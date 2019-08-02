Лига чемпионов 2019-2020
Динамо Киев
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Стадион: Олимпийский (Киев)
Брюгге
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =5 -4Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев
Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Брентфорд 0:0 Динамо Киев Александрия 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Львов Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 1:1 Александрия Львов 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Мариуполь 0:1 Динамо Киев Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 2:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:5 Челси Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев
Брюгге Последние 20 матчей: +15 =2 -3Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л
Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге Хейст 1:9 Брюгге Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Стандард 2:0 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Гент 0:1 Брюгге Брюгге 1:0 Андерлехт Ройал Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:1 Брюгге Брюгге 4:0 Стандард Андерлехт 2:3 Брюгге Брюгге 3:0 Гент
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брюгге: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Динамо Киев
73.1% (38)
Ничья
19.2% (10)
Брюгге
7.7% (4)
2:1 Динамо Киев
28.8% (15)
2:0 Динамо Киев
26.9% (14)
1:1 Ничья
19.2% (10)
1:0 Динамо Киев
11.5% (6)
1:2 Брюгге
7.7% (4)
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