая карточка
Tomas Cardona
90'+6
1
Cristian
David
Lucchetti
8
Guillermo
Acosta
2
Bruno
Bianchi
6
Marcelo
Ortiz
3
Монсон
Лусиано
7
Браво
Федерико
28
Tomas
Cuello
10
Кастеллани
Гонсало
16
Рохас
Ариэль
9
Leandro
Diaz
III
27
Augusto
Lotti
1
Roberto
Ramirez
22
Nahuel
Arena
3
Miguel
Jacquet
6
Tomas
Cardona
21
Gabriel
Alanis
30
Juan
Andrada
19
Fabian
Henriquez
5
Facundo
Gutierrez
11
Leandro
Vella
18
Santiago
Garcia
II
26
Juan
Brunetta
Атлетико Тукуман
4-3-3
Годой Крус
4-3-3

Ход матча

26'
 
Nahuel Arena
36'
Браво Федерико
 
46'
Alejandro Miguel Sanchez
Cristian David Lucchetti
 
49'
 
Miguel Jacquet
59'
Javier Fabian Toledo
Augusto Lotti
 
65'
Мелано Лукас
Рохас Ариэль
 
70'
 
Gabriel Alanis
71'
 
Facundo Barboza
Facundo Gutierrez
76'
Javier Fabian Toledo
 
78'
 
Tomas Badaloni
Juan Brunetta
84'
 
Miguel Jacquet
86'
 
Joaquin Varela
Leandro Vella
87'
Bruno Bianchi
(Кастеллани Гонсало)
1:0
90'
 
Tomas Cardona

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Атлетико Тукуман 0:1 Тигре Тигре 5:0 Атлетико Тукуман
Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата
Годой Крус Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Палмейрас 4:0 Годой Крус Сан-Лоренсо 3:2 Годой Крус Годой Крус 2:2 Палмейрас
Уракан 1:1 Годой Крус Годой Крус 1:0 Универсидад де Консепсьон Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Годой Крус 2:0 Спортинг Кристал Годой Крус 1:1 Патронато де Парана Патронато де Парана 1:1 Годой Крус Олимпия Асунсьон 2:1 Годой Крус Бельграно 1:0 Годой Крус Универсидад де Консепсьон 0:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Патронато де Парана Годой Крус 2:1 Депортиво Арменио Банфилд 2:2 Годой Крус Спортинг Кристал 1:1 Годой Крус Годой Крус 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Олимпия Асунсьон

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Годой Крус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Годой Крус 1:0 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 2:1 Годой Крус Суперлига Годой Крус 1:2 Атлетико Тукуман Примера Годой Крус 2:1 Атлетико Тукуман Примера А
Атлетико Тукуман 1:1 Годой Крус Примера А
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал Саранди 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 2 7
3. Бока Хуниорс 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Росарио Сентраль 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 6 - 4 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 4 - 0 6
7. Патронато де Парана 3 2 0 1 3 - 3 6
8. Аргентинос Хуниорс 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Уракан 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Тальерес Кордоба 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Ланус 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Эстудиантес Ла-Плата 2 1 0 1 1 - 1 3
16. Атлетико Тукуман 3 1 0 2 2 - 3 3
17. Банфилд 3 1 0 2 3 - 4 3
18. Химнасия Ла-Плата 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
19. Расинг Авельянеда 3 0 2 1 3 - 8 2
20. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 3 - 6 1
21. Альдосиви 3 0 1 2 0 - 3 1
22. Колон 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
23. Годой Крус 3 0 0 3 2 - 6 0
24. Дефенса и Хустисия 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Браво Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Nahuel Arena получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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