Лига Европы 2019-2020
Шахтёр Солигорск
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Стадион: Динамо
Торино
Предыдущие игры
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +13 =2 -5Шахтёр Солигорск 6:0 Неман Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Эсбьерг 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг
Хибернианс 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Хибернианс Шахтёр Солигорск 3:2 Минск Славия-Мозырь 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:1 Днепр Могилёв Витебск 0:2 Шахтёр Солигорск Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:0 Динамо Минск Витебск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:4 Энергетик-БГУ Гомель 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Слуцк
Торино Последние 20 матчей: +14 =4 -2Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия
Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино Торино 2:3 Болонья Фрозиноне 1:2 Торино Торино 3:0 Кьево Торино 2:0 Аталанта
Последние игры между собой
Шахтёр Солигорск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Торино: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Солигорск
8.1% (5)
Ничья
8.1% (5)
Торино
83.9% (52)
1:2 Торино
32.3% (20)
0:2 Торино
21% (13)
1:3 Торино
16.1% (10)
1:1 Ничья
8.1% (5)
0:1 Торино
8.1% (5)
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