Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Аргентинос Хуниорс
1:0
Первый тайм: 40'
Банфилд
0'
1:0
22' Гол
Damian Batallini
28' Желтая карточка
Elias Gomez
30' Желтая карточка
Дубарбьер Себастьян
40'
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
17
Franco
Moyano
5
Francis
Mac
Allister
10
Damian
Batallini
8
Ivan
Colman
18
Diego
Sosa
III
27
Ауче
Габриэль
33
Конде
Эстебан
Нестор
30
Jorge
Rodriguez
I
6
Лолло
Лусиано
2
Сивельи
Ренато
16
Дубарбьер
Себастьян
24
Luciano
Gomez
14
Виттор
Сержио
8
Бертоло
Николас
10
Датоло
Хесус
35
Урси
Агустин
13
Junior
Arias
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1
Банфилд
4-2-3-1

Ход матча

22'
Damian Batallini
(Ауче Габриэль)
1:0
28'
Elias Gomez
 
30'
 
Дубарбьер Себастьян

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс
Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Сан-Мартин Сан-Хуан 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд
Банфилд Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд
Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт Тигре 4:4 Банфилд Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Банфилд 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 0:0 Ланус Альдосиви 1:4 Банфилд

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Банфилд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига Банфилд 2:3 Аргентинос Хуниорс Суперлига Банфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера Банфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера
Аргентинос Хуниорс 1:0 Банфилд Примера Банфилд 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Банфилд Примера А Банфилд 2:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Банфилд 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал Саранди 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Росарио Сентраль 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Сан-Лоренсо 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Аргентинос Хуниорс 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Ривер Плейт 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Бока Хуниорс 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Эстудиантес Ла-Плата 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Сентраль Кордоба 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Патронато де Парана 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Банфилд 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
16. Расинг Авельянеда 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Ланус 2 0 1 1 1 - 4 1
21. Атлетико Тукуман 2 0 0 2 1 - 3 0
22. Дефенса и Хустисия 2 0 0 2 1 - 3 0
23. Годой Крус 2 0 0 2 2 - 5 0
24. Колон 2 0 0 2 0 - 3 0


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