Испания: Ла Лига 2019-2020

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Бетис
0:0
Перерыв

Стадион:
Вальядолид
0'
8' Красная карточка
Роблес Жоэль
27' Желтая карточка
Эмерсон Жуниор
36' Желтая карточка
Оскар Плано
40' Желтая карточка
Антонио Ангуло Хесус
45' Желтая карточка
Алькарас Рубен
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
12
Сидней
6
Педраса
Альфонсо
3
Гарсия
Хави
14
Карвалью
Вилльям
17
Хоакин
Санчес
8
Фекир
Набиль
11
Тельо
Кристиан
9
Иглесиас
Борха
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
22
Начо
Мартинес
18
Антонио
Ангуло
Хесус
21
Мичел
Эрреро
14
Алькарас
Рубен
10
Оскар
Плано
20
Сандро
Рамирес
7
Гвардиола
Серхи
Бетис
4-2-3-1
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

8'
Роблес Жоэль
 
10'
Даниэль Мартин
Хоакин Санчес
 
12'
 
Унал Энес
Сандро Рамирес
27'
Эмерсон Жуниор
 
36'
 
Оскар Плано
40'
 
Антонио Ангуло Хесус
45'
 
Алькарас Рубен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис
Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис Бетис 1:2 Валенсия Севилья 3:2 Бетис Бетис 2:1 Вильярреал Реал Сосьедад 2:1 Бетис Райо Вальекано 1:1 Бетис Бетис 1:4 Барселона
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид
Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Валенсия Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:0 Жирона Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе Вальядолид 0:2 Севилья Леганес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Эспаньол 3:1 Вальядолид

Последние игры между собой

Бетис: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 7
Вальядолид 0:2 Бетис Примера Бетис 0:1 Вальядолид Примера Бетис 1:1 Вальядолид Товарищеские матчи Бетис 4:0 Вальядолид Сегунда
Вальядолид 0:0 Бетис Сегунда Бетис 4:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Вальядолид Примера Бетис 3:0 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 1:0 Бетис Кубок Короля Вальядолид 0:1 Бетис Примера Вальядолид 1:0 Бетис Сегунда Бетис 2:1 Вальядолид Сегунда Бетис 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Бетис Примера Бетис 1:1 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Бетис Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Севилья 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Реал Мадрид 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Алавес 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Осасуна 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Мальорка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Атлетик Б 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Вальядолид 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Бетис 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Вильярреал 1 0 1 0 4 - 4 1
10. Гранада 1 0 1 0 4 - 4 1
11. Валенсия 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Реал Сосьедад 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетико М 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хетафе 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Леванте 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Леганес 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Эйбар 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Барселона 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Эспаньол 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Сельта 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Вальядолид
Бетис
81.5% (128)
Ничья
12.7% (20)
Вальядолид
5.7% (9)
1:0 Бетис
36.3% (57)
2:1 Бетис
30.6% (48)
2:0 Бетис
10.8% (17)
1:1 Ничья
8.3% (13)
1:2 Вальядолид
2.5% (4)
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