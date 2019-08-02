Лига Европы 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2019-2020
АИК
 
Позже

Стадион:
Шериф

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
АФК Эскильстуна 2:4 АИК Шериф 1:2 АИК АИК 3:2 Марибор Сириус 0:2 АИК
Марибор 2:1 АИК АИК 2:0 Хельсинборг АИК 3:1 Арарат-Армения АИК 3:0 Эльфсборг Арарат-Армения 2:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Мальмё АИК 0:2 Норрчёпинг АИК 1:1 Хеккен АИК 2:0 Хаммарбю Сундсвалль 1:1 АИК АИК 2:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:3 АИК Юргорден 0:2 АИК АИК 2:1 АФК Эскильстуна Гётеборг 3:0 АИК
Шериф Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Динамо-Авто 0:3 Шериф Шериф 1:2 АИК Шериф 3:0 Зимбру Шериф 1:1 Партизани
Партизани 0:1 Шериф Сабуртало 1:3 Шериф Шериф 0:3 Сабуртало Шериф 3:0 Сперанца Шериф 2:0 Петрокуб Кодру 0:2 Шериф Шериф 5:0 Сфынтул Георге Милсами 1:2 Шериф Шериф 1:0 Сфынтул Георге Шериф 3:0 Динамо-Авто Зимбру 0:4 Шериф Сперанца 0:4 Шериф Петрокуб 1:0 Шериф Шериф 2:1 Кодру Сфынтул Георге 0:3 Шериф Шериф 0:1 Милсами

Последние игры между собой

АИК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шериф: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шериф 1:2 АИК Лига Европы
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча АИК - Шериф

    До начала игры, которая состоится 15.08.2019, осталось 2 дня 19 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч АИК - Шериф
    АИК
    88.7% (55)
    Ничья
    11.3% (7)
    Шериф
    0% (0)
    2:1 АИК
    30.6% (19)
    2:0 АИК
    22.6% (14)
    1:0 АИК
    19.4% (12)
    1:1 Ничья
    11.3% (7)
    3:1 АИК
    11.3% (7)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...