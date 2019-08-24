Германия: Бундеслига 2019-2020
Хоффенхайм
3:2
Конец матча
Стадион: Prezero Arena Зрители: 27333
Вердер
35' Желтая карточкаКлассен Дэви
0:1
42' ГолФуллкруг Никлас
46' Желтая карточкаРуди Себастьян
1:1
54' ГолБисакшич Эрмин
2:1
59' ГолБебу Ихлас
69' Желтая карточкаЭггештайн Йоханнес
72' Undefined phrase: football_event_Фуллкруг Никлас
77' Вторая желтая карточкаЭггештайн Йоханнес
2:2
81' ГолЮя Осако
3:2
87' ГолКадержабек Павел
90' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
90' Желтая карточкаМойсандер Никлас
90' Желтая карточкаХарник Мартин
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
17
Шахин
Нури
30
Классен
Дэви
8
Юя
Осако
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
-
17 Шахин НуриПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
35'
42'
0:1
46'
54'
1:1
59'
2:1
72'
81'
2:2
87'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +9 =5 -6Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Вюрцбург Кикерс 3:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Севилья Хоффенхайм 3:3 Трабзонспор
Хоффенхайм 0:0 Верона Ян 2:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Айнтрахт Бр Майнц 4:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 Вердер Боруссия М 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:4 Вольфсбург Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Герта Аугсбург 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Нюрнберг Айнтрахт Фр 3:2 Хоффенхайм РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96
Вердер Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вердер 1:3 Фортуна Дельменхорст 1:6 Вердер Вердер 0:0 Эвертон Вердер 4:0 Эйбар
Кёльн 0:1 Вердер Вердер 0:1 Оснабрюк Вердер 1:1 Дармштадт Вердер 0:3 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Ольденбург 1:7 Вердер Блау-Вайс 94 Папенбург 4:1 Вердер Вердер 2:1 РБ Лейпциг Хоффенхайм 0:1 Вердер Вердер 2:2 Боруссия Д Фортуна 4:1 Вердер Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер Вердер 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Вердер Шальке 04 0:2 Вердер
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Вердер: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Хоффенхайм 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:5 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Вердер Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Вердер 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 4:4 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 4:1 Вердер Бундеслига Хоффенхайм 0:1 Вердер Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Фрайбург
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Байер Л
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Боруссия М
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Айнтрахт Фр
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Шальке 04
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Бавария
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Герта
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Унион Берлин
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Кёльн
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Вердер
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|17.
|Падерборн
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Майнц
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Хоффенхайм
73.9% (116)
Ничья
22.3% (35)
Вердер
3.8% (6)
2:1 Хоффенхайм
44.6% (70)
1:1 Ничья
16.6% (26)
1:0 Хоффенхайм
14% (22)
3:1 Хоффенхайм
7% (11)
2:0 Хоффенхайм
5.1% (8)
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