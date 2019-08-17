Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 9'
Унион Санта-Фе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Yeimar GomezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Патронато де Парана Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Росарио Сентраль
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +8 =7 -5Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Бельграно 0:0 Унион Санта-Фе Ривер Плейт 1:2 Унион Санта-Фе
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Унион Санта-Фе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Саранди
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Росарио Сентраль
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Сан-Лоренсо
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Банфилд
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|21.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|22.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|24.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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