Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Ганновер 96
1:1
Второй тайм: 51'
Гройтер Фюрт
0:1
22' ГолЗегуйн Пауль
32' Желтая карточкаАнтон Вальдемар
33' Желтая карточкаDaniel Keita-Ruel
44' Желтая карточкаКалиджиури Марко
1:1
47' ГолВайдандт Хендрик
21
Хорн
Яннес
11
Майна
Линтон
17
Дукш
Марвин
30
Бурхерт
Саша
14
Сарпей
Ханс
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
29
Tobias
Mohr
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Долл
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Tobias MohrПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 David RaumЗащитник
-
23 Еккель ПаульЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
Ход матча
22'
0:1
32'
44'
47'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +4 =2 -14Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Ян Штуттгарт 2:1 Ганновер 96
Ганновер 96 0:1 Гронинген Ганновер 96 2:1 Ростов Хартберг 2:0 Ганновер 96 Фортуна 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фрайбург Бавария 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Майнц Герта 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр
Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: +5 =7 -8Гройтер Фюрт 1:0 Ян Дуйсбург 2:0 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ
Аугсбург 1:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Хаддерсфилд Таун Гройтер Фюрт 1:1 Хаддерсфилд Таун Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:4 Кёльн Магдебург 2:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин Бохум 3:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:1 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:0 Динамо Дрезден Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Ян 0:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 2:2 Гройтер Фюрт
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Гройтер Фюрт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|1:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|2.
|Арминия
|1:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Штуттгарт
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Гамбург
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Оснабрюк
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Карлсруэ
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Дармштадт
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Хайденхайм
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Зандхаузен
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Ганновер 96
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|13.
|Ян
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|Динамо Дрезден
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Нюрнберг
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Веен Висбаден
|3:0
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|17.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Бохум
|0:3
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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