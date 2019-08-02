Лига Европы 2019-2020
ЦСКА София
Позже
Стадион: Васил Левски
Заря
Предыдущие игры
ЦСКА София Последние 20 матчей: +10 =7 -3ЦСКА София 1:0 Ботев Враца Осиек 1:0 ЦСКА София Славия София 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Осиек
ЦСКА София 1:3 Черно Море Титоград 0:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:2 Этар ЦСКА София 4:0 Титоград Ред Булл Зальцбург 0:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Ботев Пловдив Левски София 0:2 ЦСКА София Берое 0:1 ЦСКА София ЦСКА София 0:0 Лудогорец Черно Море 1:3 ЦСКА София Ботев Пловдив 2:0 ЦСКА София ЦСКА София 3:3 Ботев Пловдив ЦСКА София 0:0 Левски София Ботев Пловдив 3:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Берое Лудогорец 0:0 ЦСКА София
Заря Последние 20 матчей: +8 =4 -8Заря 1:1 Днепр-1 Заря 1:0 Будучность Ворскла 0:1 Заря Будучность 1:3 Заря
Мариуполь 3:1 Заря Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря Заря 2:1 Львов Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря
Последние игры между собой
ЦСКА София: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
Заря: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А
Будет доступно позже.
ЦСКА София
46.4% (32)
Ничья
43.5% (30)
Заря
10.1% (7)
1:1 Ничья
39.1% (27)
2:1 ЦСКА София
18.8% (13)
2:0 ЦСКА София
14.5% (10)
1:0 ЦСКА София
11.6% (8)
1:2 Заря
5.8% (4)
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