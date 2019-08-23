Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Генк
1:0
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
Андерлехт
1:0
55' ГолСаматта Мбвана
90' Желтая карточкаКана Марко
28
Куке
Гетан
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
25
Берге
Сандер
23
Цуль
Петер
10
Влап
Михел
14
Насри
Самир
19
Шадли
Насер
- Основной состав
-
28 Куке ГетанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
25 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Felice Mazzu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Цуль ПетерПолузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
-
14 Насри СамирНападающий
-
19 Шадли НасерНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
49 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Аджич ЛукаПолузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
-
24 Телин ИсаакНападающий
-
Главный тренер: Simon Davies
Ход матча
55'
1:0
90'
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +13 =2 -5Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк
Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк Генк 0:0 Стандард Андерлехт 1:1 Генк Брюгге 3:2 Генк Генк 4:0 Ройал Антверпен Гент 0:1 Генк Стандард 1:3 Генк Генк 3:1 Брюгге Генк 2:1 Гент Ройал Антверпен 1:0 Генк Генк 3:0 Андерлехт
Андерлехт Последние 20 матчей: +4 =6 -10Кортрейк 4:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна
Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт Гент 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:1 Генк Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Стандард Брюгге 1:0 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 2:3 Брюгге Генк 3:0 Андерлехт
Последние игры между собой
Генк: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Андерлехт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Андерлехт 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Генк 0:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Генк Лига Про Генк 0:2 Андерлехт Лига Про Генк 5:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Генк Лига Про Генк 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Генк Лига Про Генк 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:0 Генк Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 2:0 Генк Лига Жюпиле Генк 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|Мехелен
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Стандард
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|4.
|Ройал Антверпен
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|5.
|Генк
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7.
|Кортрейк
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Мускрон-Перювельз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Остенде
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Зульте-Варегем
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Шарлеруа
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|Сент-Трюйден
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|13.
|Эйпен
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|14.
|Андерлехт
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|Васланд-Беверен
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|16.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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