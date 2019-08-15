Лига Европы 2019-2020
Глазго Рейнджерс
2:0
Перерыв
Стадион: Айброкс
Митьюлланд
1:0
14' ГолМорелос Альфредо
34' Желтая карточкаТавернье Джеймс
2:0
39' ГолОджо Шейи
45' Желтая карточкаНиколаесен Расмус
19
Катич
Никола
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
37
Эрфилд
Скотт
11
Оджо
Шейи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
37 Эрфилд СкоттНападающий
-
11 Оджо ШейиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Доэрти ГрэгПолузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
-
56 Довбик АртёмНападающий
-
44 Nicolas Dyhr
-
-
Главный тренер: Kenneth Andersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
14'
1:0
34'
39'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Глазго Рейнджерс 6:1 Хиберниан Унион Сан-Фелипе 4:0 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:3 Депортес Санта-Крус
Килмарнок 1:2 Глазго Рейнджерс Прогрес 0:0 Глазго Рейнджерс Депортес Темуко 3:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Дерби Глазго Рейнджерс 2:0 Прогрес Глазго Рейнджерс 1:1 Блэкберн Глазго Рейнджерс 6:0 Сент-Джозефс Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Сент-Джозефс 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Оксфорд Юнайтед Универсидад де Чили 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:2 Универсидад де Чили Глазго Рейнджерс 1:1 Депортес Темуко Ла Серена 2:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Сан-Луис Килмарнок 2:1 Глазго Рейнджерс
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =1 -8Хорсенс 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:4 Глазго Рейнджерс Митьюлланд 1:0 Ольборг Орхус 0:1 Митьюлланд
Митьюлланд 2:1 Нордшелланн Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Лех 2:1 Митьюлланд Витесс 3:4 Митьюлланд Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе
Последние игры между собой
Глазго Рейнджерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Глазго Рейнджерс
95.1% (154)
Ничья
2.5% (4)
Митьюлланд
2.5% (4)
2:1 Глазго Рейнджерс
30.2% (49)
2:0 Глазго Рейнджерс
23.5% (38)
3:1 Глазго Рейнджерс
17.9% (29)
1:0 Глазго Рейнджерс
11.7% (19)
3:0 Глазго Рейнджерс
4.9% (8)
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