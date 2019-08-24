Германия: Бундеслига 2019-2020
Аугсбург
1:1
Конец матча
Стадион: ВВК Арена Зрители: 27703
Унион Берлин
36' Желтая карточкаХедира Рани
45' Желтая карточкаВаргас Рубен
1:0
59' ГолВаргас Рубен
71' Желтая карточкаХан Андре
1:1
80' ГолАндерссон Себастьян
83' Красная карточкаШлоттербек Кевен
90' Желтая карточкаАбдуллахи Сулейман
21
Коубек
Томаш
18
Едвай
Тин
31
Макс
Филипп
28
Хан
Андре
16
Варгас
Рубен
11
Уджа
Энтони
- Основной состав
-
21 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
-
18 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хан АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Тейгль ГеоргЗащитник
-
36 Оксфорд РисЗащитник
- Защитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
-
20 Шибер ЮлианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Райхель КенЗащитник
- Защитник
-
23 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
36'
45'
59'
71'
80'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 7
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Аугсбург Последние 20 матчей: +8 =2 -10Боруссия Д 5:1 Аугсбург Ферль 2:1 Аугсбург Аугсбург 2:3 Болонья Аугсбург 2:6 Вильярреал
Аугсбург 4:1 Галатасарай Аугсбург 1:0 Боруссия М Аугсбург 1:0 Гройтер Фюрт Аугсбург 6:0 Гундельфинген Вольфсбург 8:1 Аугсбург Аугсбург 3:4 Герта Шальке 04 0:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Байер Л Аугсбург 6:0 Штуттгарт Айнтрахт Фр 1:3 Аугсбург Аугсбург 0:4 Хоффенхайм Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг Нюрнберг 3:0 Аугсбург Аугсбург 3:1 Ганновер 96 РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Боруссия Д
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =8 -4Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Лихтенберг-47 1:4 Унион Берлин Германия Хальберштадт 0:6 Унион Берлин Унион Берлин 0:3 Сельта
Унион Берлин 1:1 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Фёрст Вена 1:4 Унион Берлин Блау-Вайс Линц 0:3 Унион Берлин Рид 0:3 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Брондбю Унион Берлин 0:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Бохум 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Магдебург Дармштадт 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Гамбург Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:2 Ян Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Падерборн
Последние игры между собой
Аугсбург: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Фрайбург
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Байер Л
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Боруссия М
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Айнтрахт Фр
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Шальке 04
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Бавария
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Герта
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Унион Берлин
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|14.
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Кёльн
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Вердер
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|17.
|Падерборн
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Майнц
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Аугсбург
89.1% (139)
Ничья
10.3% (16)
Унион Берлин
0.6% (1)
2:1 Аугсбург
33.3% (52)
1:0 Аугсбург
28.8% (45)
2:0 Аугсбург
20.5% (32)
1:1 Ничья
5.8% (9)
3:1 Аугсбург
5.1% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...