Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Тальерес Кордоба
1:1
Второй тайм: 90+'
Сентраль Кордоба
0'
13' Желтая карточка
Комар Хуан
1:0
31' Гол
Ignacio Mendez
37' Желтая карточка
Jonathan Bay
38' Желтая карточка
Валенсия Хосе
42' Желтая карточка
Nahuel Tenaglia
52' Красная карточка
Мели Сесар
1:1
64' Гол
Lisandro Alzugaray
90' Желтая карточка
Медина Факундо
90'+2
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
3
Javier
Marcelo
Gandolfi
6
Комар
Хуан
13
Медина
Факундо
32
Tomas
Pochettino
8
Кубас
Адриан
18
Ignacio
Mendez
20
Фрагапане
Франко
10
Nahuel
Lautaro
Bustos
27
Jony
Menendez
1
Diego
Matias
Rodriguez
26
Cristian
Alberto
Diaz
24
Hugo
Vera
3
Matias
German
Nani
12
Jonathan
Bay
5
Cristian
Vega
20
Facundo
Melivillo
8
Мели
Сесар
36
Nicolas
Femia
25
Кристальдо
Франко
18
Валенсия
Хосе
Тальерес Кордоба
4-3-3
Сентраль Кордоба
4-1-4-1

Ход матча

13'
Комар Хуан
 
31'
Ignacio Mendez
(Tomas Pochettino)
1:0
37'
 
Jonathan Bay
38'
 
Валенсия Хосе
42'
Nahuel Tenaglia
 
46'
 
Jonathan Herrera
Nicolas Femia
52'
 
Мели Сесар
56'
 
Lisandro Alzugaray
Валенсия Хосе
62'
Морено Дайро
Фрагапане Франко
 
64'
1:1
Lisandro Alzugaray
(Facundo Melivillo)
71'
Martin Payero
Javier Marcelo Gandolfi
 
73'
 
Нуньес Хервасио
Facundo Melivillo
81'
Brian Guzman
Nahuel Lautaro Bustos
 
90'
Медина Факундо
 

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман
Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:2 Палестино Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Леандро Н. Алем 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Аргентино Де Мерло Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман Спортиво Итальяно 1:0 Сентраль Кордоба
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Сармиенто 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Сармиенто Альмагро 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:1 Альмагро Сентраль Кордоба 0:1 Док Суд Хенераль Ламадрид 0:0 Сентраль Кордоба Платенсе 0:1 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Платенсе Сентраль Кордоба 0:2 Лухан Спортиво Барракас 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Депортиво Мерло Чакарита Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Атлетико Митре Эль Порвенир 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Итусаиндо

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тальерес Кордоба 2:0 Сентраль Кордоба Примера Б
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал Саранди 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Росарио Сентраль 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Сан-Лоренсо 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Аргентинос Хуниорс 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Ривер Плейт 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Бока Хуниорс 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Уракан 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Унион Санта-Фе 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Тальерес Кордоба 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Сентраль Кордоба 1:1 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 0 3
12. Индепендьенте 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Эстудиантес Ла-Плата 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Патронато де Парана 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Банфилд 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Расинг Авельянеда 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Альдосиви 2 0 1 1 0 - 1 1
19. Химнасия Ла-Плата 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Ланус 2 0 1 1 1 - 4 1
21. Атлетико Тукуман 2 0 0 2 1 - 3 0
22. Дефенса и Хустисия 2 0 0 2 1 - 3 0
23. Годой Крус 2 0 0 2 2 - 5 0
24. Колон 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Nahuel Tenaglia получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Валенсия Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Jonathan Bay получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Ignacio Mendez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Комар Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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