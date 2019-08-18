Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

49' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

49' Мичел Эрреро пробил со штрафного прямо в стенку

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Алькарас Рубен получил желтую карточку от судьи

45' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

43' О, нет. Из многообещающей позиции Фекир Набиль из команды Бетис наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

43' Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Мойано Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Вальядолид

41' Тельо Кристиан из команды Бетис делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

40' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

39' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Кико Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Масип Хорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Масип Хорди ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

38' Карвалью Вилльям из команды Бетис плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

37' Хорошо играет на выходе Даниэль Мартин - мяч в ее руках

37' Удар от ворот произведет Вальядолид

37' Фекир Набиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

36' Оскар Плано получил желтую карточку от судьи

35' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Карвалью Вилльям из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

34' Удар от ворот произведет Бетис

33' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Ох, нехорошо это выглядит. Иглесиас Борха получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

28' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Эмерсон Жуниор получил желтую карточку от судьи

27' Оскар Плано из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Хорошая попытка от Тельо Кристиан , был неплохой удар, но вратарь спас

26' Хорошие скиллы дриблинга показывает Тельо Кристиан , обходя своих соперников

25' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

25' Масип Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Фекир Набиль наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

24' Хорошие скиллы дриблинга показывает Фекир Набиль , обходя своих соперников

23' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Иглесиас Борха предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Начо Мартинес из команды Вальядолид пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

21' Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

20' Удар от ворот произведет Бетис

20' Пространство открывается для Оскар Плано , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

18' Хорошо играет на выходе Масип Хорди - мяч в ее руках

18' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

17' Удар от ворот произведет Бетис

15' Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

14' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Алькарас Рубен пробил со штрафного прямо в стенку

10' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

7' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Педраса Альфонсо из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

6' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Гарсия Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

4' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Великолепное видение игры демонстрирует Кико Франсиско из команды Вальядолид , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

2' Удар от ворот произведет Бетис

2' Сандро Рамирес не смог попасть в створ ударом издали

1' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Вальядолид начинает с центра поля