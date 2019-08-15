Лига Европы 2019-2020

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Глазго Рейнджерс
2:0
Перерыв

Стадион:
Митьюлланд
0'
1:0
14' Гол
Морелос Альфредо
34' Желтая карточка
Тавернье Джеймс
2:0
39' Гол
Оджо Шейи
45' Желтая карточка
Николаесен Расмус
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
19
Катич
Никола
15
Фланаган
Джон
8
Джек
Райан
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
37
Эрфилд
Скотт
11
Оджо
Шейи
20
Морелос
Альфредо
1
Хансен
Йеспер
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
20
Николаесен
Расмус
40
Jens-Lys
Michel
Cajuste
38
Frank
Onyeka
34
Андерсон
Микаэль
6
Андерссон
Йоэль
10
Evander
Ferreira
9
Каба
Сори
88
Викхейм
Густав
Глазго Рейнджерс
4-3-3
Митьюлланд
3-4-1-2

Ход матча

14'
Морелос Альфредо
(Оджо Шейи)
1:0
34'
Тавернье Джеймс
 
39'
Оджо Шейи
(Морелос Альфредо)
2:0
45'
 
Николаесен Расмус

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Глазго Рейнджерс 6:1 Хиберниан Унион Сан-Фелипе 4:0 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:3 Депортес Санта-Крус
Килмарнок 1:2 Глазго Рейнджерс Прогрес 0:0 Глазго Рейнджерс Депортес Темуко 3:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Дерби Глазго Рейнджерс 2:0 Прогрес Глазго Рейнджерс 1:1 Блэкберн Глазго Рейнджерс 6:0 Сент-Джозефс Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Сент-Джозефс 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Оксфорд Юнайтед Универсидад де Чили 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:2 Универсидад де Чили Глазго Рейнджерс 1:1 Депортес Темуко Ла Серена 2:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Сан-Луис Килмарнок 2:1 Глазго Рейнджерс
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Хорсенс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд
Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе

Последние игры между собой

Глазго Рейнджерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Лига Европы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 2:0 Митьюлланд
Глазго Рейнджерс
95.1% (154)
Ничья
2.5% (4)
Митьюлланд
2.5% (4)
2:1 Глазго Рейнджерс
30.2% (49)
2:0 Глазго Рейнджерс
23.5% (38)
3:1 Глазго Рейнджерс
17.9% (29)
1:0 Глазго Рейнджерс
11.7% (19)
3:0 Глазго Рейнджерс
4.9% (8)
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