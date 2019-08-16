Аргентина: Суперлига 2019-2020
Аргентинос Хуниорс
1:0
Первый тайм: 40'
Банфилд
1:0
22' ГолDamian Batallini
28' Желтая карточкаElias Gomez
30' Желтая карточкаДубарбьер Себастьян
24
Elias
Gomez
10
Датоло
Хесус
35
Урси
Агустин
13
Junior
Arias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
23 Gaston Veron
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
35 Урси АгустинПолузащитник
-
13 Junior AriasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Matias MoyaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Ход матча
22'
28'
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +7 =8 -5Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс
Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд
Банфилд Последние 20 матчей: +6 =7 -7Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд
Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт Тигре 4:4 Банфилд Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Банфилд 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 0:0 Ланус Альдосиви 1:4 Банфилд
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Банфилд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Аргентинос Хуниорс 1:0 Банфилд Примера Банфилд 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Банфилд 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Саранди
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Росарио Сентраль
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Сан-Лоренсо
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Сентраль Кордоба
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Банфилд
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|16.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|21.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|22.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|24.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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