Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Дефенса и Хустисия
0:2
Второй тайм: 61'
Арсенал Саранди
0'
0:1
10' Гол
Lautaro Parisi
26' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
32' Желтая карточка
Nicolas Gimenez II
34' Желтая карточка
Рескальдани Эсекиэль
0:2
37' Гол
Gaston Suarez
55' Желтая карточка
Franco Sbutoni
60' Желтая карточка
Diego Rodriguez IV
61'
22
Унсаин
Луис
16
Gonzalo
Piovi
14
Marcelo
Herrera
33
Rafael
Delgado
8
Guido
Mainero
30
Raul
Loaiza
10
Marcelo
Cardozo
15
Diego
Rodriguez
IV
26
Braian
Ojeda
9
Fernando
Marquez
29
Nicolas
Fernandez
I
1
Maximiliano
Gagliardo
4
Fernando
Torrent
2
Fabio
Pereyra
26
Franco
Sbutoni
3
Эмилиано
Папа
19
Joel
Sonora
15
Lucas
Piovi
31
Nicolas
Gimenez
II
11
Gaston
Suarez
17
Lautaro
Parisi
23
Рескальдани
Эсекиэль
Дефенса и Хустисия
3-5-2
Арсенал Саранди
4-4-2

Ход матча

10'
0:1
Lautaro Parisi
(Nicolas Gimenez II)
26'
Gonzalo Piovi
 
32'
 
Nicolas Gimenez II
34'
 
Рескальдани Эсекиэль
37'
0:2
Gaston Suarez
46'
Мартинес Эктор
Gonzalo Piovi
 
55'
 
Franco Sbutoni
60'
Diego Rodriguez IV
 

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Сан-Мартин Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо Ривер Плейт 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Колон
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Годой Крус 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Сармиенто 0:1 Арсенал Саранди Дефенсорес де Бельграно 0:1 Арсенал Саранди
Арсенал Саранди 2:0 Атланта Арсенал Саранди 2:0 Агропекуарио Вилья Дальмине 1:3 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:1 Химназия Мендоса Платенсе 3:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:0 Альмагро Сентраль Кордоба 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Лос-Андес Атлетико Рафаэла 0:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Олимпо Гильермо Браун 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:0 Нуэва Чикаго Ферро Карриль 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:1 Браун Адроге Сармиенто 2:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Кильмес

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Арсенал Саранди: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Дефенса и Хустисия 2:0 Арсенал Саранди Суперлига Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия Товарищеские матчи Дефенса и Хустисия 2:0 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 0:0 Дефенса и Хустисия Примера
Дефенса и Хустисия 0:1 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 1:0 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 1:0 Арсенал Саранди Примера Дефенса и Хустисия 2:1 Арсенал Саранди Примера
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал Саранди 2:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 2 7
3. Росарио Сентраль 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Сан-Лоренсо 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Патронато де Парана 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Аргентинос Хуниорс 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Бока Хуниорс 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Уракан 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Тальерес Кордоба 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Сентраль Кордоба 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Унион Санта-Фе 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
14. Эстудиантес Ла-Плата 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Банфилд 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Расинг Авельянеда 3 0 2 1 3 - 8 2
17. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Ланус 2 0 1 1 1 - 4 1
21. Атлетико Тукуман 2 0 0 2 1 - 3 0
22. Годой Крус 2 0 0 2 2 - 5 0
23. Колон 2 0 0 2 0 - 3 0
24. Дефенса и Хустисия 0:2 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Gaston Suarez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Рескальдани Эсекиэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Nicolas Gimenez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Gonzalo Piovi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Lautaro Parisi бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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