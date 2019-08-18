Испания: Ла Лига 2019-2020
Бетис
0:0
Перерыв
Стадион: Бенито Вильямарин
Вальядолид
8' Красная карточкаРоблес Жоэль
27' Желтая карточкаЭмерсон Жуниор
36' Желтая карточкаОскар Плано
40' Желтая карточкаАнтонио Ангуло Хесус
45' Желтая карточкаАлькарас Рубен
12
Сидней
17
Мойано
Хави
21
Мичел
Эрреро
10
Оскар
Плано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Нападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Руби
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Рубио ВальдоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
8'
27'
36'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +8 =2 -10Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис
Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис Бетис 1:2 Валенсия Севилья 3:2 Бетис Бетис 2:1 Вильярреал Реал Сосьедад 2:1 Бетис Райо Вальекано 1:1 Бетис Бетис 1:4 Барселона
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =5 -9Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид
Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Валенсия Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:0 Жирона Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе Вальядолид 0:2 Севилья Леганес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Эспаньол 3:1 Вальядолид
Последние игры между собой
Бетис: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 7
Вальядолид 0:0 Бетис Сегунда Бетис 4:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Вальядолид Примера Бетис 3:0 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 1:0 Бетис Кубок Короля Вальядолид 0:1 Бетис Примера Вальядолид 1:0 Бетис Сегунда Бетис 2:1 Вальядолид Сегунда Бетис 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Бетис Примера Бетис 1:1 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Бетис Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Мальорка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Атлетик Б
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Вальядолид
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Бетис
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|10.
|Гранада
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|11.
|Валенсия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Реал Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Леванте
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Леганес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Эйбар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Барселона
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Эспаньол
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Бетис
81.5% (128)
Ничья
12.7% (20)
Вальядолид
5.7% (9)
1:0 Бетис
36.3% (57)
2:1 Бетис
30.6% (48)
2:0 Бетис
10.8% (17)
1:1 Ничья
8.3% (13)
1:2 Вальядолид
2.5% (4)
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