Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Расинг Авельянеда
1:3
Первый тайм: 43'
Ривер Плейт
0'
1:0
3' Гол
Солари Аугусто
21' Желтая карточка
Nery Dominguez
31' Желтая карточка
Борре Рафаэль
1:1
35' Гол
Борре Рафаэль
1:2
36' Гол
Борре Рафаэль
1:3
38' Гол
Суарес Матиас
43'
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
6
Орбан
Лукас
3
Сото
Алексис
23
Nery
Dominguez
18
Солари
Аугусто
28
Сарачо
Федерико
10
Matias
Rojas
II
15
Лисандро
Лопес
III
29
Nicolas
Reniero
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
2
Robert
Rojas
28
Мартинес
Лукас
II
20
Каско
Милтон
15
Паласиос
Эксекиэль
24
Перес
Энцо
26
Фернандес
Игнасио
11
Де
ла
Крус
Николас
19
Борре
Рафаэль
7
Суарес
Матиас
Расинг Авельянеда
4-1-3-2
Ривер Плейт
4-2-2-2

Ход матча

3'
Солари Аугусто
(Сото Алексис)
1:0
21'
Nery Dominguez
 
31'
 
Борре Рафаэль
35'
1:1
Борре Рафаэль
(Паласиос Эксекиэль)
36'
1:2
Борре Рафаэль
(Суарес Матиас)
38'
1:3
Суарес Матиас
(Де ла Крус Николас)

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре
Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Уракан Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус Крузейро 0:0 Ривер Плейт
Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Колон 3:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Ривер Плейт 2:1 Рампла Хуниорс Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Дефенсор Спортинг 1:1 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ривер Плейт: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда Суперлига Ривер Плейт 3:0 Расинг Авельянеда Кубок Либертадорес Расинг Авельянеда 0:0 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Расинг Авельянеда 0:2 Ривер Плейт Суперлига
Ривер Плейт 2:3 Расинг Авельянеда Примера Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 3:2 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Ривер Плейт Примера Расинг Авельянеда 0:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи (Аргентина) Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 0:3 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Ривер Плейт Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Ривер Плейт Torneo Pentagonal de Verano Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда Примера А Ривер Плейт 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Клаусура
Команда И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 3:1 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Росарио Сентраль 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Арсенал Саранди 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Аргентинос Хуниорс 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Бока Хуниорс 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Тальерес Кордоба 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Эстудиантес Ла-Плата 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Патронато де Парана 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Банфилд 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Расинг Авельянеда 1:3 3 0 2 1 3 - 5 2
17. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Ланус 2 0 1 1 1 - 4 1
21. Атлетико Тукуман 2 0 0 2 1 - 3 0
22. Дефенса и Хустисия 2 0 0 2 1 - 3 0
23. Годой Крус 2 0 0 2 2 - 5 0
24. Колон 2 0 0 2 0 - 3 0


Загрузка...