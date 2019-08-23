Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леванте
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Вильярреал
0'
0:1
3' Гол
Морено Херард
45'+1
13
Айтор
Фернандес
23
Коке
Хорхе
II
14
Везу
Рубен
15
Постиго
Серхио
3
Антонио
Гарсия
24
Кампанья
Хосе
17
Вукчевич
Никола
10
Барди
Энис
16
Рочина
Рубен
7
Леон
Серхио
11
Моралес
Луис
13
Андрес
Фернандес
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
18
Морено
Альберто
10
Иборра
Висенте
8
Касорла
Санти
11
Чуквезе
Саму
23
Гомес
Мойсес
II
17
Экамби
Карл
Токо
7
Морено
Херард
Леванте
4-3-3
Вильярреал
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Морено Херард
(Экамби Карл Токо)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте
Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар Леванте 1:0 Экстремадура
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вильярреал 4:4 Гранада Болонья 3:4 Вильярреал Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал
Кёльн 1:3 Вильярреал Аугсбург 2:6 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вильярреал 3:0 Вест Бромвич Хетафе 2:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Уэска Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леганес Валенсия 2:0 Вильярреал Жирона 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Валенсия Бетис 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Барселона Сельта 3:2 Вильярреал

Последние игры между собой

Леванте: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Вильярреал: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Вильярреал 2:1 Леванте Товарищеские матчи Леванте 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Леванте Примера Вильярреал 2:1 Леванте Примера
Леванте 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Леванте Товарищеские матчи Вильярреал 3:0 Леванте Примера Леванте 1:0 Вильярреал Примера Леванте 0:2 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 1:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Леванте Примера Леванте 0:3 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Леванте Международные матчи (клубы) Леванте 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:3 Леванте Примера Вильярреал 0:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Вильярреал Примера Леванте 1:2 Вильярреал Первый дивизион Вильярреал 3:0 Леванте Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Севилья 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Вильярреал 1:0 2 1 1 0 5 - 4 4
3. Реал Мадрид 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Атлетико М 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вальядолид 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Алавес 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Осасуна 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Мальорка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Атлетик Б 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Валенсия 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Реал Сосьедад 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Гранада 2 0 1 1 4 - 5 1
13. Хетафе 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Бетис 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Леганес 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Эйбар 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Барселона 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эспаньол 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Сельта 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Леванте 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леванте 0:1 Вильярреал
Леванте
28.6% (46)
Ничья
37.3% (60)
Вильярреал
34.2% (55)
1:1 Ничья
30.4% (49)
1:2 Вильярреал
24.2% (39)
2:1 Леванте
18.6% (30)
1:0 Леванте
8.7% (14)
2:2 Ничья
6.2% (10)
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