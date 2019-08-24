Германия: Бундеслига 2 2019-2020
28' Желтая карточкаAndreas Geipl
29' Желтая карточкаБезушков Макс
34' Желтая карточкаSebastian Nachreiner
0:1
43' ГолЭдмундссон Йохан
1:1
47' ГолБезушков Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Oliver HeinЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лаис МаркПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 Шюц ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Keanu StaudeПолузащитник
-
20 Nils SeufertПолузащитник
-
29 Суку СебиоПолузащитник
-
16 Fabian Kunze
-
Главный тренер: Сайбен Джефф
Ход матча
28'
29'
43'
0:1
47'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: +7 =6 -7Гройтер Фюрт 1:0 Ян Саарбрюккен 3:2 Ян Ганновер 96 1:1 Ян Ян 3:1 Бохум
Арминия Последние 20 матчей: +9 =7 -4Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули
Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль Зандхаузен 0:3 Арминия Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Унион Берлин 1:1 Арминия Арминия 1:3 Магдебург
Последние игры между собой
Ян: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Арминия: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|1:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|2.
|Арминия
|1:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Штуттгарт
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Гамбург
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Оснабрюк
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Дармштадт
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Хайденхайм
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Зандхаузен
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Ганновер 96
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|13.
|Ян
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|Динамо Дрезден
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Нюрнберг
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Веен Висбаден
|3:0
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|17.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Бохум
|0:3
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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