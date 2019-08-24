Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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  4. Бундеслига 2 2019-2020
Ганновер 96
1:1
Второй тайм: 51'
Гройтер Фюрт
0'
0:1
22' Гол
Зегуйн Пауль
32' Желтая карточка
Антон Вальдемар
33' Желтая карточка
Daniel Keita-Ruel
44' Желтая карточка
Калиджиури Марко
1:1
47' Гол
Вайдандт Хендрик
51'
1
Цилер
Рон-Роберт
4
Корб
Юлиан
28
Франке
Марсель
31
Антон
Вальдемар
21
Хорн
Яннес
6
Бакалорц
Марвин
7
Приб
Эдгар
11
Майна
Линтон
35
Муслия
Флоран
33
Тойхерт
Седрик
17
Дукш
Марвин
30
Бурхерт
Саша
24
Сауэр
Максимилиан
13
Калиджиури
Марко
5
Маврай
Мергим
3
Виттек
Максимилиан
14
Сарпей
Ханс
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
40
Jamie
Leweling
29
Tobias
Mohr
10
Daniel
Keita-Ruel
Ганновер 96
4-2-2-2
Гройтер Фюрт
4-1-2-2-1

Ход матча

22'
0:1
Зегуйн Пауль
(Tobias Mohr)
32'
Антон Вальдемар
 
33'
 
Daniel Keita-Ruel
44'
 
Калиджиури Марко
46'
Вайдандт Хендрик
Муслия Флоран
 
46'
Харагути Генки
Бакалорц Марвин
 
47'
Вайдандт Хендрик
(Дукш Марвин)
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 2:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Ян Штуттгарт 2:1 Ганновер 96
Ганновер 96 0:1 Гронинген Ганновер 96 2:1 Ростов Хартберг 2:0 Ганновер 96 Фортуна 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фрайбург Бавария 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:0 Майнц Герта 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр
Гройтер Фюрт Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Гройтер Фюрт 1:0 Ян Дуйсбург 2:0 Гройтер Фюрт Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ
Аугсбург 1:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:1 Хаддерсфилд Таун Гройтер Фюрт 1:1 Хаддерсфилд Таун Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:4 Кёльн Магдебург 2:1 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин Бохум 3:2 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 2:1 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:0 Динамо Дрезден Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Ян 0:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:0 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 2:2 Гройтер Фюрт

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Гройтер Фюрт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 3:1 Гройтер Фюрт Бундеслига 2 Гройтер Фюрт 2:3 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 2:0 Гройтер Фюрт Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт 1:0 4 3 0 1 5 - 3 9
2. Арминия 1:0 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Штуттгарт 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Гамбург 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Эрцгебирге Ауэ 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Оснабрюк 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Карлсруэ 3 2 0 1 7 - 5 6
8. Дармштадт 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Хайденхайм 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Зандхаузен 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Хольштайн Киль 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Ганновер 96 0:1 4 1 1 2 5 - 4 4
13. Ян 0:1 4 1 1 2 4 - 4 4
14. Динамо Дрезден 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Нюрнберг 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Веен Висбаден 3:0 4 1 0 3 6 - 8 3
17. Санкт-Паули 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Бохум 0:3 4 0 1 3 4 - 10 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Калиджиури Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Daniel Keita-Ruel получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Антон Вальдемар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Зегуйн Пауль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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