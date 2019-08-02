Лига Европы 2019-2020
БАТЭ
Позже
Стадион: Борисов-Арена
Сараево
Предыдущие игры
БАТЭ Последние 20 матчей: +15 =2 -3БАТЭ 4:1 Энергетик-БГУ Сараево 1:2 БАТЭ Русенборг 2:0 БАТЭ БАТЭ 2:1 Русенборг
Пяст 1:2 БАТЭ БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ БАТЭ 1:1 Пяст Динамо Минск 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Витебск Ислочь 0:0 БАТЭ БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Гомель 0:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Слуцк Неман 0:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Торпедо Минск Городея 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Минск Славия-Мозырь 1:2 БАТЭ БАТЭ 0:1 Динамо-Брест Энергетик-БГУ 0:4 БАТЭ
Сараево Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сараево 1:2 БАТЭ Сараево 3:0 Слобода Тузла Челик 0:0 Сараево Сараево 1:0 Зриньски
Селтик 2:1 Сараево Сараево 1:3 Селтик ГОШК 0:2 Сараево Сараево 4:0 Звьезда Бргуле Широки Бриег 1:0 Сараево Тузла Сити 1:0 Сараево Сараево 3:0 Широки Бриег Сараево 5:0 Челик Радник 0:0 Сараево Сараево 2:0 Младость Какань Слобода Тузла 2:1 Сараево Сараево 0:0 Широки Бриег Железничар 0:3 Сараево Сараево 0:1 Зриньски Сараево 0:0 Крупа-на-Вбрасу Широки Бриег 0:3 Сараево
Последние игры между собой
БАТЭ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сараево: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
БАТЭ
93.8% (60)
Ничья
4.7% (3)
Сараево
1.6% (1)
2:1 БАТЭ
32.8% (21)
2:0 БАТЭ
31.3% (20)
1:0 БАТЭ
21.9% (14)
1:1 Ничья
4.7% (3)
3:1 БАТЭ
3.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...