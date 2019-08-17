Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 9'
Унион Санта-Фе
0' 9'
1
Alan
Aguerre
35
Facundo
Nadalin
2
Лема
Кристиан
4
Angelo
Gabrielli
28
Биттоло
Мариано
31
Jeronimo
Cacciabue
20
Julian
Fernandez
II
10
Формика
Мауро
14
Alexis
Rodrigues
30
Lucas
Albertengo
11
Родригес
Макси
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
4
Damian
Alberto
Martinez
28
Yeimar
Gomez
6
Боттинелли
Хонатан
3
Корвалан
Клаудио
19
Ezequiel
Bonifacio
11
Jalil
Elias
27
Javier
Mendez
III
8
Лукас
Риос
7
Pablo
Maximiliano
Cuadra
9
Walter
Bou
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Унион Санта-Фе
4-4-2

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Вилла Митре Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 4:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Лоренсо 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Росарио Сентраль Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Патронато де Парана Альдосиви 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Росарио Сентраль
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Тигре Тигре 1:2 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь Унион Санта-Фе 3:0 Сан-Мартин Тукуман Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Тигре 2:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:3 Бока Хуниорс Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Бельграно 0:0 Унион Санта-Фе Ривер Плейт 1:2 Унион Санта-Фе

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Унион Санта-Фе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Унион Санта-Фе 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Унион Санта-Фе Примера
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Примера Ньюэллс Олд Бойз 5:0 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал Саранди 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Росарио Сентраль 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Сан-Лоренсо 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Аргентинос Хуниорс 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Ривер Плейт 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Бока Хуниорс 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Тальерес Кордоба 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Эстудиантес Ла-Плата 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Патронато де Парана 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Банфилд 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Расинг Авельянеда 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Ланус 2 0 1 1 1 - 4 1
21. Атлетико Тукуман 2 0 0 2 1 - 3 0
22. Дефенса и Хустисия 2 0 0 2 1 - 3 0
23. Годой Крус 2 0 0 2 2 - 5 0
24. Колон 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...