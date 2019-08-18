Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Бока Хуниорс
1:0
Первый тайм: 45'
Альдосиви
0'
27' Желтая карточка
Искиэрдос Карлос
1:0
34' Гол
Тевес Карлос
45'
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
24
Искиэрдос
Карлос
6
Алонсо
Хуниор
3
Мас
Эмануэль
22
Вилья
Себастьян
23
Марконе
Иван
16
Де
Росси
Даниэле
34
Agustin
Obando
10
Тевес
Карлос
Franco
Soldano
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
6
Галеано
Леонель
19
Миерс
Маркос
23
Lucas
Villalba
15
Мартинес
Роман
8
Federico
Gino
18
Бертолио
Факундо
30
Перес
Франко
29
Верон
Гонсало
7
Nazareno
Solis
Бока Хуниорс
4-4-1-1
Альдосиви
4-3-3

Ход матча

27'
Искиэрдос Карлос
 
34'
Тевес Карлос
(Вилья Себастьян)
1:0

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Банфилд
Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт
Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Росарио Сентраль 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Альдосиви 2:2 Сан-Лоренсо

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 2:1 Альдосиви Торнео де Верано Альдосиви 0:4 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:3 Альдосиви Товарищеские матчи
Бока Хуниорс 4:1 Альдосиви Примера Бока Хуниорс 0:3 Альдосиви Примера
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал Саранди 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 2 7
3. Бока Хуниорс 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Росарио Сентраль 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 6 - 4 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 4 - 0 6
7. Патронато де Парана 3 2 0 1 3 - 3 6
8. Аргентинос Хуниорс 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Уракан 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Тальерес Кордоба 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Ланус 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
15. Эстудиантес Ла-Плата 2 1 0 1 1 - 1 3
16. Банфилд 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Расинг Авельянеда 3 0 2 1 3 - 8 2
18. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 1 - 2 1
19. Альдосиви 0:1 3 0 1 2 0 - 2 1
20. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 3 - 6 1
21. Атлетико Тукуман 2 0 0 2 1 - 3 0
22. Годой Крус 2 0 0 2 2 - 5 0
23. Колон 2 0 0 2 0 - 3 0
24. Дефенса и Хустисия 3 0 0 3 1 - 6 0


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