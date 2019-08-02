Лига Европы 2019-2020
Сараево
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Стадион: Билино Поле
БАТЭ
Предыдущие игры
Сараево Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сараево 3:0 Слобода Тузла Челик 0:0 Сараево Сараево 1:0 Зриньски Селтик 2:1 Сараево
Сараево 1:3 Селтик ГОШК 0:2 Сараево Сараево 4:0 Звьезда Бргуле Широки Бриег 1:0 Сараево Тузла Сити 1:0 Сараево Сараево 3:0 Широки Бриег Сараево 5:0 Челик Радник 0:0 Сараево Сараево 2:0 Младость Какань Слобода Тузла 2:1 Сараево Сараево 0:0 Широки Бриег Железничар 0:3 Сараево Сараево 0:1 Зриньски Сараево 0:0 Крупа-на-Вбрасу Широки Бриег 0:3 Сараево Сараево 2:1 Крупа-на-Вбрасу
БАТЭ Последние 20 матчей: +14 =2 -4Русенборг 2:0 БАТЭ БАТЭ 2:1 Русенборг Пяст 1:2 БАТЭ БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ
БАТЭ 1:1 Пяст Динамо Минск 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Витебск Ислочь 0:0 БАТЭ БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Гомель 0:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Слуцк Неман 0:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Торпедо Минск Городея 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Минск Славия-Мозырь 1:2 БАТЭ БАТЭ 0:1 Динамо-Брест Энергетик-БГУ 0:4 БАТЭ БАТЭ 2:0 Днепр Могилёв БАТЭ 1:3 Динамо-Брест
Будет доступно позже.
Сараево
18.2% (12)
Ничья
51.5% (34)
БАТЭ
30.3% (20)
1:1 Ничья
43.9% (29)
1:2 БАТЭ
22.7% (15)
2:1 Сараево
10.6% (7)
0:1 БАТЭ
6.1% (4)
1:0 Сараево
6.1% (4)
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