Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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Генк
1:0
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
1:0
55' Гол
Саматта Мбвана
90' Желтая карточка
Кана Марко
90'+4
28
Куке
Гетан
2
Де
Норре
Каспер
6
Деваст
Себастьен
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
19
Пётровски
Якуб
25
Берге
Сандер
8
Хейнен
Бриан
7
Ито
Дзюнъя
10
Саматта
Мбвана
11
Пейнтсил
Джозеф
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
54
Сарделла
Киллиан
4
Компани
Венсан
34
Сандлер
Филипп
50
Sieben
Dewaele
51
Версхарен
Яри
23
Цуль
Петер
10
Влап
Михел
40
Амузу
Френсис
14
Насри
Самир
19
Шадли
Насер
Генк
4-3-3
Андерлехт
4-3-3

Ход матча

55'
Саматта Мбвана
(Ито Дзюнъя)
1:0
69'
 
Кана Марко
Сандлер Филипп
73'
Грошовски Патрик
Пётровски Якуб
 
73'
 
Аджич Лука
Шадли Насер
75'
 
Коббо Элиас
Компани Венсан
79'
Меле Йоаким
Де Норре Каспер
 
89'
Ндонгаля Дьемерси
Пейнтсил Джозеф
 
90'
 
Кана Марко

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк
Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк Генк 0:0 Стандард Андерлехт 1:1 Генк Брюгге 3:2 Генк Генк 4:0 Ройал Антверпен Гент 0:1 Генк Стандард 1:3 Генк Генк 3:1 Брюгге Генк 2:1 Гент Ройал Антверпен 1:0 Генк Генк 3:0 Андерлехт
Андерлехт Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Кортрейк 4:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна
Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт Гент 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:1 Генк Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Стандард Брюгге 1:0 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 2:3 Брюгге Генк 3:0 Андерлехт

Последние игры между собой

Генк: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Андерлехт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Андерлехт 1:1 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Генк 0:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Генк Лига Про Генк 0:2 Андерлехт Лига Про Генк 5:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Генк Лига Про Генк 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Генк Лига Про Генк 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:0 Генк Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 2:0 Генк Лига Жюпиле Генк 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле
Команда И В Н П Г О
1. Брюгге 4 3 1 0 11 - 1 10
2. Мехелен 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Стандард 4 3 0 1 11 - 3 9
4. Ройал Антверпен 4 3 0 1 11 - 4 9
5. Генк 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Гент 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Кортрейк 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Мускрон-Перювельз 4 2 1 1 4 - 5 7
9. Остенде 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Зульте-Варегем 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Шарлеруа 4 1 2 1 5 - 6 5
12. Сент-Трюйден 4 1 0 3 2 - 10 3
13. Эйпен 4 0 2 2 3 - 11 2
14. Андерлехт 5 0 2 3 3 - 7 2
15. Васланд-Беверен 4 0 1 3 3 - 12 1
16. Серкль Брюгге 4 0 0 4 3 - 11 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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