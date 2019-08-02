Лига чемпионов 2019-2020

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Динамо Киев
 
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Стадион:
Брюгге

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев
Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Брентфорд 0:0 Динамо Киев Александрия 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Львов Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 1:1 Александрия Львов 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Мариуполь 0:1 Динамо Киев Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 2:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:5 Челси Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев
Брюгге Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л
Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге Хейст 1:9 Брюгге Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Стандард 2:0 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Гент 0:1 Брюгге Брюгге 1:0 Андерлехт Ройал Антверпен 0:0 Брюгге Генк 3:1 Брюгге Брюгге 4:0 Стандард Андерлехт 2:3 Брюгге Брюгге 3:0 Гент

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брюгге: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брюгге 1:0 Динамо Киев Лига чемпионов

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Брюгге

    До начала игры, которая состоится 13.08.2019, осталось 2 дня 19 часов 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Динамо Киев - Брюгге
    Динамо Киев
    73.1% (38)
    Ничья
    19.2% (10)
    Брюгге
    7.7% (4)
    2:1 Динамо Киев
    28.8% (15)
    2:0 Динамо Киев
    26.9% (14)
    1:1 Ничья
    19.2% (10)
    1:0 Динамо Киев
    11.5% (6)
    1:2 Брюгге
    7.7% (4)
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