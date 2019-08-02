Лига Европы 2019-2020
АИК
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Стадион: Френдс Арена
Шериф
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +13 =3 -4АФК Эскильстуна 2:4 АИК Шериф 1:2 АИК АИК 3:2 Марибор Сириус 0:2 АИК
Шериф Последние 20 матчей: +15 =1 -4Динамо-Авто 0:3 Шериф Шериф 1:2 АИК Шериф 3:0 Зимбру Шериф 1:1 Партизани
Партизани 0:1 Шериф Сабуртало 1:3 Шериф Шериф 0:3 Сабуртало Шериф 3:0 Сперанца Шериф 2:0 Петрокуб Кодру 0:2 Шериф Шериф 5:0 Сфынтул Георге Милсами 1:2 Шериф Шериф 1:0 Сфынтул Георге Шериф 3:0 Динамо-Авто Зимбру 0:4 Шериф Сперанца 0:4 Шериф Петрокуб 1:0 Шериф Шериф 2:1 Кодру Сфынтул Георге 0:3 Шериф Шериф 0:1 Милсами
Последние игры между собой
АИК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шериф: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
АИК
88.7% (55)
Ничья
11.3% (7)
Шериф
0% (0)
2:1 АИК
30.6% (19)
2:0 АИК
22.6% (14)
1:0 АИК
19.4% (12)
1:1 Ничья
11.3% (7)
3:1 АИК
11.3% (7)
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