Лига Европы 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2019-2020
Сабуртало
 
Позже

Стадион:
Арарат-Армения

Предыдущие игры

Сабуртало Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Арарат-Армения 1:2 Сабуртало Динамо Загреб 3:0 Сабуртало Сабуртало 0:2 Динамо Загреб Сабуртало 1:3 Шериф
Шериф 0:3 Сабуртало Сабуртало 2:2 Рустави Локомотив Тбилиси 1:0 Сабуртало Сабуртало 0:0 Динамо Батуми Сабуртало 2:1 Сиони Чихура 0:0 Сабуртало Сабуртало 3:0 ВИТ-Джорджия Дила 1:1 Сабуртало Сабуртало 2:0 Динамо Тбилиси Торпедо Кутаиси 2:3 Сабуртало Рустави 3:1 Сабуртало Сабуртало 1:0 Локомотив Тбилиси Динамо Батуми 4:2 Сабуртало Сиони 2:3 Сабуртало Сабуртало 2:3 Чихура ВИТ-Джорджия 0:3 Сабуртало
Арарат-Армения Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Арарат-Армения 3:1 Гандзасар Арарат-Армения 1:2 Сабуртало Линкольн 1:2 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:0 Линкольн
АИК 3:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:1 АИК Урарту 0:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:0 Арцах Ширак 0:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:1 Алашкерт Гандзасар 2:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 1:4 Пюник Арарат 2:6 Арарат-Армения Алашкерт 0:0 Арарат-Армения Арарат-Армения 3:0 Лори Арарат-Армения 1:1 Урарту Арцах 1:3 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:2 Ширак Арарат-Армения 2:2 Алашкерт Алашкерт 0:1 Арарат-Армения

Последние игры между собой

Сабуртало: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Арарат-Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Арарат-Армения 1:2 Сабуртало Лига Европы
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сабуртало - Арарат-Армения

    До начала игры, которая состоится 14.08.2019, осталось 2 дня 17 часов 44 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Сабуртало - Арарат-Армения
    Сабуртало
    58.2% (32)
    Ничья
    29.1% (16)
    Арарат-Армения
    12.7% (7)
    1:1 Ничья
    27.3% (15)
    2:1 Сабуртало
    25.5% (14)
    2:0 Сабуртало
    12.7% (7)
    1:0 Сабуртало
    10.9% (6)
    3:1 Сабуртало
    5.5% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...