Испания: Ла Лига 2019-2020

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

52' Команда Севилья играла лучше в этом тайме.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Удар от ворот произведет Севилья

52' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Гранада

51' Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Санчес Герман получает желтую карточку за неспортивное поведение

50' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

49' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Пуэртас Антонио из команды Гранада пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

48' Вацлик Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Фернандо Режес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Удар от ворот произведет Гранада

47' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Как она упустила момент!?! Санчес Герман имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

46' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

45' Навас Хесус из команды Севилья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

45' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

44' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Окампос Лукас из команды Севилья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

41' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Севилья

40' Кини Марин не смог попасть в створ ударом издали

40' О, нет. Из многообещающей позиции Сольдадо Роберто из команды Гранада наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

40' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

40' Хорошо играет на выходе Вацлик Томаш - мяч в ее руках

39' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

35' Хордан Хоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Севилья

33' Пространство открывается для Сольдадо Роберто , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

32' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

29' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Гранада

26' Эскудеро Серхио из команды Севилья делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

25' Удар от ворот произведет Гранада

25' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

24' Удар от ворот произведет Гранада

23' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Севилья

22' Нолито Агудо бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

22' Удар от ворот произведет Севилья

22' Пространство открывается для Брайс Ян , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

21' Плохо играет Окампос Лукас - неудачный вынос, и мяч у соперниц

20' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

20' Удар от ворот произведет Севилья

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Фернандо Режес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

16' Удар от ворот произведет Гранада

15' Матч возобновлен

13' Регилон Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Виктор Диаз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

9' Хорошо играет на выходе Вацлик Томаш - мяч в ее руках

8' Удар от ворот произведет Гранада

8' Хордан Хоан из команды Севилья делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

8' Хорошие скиллы дриблинга показывает Хордан Хоан , обходя своих соперников

7' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Гранада

5' Кини Марин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.

5' Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Хорошо играет на выходе Силва Руи - мяч в ее руках

2' Банега Эвер наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Севилья начинает с центра поля