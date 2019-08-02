Лига Европы 2019-2020
Арарат-Армения
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Стадион: Республиканский стадион
Сабуртало
Предыдущие игры
Арарат-Армения Последние 20 матчей: +13 =4 -3Линкольн 1:2 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:0 Линкольн АИК 3:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:1 АИК
Урарту 0:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:0 Арцах Ширак 0:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:1 Алашкерт Гандзасар 2:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 1:4 Пюник Арарат 2:6 Арарат-Армения Алашкерт 0:0 Арарат-Армения Арарат-Армения 3:0 Лори Арарат-Армения 1:1 Урарту Арцах 1:3 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:2 Ширак Арарат-Армения 2:2 Алашкерт Алашкерт 0:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:0 Гандзасар Пюник 0:3 Арарат-Армения
Сабуртало Последние 20 матчей: +9 =4 -7Динамо Загреб 3:0 Сабуртало Сабуртало 0:2 Динамо Загреб Сабуртало 1:3 Шериф Шериф 0:3 Сабуртало
Сабуртало 2:2 Рустави Локомотив Тбилиси 1:0 Сабуртало Сабуртало 0:0 Динамо Батуми Сабуртало 2:1 Сиони Чихура 0:0 Сабуртало Сабуртало 3:0 ВИТ-Джорджия Дила 1:1 Сабуртало Сабуртало 2:0 Динамо Тбилиси Торпедо Кутаиси 2:3 Сабуртало Рустави 3:1 Сабуртало Сабуртало 1:0 Локомотив Тбилиси Динамо Батуми 4:2 Сабуртало Сиони 2:3 Сабуртало Сабуртало 2:3 Чихура ВИТ-Джорджия 0:3 Сабуртало Сабуртало 2:1 Дила
Будет доступно позже.
Арарат-Армения
85.7% (48)
Ничья
7.1% (4)
Сабуртало
7.1% (4)
2:1 Арарат-Армения
37.5% (21)
2:0 Арарат-Армения
25% (14)
1:0 Арарат-Армения
17.9% (10)
1:1 Ничья
5.4% (3)
1:2 Сабуртало
3.6% (2)
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