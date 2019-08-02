Лига Европы 2019-2020
Торино
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Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Шахтёр Солигорск
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +13 =5 -2Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано
Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта Наполи 0:0 Торино
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +14 =2 -4Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Хибернианс 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Хибернианс
Шахтёр Солигорск 3:2 Минск Славия-Мозырь 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:1 Днепр Могилёв Витебск 0:2 Шахтёр Солигорск Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:0 Динамо Минск Витебск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:4 Энергетик-БГУ Гомель 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Слуцк Неман 0:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Торпедо Минск
Будет доступно позже.
Торино
98.4% (61)
Ничья
0% (0)
Шахтёр Солигорск
1.6% (1)
2:0 Торино
37.1% (23)
3:0 Торино
32.3% (20)
2:1 Торино
11.3% (7)
1:0 Торино
8.1% (5)
3:1 Торино
6.5% (4)
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