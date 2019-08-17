Аргентина: Суперлига 2019-2020
Расинг Авельянеда
1:3
Первый тайм: 43'
Ривер Плейт
1:0
3' ГолСолари Аугусто
21' Желтая карточкаNery Dominguez
31' Желтая карточкаБорре Рафаэль
1:1
35' ГолБорре Рафаэль
1:2
36' ГолБорре Рафаэль
1:3
38' ГолСуарес Матиас
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Пратто ЛукасНападающий
Ход матча
3'
1:0
21'
31'
35'
36'
1:2
38'
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +8 =8 -4Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре
Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Уракан Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +8 =8 -4Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус Крузейро 0:0 Ривер Плейт
Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Колон 3:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Ривер Плейт 2:1 Рампла Хуниорс Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Дефенсор Спортинг 1:1 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ривер Плейт: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ривер Плейт 2:3 Расинг Авельянеда Примера Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 3:2 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Ривер Плейт Примера Расинг Авельянеда 0:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи (Аргентина) Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:3 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Ривер Плейт Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Ривер Плейт Torneo Pentagonal de Verano Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда Примера А Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|3:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Росарио Сентраль
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Арсенал Саранди
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Банфилд
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Расинг Авельянеда
|1:3
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|21.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|22.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|24.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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