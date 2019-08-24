Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Ян
1:1
Второй тайм: 51'
Арминия
0'
28' Желтая карточка
Andreas Geipl
29' Желтая карточка
Безушков Макс
34' Желтая карточка
Sebastian Nachreiner
0:1
43' Гол
Эдмундссон Йохан
1:1
47' Гол
Безушков Макс
51'
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
28
Sebastian
Nachreiner
14
Коррейя
Марсель
36
Окороджи
Чима
8
Andreas
Geipl
7
Безушков
Макс
22
Штольце
Себастьян
9
Jan
George
15
Marco
Gruettner
13
Erik
Wekesser
1
Stefan
Ortega
25
Клаусс
Джонатан
3
Берендт
Бриан
4
Joakim
Nilsson
II
8
Хартерц
Флориан
19
Manuel
Prietl
10
Ябо
Рейнольд
30
Хартель
Марсель
14
Эдмундссон
Йохан
21
Фогльзаммер
Андреас
9
Клос
Фабиан
Ян
4-2-2-2
Арминия
4-1-2-2-1

Ход матча

6'
 
Пипер Амос
Берендт Бриан
28'
Andreas Geipl
 
29'
Безушков Макс
 
34'
Sebastian Nachreiner
 
43'
0:1
Эдмундссон Йохан
(Клос Фабиан)
47'
Безушков Макс
(Штольце Себастьян)
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Ян Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Гройтер Фюрт 1:0 Ян Саарбрюккен 3:2 Ян Ганновер 96 1:1 Ян Ян 3:1 Бохум
Ян 2:1 Майнц Ян 2:3 Хоффенхайм Ян 2:2 Зандхаузен Кёльн 3:5 Ян Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 4:3 Ян Ян 1:0 Магдебург Унион Берлин 2:2 Ян Ян 2:1 Бохум Дармштадт 1:1 Ян Ян 0:2 Гройтер Фюрт Ян 1:1 Дуйсбург Хайденхайм 1:2 Ян Ян 2:1 Гамбург Динамо Дрезден 0:0 Ян Ян 0:3 Арминия
Арминия Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули
Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль Зандхаузен 0:3 Арминия Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Унион Берлин 1:1 Арминия Арминия 1:3 Магдебург

Последние игры между собой

Ян: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Арминия: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Ян 0:3 Арминия Бундеслига 2 Арминия 5:3 Ян Бундеслига 2 Ян 3:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:1 Ян Бундеслига 2
Арминия 2:2 Ян Бундеслига 3 Ян 0:1 Арминия Бундеслига 3 Арминия 1:1 Ян Бундеслига 3 Ян 2:2 Арминия Бундеслига 3 Ян 1:1 Арминия Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт 1:0 4 3 0 1 5 - 3 9
2. Арминия 1:0 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Штуттгарт 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Гамбург 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Эрцгебирге Ауэ 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Оснабрюк 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
8. Дармштадт 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Хайденхайм 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Зандхаузен 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Хольштайн Киль 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Ганновер 96 0:1 4 1 1 2 5 - 4 4
13. Ян 0:1 4 1 1 2 4 - 4 4
14. Динамо Дрезден 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Нюрнберг 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Веен Висбаден 3:0 4 1 0 3 6 - 8 3
17. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Бохум 0:3 4 0 1 3 4 - 10 1
  • Второй тайм
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Безушков Макс бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался


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