Лига Европы 2019-2020

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Заря
 
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Стадион:
ЦСКА София

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Колос Ковалёвка 1:3 Заря ЦСКА София 1:1 Заря Заря 1:1 Днепр-1 Заря 1:0 Будучность
Ворскла 0:1 Заря Будучность 1:3 Заря Мариуполь 3:1 Заря Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря Заря 2:1 Львов Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря
ЦСКА София Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Лудогорец 0:0 ЦСКА София ЦСКА София 1:1 Заря ЦСКА София 1:0 Ботев Враца Осиек 1:0 ЦСКА София
Славия София 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Осиек ЦСКА София 1:3 Черно Море Титоград 0:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:2 Этар ЦСКА София 4:0 Титоград Ред Булл Зальцбург 0:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Ботев Пловдив Левски София 0:2 ЦСКА София Берое 0:1 ЦСКА София ЦСКА София 0:0 Лудогорец Черно Море 1:3 ЦСКА София Ботев Пловдив 2:0 ЦСКА София ЦСКА София 3:3 Ботев Пловдив ЦСКА София 0:0 Левски София Ботев Пловдив 3:2 ЦСКА София

Последние игры между собой

Заря: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 16
ЦСКА София: победы: 16, ничьи: 4, поражения: 0
ЦСКА София 1:1 Заря Лига Европы ЦСКА София 3:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига
ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Заря - ЦСКА София

    До начала игры, которая состоится 15.08.2019, осталось 2 дня 19 часов 4 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Заря - ЦСКА София
    Заря
    89.1% (57)
    Ничья
    6.3% (4)
    ЦСКА София
    4.7% (3)
    2:1 Заря
    39.1% (25)
    1:0 Заря
    34.4% (22)
    2:0 Заря
    9.4% (6)
    1:1 Ничья
    4.7% (3)
    1:2 ЦСКА София
    3.1% (2)
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