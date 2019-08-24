Германия: Бундеслига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

НЕТ ГОЛА! - Судья сначала засчитал гол, но, посмотрев повтор через систему VAR, отменил его.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

48' Хорошо играет на выходе Павленка Иржи - мяч в ее руках

47' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Вердер

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

45' Эггештайн Йоханнес пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

45' Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Удар от ворот произведет Вердер

43' Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.

42' Мёхвальд Кевин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

42' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

41' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

40' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

38' Фуллкруг Никлас бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

38' Эггештайн Йоханнес наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

37' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

35' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

35' Классен Дэви получил желтую карточку от судьи

34' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Баумгартнер Кристоф из команды Хоффенхайм плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Шахин Нури получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

30' Шахин Нури на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

24' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Фуллкруг Никлас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

21' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

19' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.

18' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Топрак Омер получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

13' Топрак Омер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

11' Удар от ворот произведет Вердер

11' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

9' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

8' Юя Осако не смог попасть в створ ударом издали

8' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

2' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Вердер начинает с центра поля