Лига Европы 2019-2020

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Арарат-Армения
 
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Стадион:
Сабуртало

Предыдущие игры

Арарат-Армения Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Линкольн 1:2 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:0 Линкольн АИК 3:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:1 АИК
Урарту 0:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:0 Арцах Ширак 0:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:1 Алашкерт Гандзасар 2:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 1:4 Пюник Арарат 2:6 Арарат-Армения Алашкерт 0:0 Арарат-Армения Арарат-Армения 3:0 Лори Арарат-Армения 1:1 Урарту Арцах 1:3 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:2 Ширак Арарат-Армения 2:2 Алашкерт Алашкерт 0:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:0 Гандзасар Пюник 0:3 Арарат-Армения
Сабуртало Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Динамо Загреб 3:0 Сабуртало Сабуртало 0:2 Динамо Загреб Сабуртало 1:3 Шериф Шериф 0:3 Сабуртало
Сабуртало 2:2 Рустави Локомотив Тбилиси 1:0 Сабуртало Сабуртало 0:0 Динамо Батуми Сабуртало 2:1 Сиони Чихура 0:0 Сабуртало Сабуртало 3:0 ВИТ-Джорджия Дила 1:1 Сабуртало Сабуртало 2:0 Динамо Тбилиси Торпедо Кутаиси 2:3 Сабуртало Рустави 3:1 Сабуртало Сабуртало 1:0 Локомотив Тбилиси Динамо Батуми 4:2 Сабуртало Сиони 2:3 Сабуртало Сабуртало 2:3 Чихура ВИТ-Джорджия 0:3 Сабуртало Сабуртало 2:1 Дила

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Арарат-Армения - Сабуртало

    До начала игры, которая состоится 06.08.2019, осталось 2 дня 17 часов 19 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Арарат-Армения - Сабуртало
    Арарат-Армения
    85.7% (48)
    Ничья
    7.1% (4)
    Сабуртало
    7.1% (4)
    2:1 Арарат-Армения
    37.5% (21)
    2:0 Арарат-Армения
    25% (14)
    1:0 Арарат-Армения
    17.9% (10)
    1:1 Ничья
    5.4% (3)
    1:2 Сабуртало
    3.6% (2)
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