Испания: Ла Лига 2019-2020

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Гранада
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 15849
Севилья
0'
45' Желтая карточка
Санчес Герман
0:1
52' Гол
Хордан Хоан
61' Желтая карточка
Фернандо Режес
90'+6
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
17
Кини
Марин
8
Брайс
Ян
19
Монторо
Анхель
10
Пуэртас
Антонио
14
Вико
Федерико
7
Вадильо
Альваро
9
Сольдадо
Роберто
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
20
Карлос
Диего
Сантос
6
Карришу
Даниэль
23
Регилон
Серхио
24
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Банега
Эвер
5
Окампос
Лукас
19
Де
Йонг
Люк
8
Нолито
Агудо
Гранада
4-2-3-1
Севилья
4-3-3

Ход матча

18'
 
Эскудеро Серхио
Регилон Серхио
45'
Санчес Герман
 
52'
0:1
Хордан Хоан
59'
Мачис Дарвин
Вадильо Альваро
 
60'
Фернандес Карлос
Вико Федерико
 
61'
 
Фернандо Режес
64'
 
Гудель Неманья
Банега Эвер
85'
Рамос Адриан
Брайс Ян
 
86'
 
Васкес Франко
Хордан Хоан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид
Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг Гранада 2:1 Алькоркон Мальорка 1:1 Гранада Гранада 1:1 Кадис Альбасете 0:1 Гранада Гранада 2:1 Тенерифе Реал Овьедо 1:1 Гранада Гранада 2:0 Химнастик Луго 1:2 Гранада Спортинг Хихон 1:0 Гранада Гранада 1:0 Малага Нумансия 2:1 Гранада Гранада 1:1 Лас-Пальмас Альмерия 0:0 Гранада
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья
Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Севилья Севилья 0:3 Леганес Жирона 1:0 Севилья Севилья 5:0 Райо Вальекано Хетафе 3:0 Севилья Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия

Последние игры между собой

Гранада: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Гранада 2:1 Севилья Товарищеские матчи Севилья 2:0 Гранада Примера Гранада 2:1 Севилья Примера Гранада 0:2 Севилья Товарищеские матчи
Севилья 1:4 Гранада Примера Гранада 2:1 Севилья Примера Гранада 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Гранада Кубок Короля Гранада 1:2 Севилья Кубок Короля Севилья 5:1 Гранада Примера Севилья 4:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Севилья Примера Севилья 3:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Севилья Примера Гранада 0:3 Севилья Примера Севилья 1:2 Гранада Примера
Команда И В Н П Г О
1. Севилья 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Вильярреал 1:0 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Реал Мадрид 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Атлетико М 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вальядолид 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Алавес 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Осасуна 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Мальорка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Атлетик Б 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Валенсия 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Реал Сосьедад 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Гранада 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Хетафе 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Бетис 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Леганес 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Эйбар 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Барселона 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эспаньол 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Сельта 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Леванте 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Гранада 0:1 Севилья
Гранада
3.1% (5)
Ничья
14.1% (23)
Севилья
82.8% (135)
1:2 Севилья
51.5% (84)
0:1 Севилья
12.9% (21)
1:1 Ничья
11% (18)
0:2 Севилья
11% (18)
1:3 Севилья
4.9% (8)
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