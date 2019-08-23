Испания: Ла Лига 2019-2020
Леванте
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Вильярреал
0:1
3' ГолМорено Херард
14
Везу
Рубен
10
Барди
Энис
16
Рочина
Рубен
11
Моралес
Луис
11
Чуквезе
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
16 Рочина РубенНападающий
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Кабако ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
3'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 7
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте
Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар Леванте 1:0 Экстремадура
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =4 -6Вильярреал 4:4 Гранада Болонья 3:4 Вильярреал Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал
Кёльн 1:3 Вильярреал Аугсбург 2:6 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вильярреал 3:0 Вест Бромвич Хетафе 2:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Уэска Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леганес Валенсия 2:0 Вильярреал Жирона 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Валенсия Бетис 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Барселона Сельта 3:2 Вильярреал
Последние игры между собой
Леванте: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Вильярреал: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Леванте 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Леванте Товарищеские матчи Вильярреал 3:0 Леванте Примера Леванте 1:0 Вильярреал Примера Леванте 0:2 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 1:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Леванте Примера Леванте 0:3 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Леванте Международные матчи (клубы) Леванте 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:3 Леванте Примера Вильярреал 0:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Вильярреал Примера Леванте 1:2 Вильярреал Первый дивизион Вильярреал 3:0 Леванте Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Вильярреал
|1:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Атлетико М
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Мальорка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Атлетик Б
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Валенсия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Реал Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Гранада
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Бетис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Леганес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Эйбар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Барселона
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Эспаньол
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Леванте
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Леванте
28.6% (46)
Ничья
37.3% (60)
Вильярреал
34.2% (55)
1:1 Ничья
30.4% (49)
1:2 Вильярреал
24.2% (39)
2:1 Леванте
18.6% (30)
1:0 Леванте
8.7% (14)
2:2 Ничья
6.2% (10)
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