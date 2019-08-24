Германия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Хоффенхайм
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 27333
Вердер
0'
35' Желтая карточка
Классен Дэви
0:1
42' Гол
Фуллкруг Никлас
46' Желтая карточка
Руди Себастьян
1:1
54' Гол
Бисакшич Эрмин
2:1
59' Гол
Бебу Ихлас
69' Желтая карточка
Эггештайн Йоханнес
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Фуллкруг Никлас
77' Вторая желтая карточка
Эггештайн Йоханнес
2:2
81' Гол
Юя Осако
3:2
87' Гол
Кадержабек Павел
90' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо
90' Желтая карточка
Мойсандер Никлас
90' Желтая карточка
Харник Мартин
90'+6
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
4
Бисакшич
Эрмин
3
Кадержабек
Павел
14
Баумгартнер
Кристоф
16
Руди
Себастьян
8
Гайгер
Деннис
5
Стафилидис
Костас
29
Сков
Роберт
9
Бебу
Ихлас
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
21
Топрак
Омер
18
Мойсандер
Никлас
32
Фридль
Марко
17
Шахин
Нури
35
Эггештайн
Максимилиан
30
Классен
Дэви
8
Юя
Осако
11
Фуллкруг
Никлас
24
Эггештайн
Йоханнес
Хоффенхайм
3-5-2
Вердер
4-1-2-1-2

Ход матча

17'
 
Мёхвальд Кевин
Топрак Омер
35'
 
Классен Дэви
42'
0:1
Фуллкруг Никлас
(Шахин Нури)
46'
Руди Себастьян
 
54'
Бисакшич Эрмин
(Гайгер Деннис)
1:1
59'
Бебу Ихлас
(Сков Роберт)
2:1
62'
Бельфодиль Исхак
Баумгартнер Кристоф
 
69'
Гриллич Флориан
Сков Роберт
 
69'
 
Эггештайн Йоханнес
72'
 
Фуллкруг Никлас
77'
 
Эггештайн Йоханнес
81'
2:2
Юя Осако
(Классен Дэви)
86'
 
Харник Мартин
Юя Осако
87'
Кадержабек Павел
(Гайгер Деннис)
3:2
88'
 
Писарро Клаудио
Шахин Нури
88'
Биттенкорт Леонардо
Гайгер Деннис
 
90'
Биттенкорт Леонардо
 
90'
 
Мойсандер Никлас
90'
 
Харник Мартин

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Вюрцбург Кикерс 3:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Севилья Хоффенхайм 3:3 Трабзонспор
Хоффенхайм 0:0 Верона Ян 2:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Айнтрахт Бр Майнц 4:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 Вердер Боруссия М 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:4 Вольфсбург Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Герта Аугсбург 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Нюрнберг Айнтрахт Фр 3:2 Хоффенхайм РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96
Вердер Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вердер 1:3 Фортуна Дельменхорст 1:6 Вердер Вердер 0:0 Эвертон Вердер 4:0 Эйбар
Кёльн 0:1 Вердер Вердер 0:1 Оснабрюк Вердер 1:1 Дармштадт Вердер 0:3 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Ольденбург 1:7 Вердер Блау-Вайс 94 Папенбург 4:1 Вердер Вердер 2:1 РБ Лейпциг Хоффенхайм 0:1 Вердер Вердер 2:2 Боруссия Д Фортуна 4:1 Вердер Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер Вердер 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Вердер Шальке 04 0:2 Вердер

Последние игры между собой

Хоффенхайм: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Вердер: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Хоффенхайм 0:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вердер 1:0 Хоффенхайм Кубок
Хоффенхайм 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:5 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Вердер Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вердер 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 4:4 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 4:1 Вердер Бундеслига Хоффенхайм 0:1 Вердер Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Боруссия Д 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Фрайбург 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Байер Л 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Боруссия М 2 1 1 0 3 - 1 4
5. РБ Лейпциг 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Айнтрахт Фр 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Вольфсбург 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Хоффенхайм 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Фортуна 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Шальке 04 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Бавария 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Герта 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Унион Берлин 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Аугсбург 2 0 1 1 2 - 6 1
15. Кёльн 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Вердер 2 0 0 2 3 - 6 0
17. Падерборн 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Майнц 2 0 0 2 1 - 6 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Prezero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:2 Вердер
Хоффенхайм
73.9% (116)
Ничья
22.3% (35)
Вердер
3.8% (6)
2:1 Хоффенхайм
44.6% (70)
1:1 Ничья
16.6% (26)
1:0 Хоффенхайм
14% (22)
3:1 Хоффенхайм
7% (11)
2:0 Хоффенхайм
5.1% (8)
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