Аргентина: Суперлига 2019-2020
Бока Хуниорс
1:0
Первый тайм: 45'
Альдосиви
27' Желтая карточкаИскиэрдос Карлос
1:0
34' ГолТевес Карлос
23
Марконе
Иван
10
Тевес
Карлос
19
Миерс
Маркос
30
Перес
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сарате МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Перес ФранкоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Nahuel YeriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Ход матча
27'
34'
1:0
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +12 =5 -3Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Банфилд
Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =7 -9Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт
Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Альдосиви 2:2 Сан-Лоренсо
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Саранди
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|3.
|Бока Хуниорс
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Росарио Сентраль
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|Патронато де Парана
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|Банфилд
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Альдосиви
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|20.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|21.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|22.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|23.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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