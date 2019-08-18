Аргентина: Суперлига 2019-2020
Дефенса и Хустисия
0:2
Второй тайм: 61'
Арсенал Саранди
0:1
10' ГолLautaro Parisi
26' Желтая карточкаGonzalo Piovi
32' Желтая карточкаNicolas Gimenez II
34' Желтая карточкаРескальдани Эсекиэль
0:2
37' ГолGaston Suarez
55' Желтая карточкаFranco Sbutoni
60' Желтая карточкаDiego Rodriguez IV
22
Унсаин
Луис
30
Raul
Loaiza
26
Braian
Ojeda
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Braian OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
-
15 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
-
16 Капроф ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Ход матча
10'
26'
37'
0:2
55'
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +10 =2 -8Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Сан-Мартин Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Колон
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +13 =4 -3Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио Вилья Дальмине 1:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Химназия Мендоса Платенсе 3:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Альмагро Сентраль Кордоба 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Лос-Андес Атлетико Рафаэла 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Олимпо Гильермо Браун 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Нуэва Чикаго Ферро Карриль 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:1 Браун Адроге Сармиенто 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Кильмес
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Арсенал Саранди: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Саранди
|2:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|3.
|Росарио Сентраль
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Патронато де Парана
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Сентраль Кордоба
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|14.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Банфилд
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|17.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|21.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|22.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|23.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|Дефенса и Хустисия
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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