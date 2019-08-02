Лига Европы 2019-2020
Сабуртало
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Стадион: Стадион имени Михаила Месхи
Арарат-Армения
Предыдущие игры
Сабуртало Последние 20 матчей: +9 =4 -7Арарат-Армения 1:2 Сабуртало Динамо Загреб 3:0 Сабуртало Сабуртало 0:2 Динамо Загреб Сабуртало 1:3 Шериф
Шериф 0:3 Сабуртало Сабуртало 2:2 Рустави Локомотив Тбилиси 1:0 Сабуртало Сабуртало 0:0 Динамо Батуми Сабуртало 2:1 Сиони Чихура 0:0 Сабуртало Сабуртало 3:0 ВИТ-Джорджия Дила 1:1 Сабуртало Сабуртало 2:0 Динамо Тбилиси Торпедо Кутаиси 2:3 Сабуртало Рустави 3:1 Сабуртало Сабуртало 1:0 Локомотив Тбилиси Динамо Батуми 4:2 Сабуртало Сиони 2:3 Сабуртало Сабуртало 2:3 Чихура ВИТ-Джорджия 0:3 Сабуртало
Арарат-Армения Последние 20 матчей: +12 =4 -4Арарат-Армения 3:1 Гандзасар Арарат-Армения 1:2 Сабуртало Линкольн 1:2 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:0 Линкольн
АИК 3:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:1 АИК Урарту 0:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:0 Арцах Ширак 0:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:1 Алашкерт Гандзасар 2:1 Арарат-Армения Арарат-Армения 1:4 Пюник Арарат 2:6 Арарат-Армения Алашкерт 0:0 Арарат-Армения Арарат-Армения 3:0 Лори Арарат-Армения 1:1 Урарту Арцах 1:3 Арарат-Армения Арарат-Армения 2:2 Ширак Арарат-Армения 2:2 Алашкерт Алашкерт 0:1 Арарат-Армения
Последние игры между собой
Сабуртало: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Арарат-Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сабуртало
58.2% (32)
Ничья
29.1% (16)
Арарат-Армения
12.7% (7)
1:1 Ничья
27.3% (15)
2:1 Сабуртало
25.5% (14)
2:0 Сабуртало
12.7% (7)
1:0 Сабуртало
10.9% (6)
3:1 Сабуртало
5.5% (3)
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