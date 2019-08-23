Испания: Ла Лига 2019-2020
Гранада
0:1
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес Зрители: 15849
Севилья
45' Желтая карточкаСанчес Герман
0:1
52' ГолХордан Хоан
61' Желтая карточкаФернандо Режес
16
Виктор
Диаз
17
Кини
Марин
8
Брайс
Ян
16
Навас
Хесус
24
Хордан
Хоан
10
Банега
Эвер
19
Де
Йонг
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
-
8 Брайс ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Азиз РамонЗащитник
- Защитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Рамос АдрианНападающий
-
Главный тренер: Diego Martinez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рико СерхиоВратарь
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
30 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
45'
52'
0:1
61'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +12 =6 -2Вильярреал 4:4 Гранада Гранада 2:1 Севилья Гранада 2:0 Лас-Пальмас Гранада 2:1 Вальядолид
Гранада 1:0 Альмерия Гранада 1:0 Алькоркон Гранада 1:0 Рединг Гранада 2:1 Алькоркон Мальорка 1:1 Гранада Гранада 1:1 Кадис Альбасете 0:1 Гранада Гранада 2:1 Тенерифе Реал Овьедо 1:1 Гранада Гранада 2:0 Химнастик Луго 1:2 Гранада Спортинг Хихон 1:0 Гранада Гранада 1:0 Малага Нумансия 2:1 Гранада Гранада 1:1 Лас-Пальмас Альмерия 0:0 Гранада
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья
Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Севилья Севилья 0:3 Леганес Жирона 1:0 Севилья Севилья 5:0 Райо Вальекано Хетафе 3:0 Севилья Севилья 3:2 Бетис Вальядолид 0:2 Севилья Севилья 2:0 Алавес Севилья 0:1 Валенсия
Последние игры между собой
Гранада: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Севилья 1:4 Гранада Примера Гранада 2:1 Севилья Примера Гранада 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Гранада Кубок Короля Гранада 1:2 Севилья Кубок Короля Севилья 5:1 Гранада Примера Севилья 4:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Севилья Примера Севилья 3:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Севилья Примера Гранада 0:3 Севилья Примера Севилья 1:2 Гранада Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Вильярреал
|1:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Атлетико М
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Мальорка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Атлетик Б
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Валенсия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Реал Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Гранада
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Бетис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Леганес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Эйбар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Барселона
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Эспаньол
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Леванте
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Гранада
3.1% (5)
Ничья
14.1% (23)
Севилья
82.8% (135)
1:2 Севилья
51.5% (84)
0:1 Севилья
12.9% (21)
1:1 Ничья
11% (18)
0:2 Севилья
11% (18)
1:3 Севилья
4.9% (8)
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