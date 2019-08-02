Лига Европы 2019-2020

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Сараево
 
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Стадион:
БАТЭ

Предыдущие игры

Сараево Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сараево 3:0 Слобода Тузла Челик 0:0 Сараево Сараево 1:0 Зриньски Селтик 2:1 Сараево
Сараево 1:3 Селтик ГОШК 0:2 Сараево Сараево 4:0 Звьезда Бргуле Широки Бриег 1:0 Сараево Тузла Сити 1:0 Сараево Сараево 3:0 Широки Бриег Сараево 5:0 Челик Радник 0:0 Сараево Сараево 2:0 Младость Какань Слобода Тузла 2:1 Сараево Сараево 0:0 Широки Бриег Железничар 0:3 Сараево Сараево 0:1 Зриньски Сараево 0:0 Крупа-на-Вбрасу Широки Бриег 0:3 Сараево Сараево 2:1 Крупа-на-Вбрасу
БАТЭ Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Русенборг 2:0 БАТЭ БАТЭ 2:1 Русенборг Пяст 1:2 БАТЭ БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ
БАТЭ 1:1 Пяст Динамо Минск 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Витебск Ислочь 0:0 БАТЭ БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Гомель 0:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Слуцк Неман 0:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Торпедо Минск Городея 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Минск Славия-Мозырь 1:2 БАТЭ БАТЭ 0:1 Динамо-Брест Энергетик-БГУ 0:4 БАТЭ БАТЭ 2:0 Днепр Могилёв БАТЭ 1:3 Динамо-Брест

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сараево - БАТЭ

    До начала игры, которая состоится 08.08.2019, осталось 2 дня 18 часов 42 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Сараево - БАТЭ
    Сараево
    18.2% (12)
    Ничья
    51.5% (34)
    БАТЭ
    30.3% (20)
    1:1 Ничья
    43.9% (29)
    1:2 БАТЭ
    22.7% (15)
    2:1 Сараево
    10.6% (7)
    0:1 БАТЭ
    6.1% (4)
    1:0 Сараево
    6.1% (4)
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