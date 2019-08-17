Аргентина: Суперлига 2019-2020
Тальерес Кордоба
1:1
Второй тайм: 90+'
Сентраль Кордоба
13' Желтая карточкаКомар Хуан
1:0
31' ГолIgnacio Mendez
37' Желтая карточкаJonathan Bay
38' Желтая карточкаВаленсия Хосе
42' Желтая карточкаNahuel Tenaglia
52' Красная карточкаМели Сесар
1:1
64' ГолLisandro Alzugaray
90' Желтая карточкаМедина Факундо
22
Эррера
Гидо
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Морено ДайроНападающий
-
-
23 Brian Guzman
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Hugo VeraЗащитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Ход матча
13'
31'
37'
38'
42'
52'
64'
90'
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =4 -7Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман
Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:2 Палестино Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =8 -5Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Спортиво Итальяно 1:0 Сентраль Кордоба
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Сармиенто 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Сармиенто Альмагро 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Альмагро Сентраль Кордоба 0:1 Док Суд Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Платенсе 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Платенсе Сентраль Кордоба 0:2 Лухан Спортиво Барракас 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Депортиво Мерло Чакарита Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Атлетико Митре Эль Порвенир 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Итусаиндо
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал Саранди
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Росарио Сентраль
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Сан-Лоренсо
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Ривер Плейт
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Унион Санта-Фе
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Тальерес Кордоба
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Сентраль Кордоба
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|Индепендьенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Патронато де Парана
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Банфилд
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Альдосиви
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Ланус
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|21.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|22.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|23.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|24.
|Колон
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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