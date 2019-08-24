Германия: Бундеслига 2019-2020

Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 27703 болельщиков

96' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

95' Удар от ворот произведет Аугсбург

94' Андрих Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Макс Филипп из команды Аугсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Судье надоело, что Абдуллахи Сулейман тянет время и он наказал его горчичником

91' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

88' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Грегорич Михаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

85' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

84' Сегодняшная посещаемость составляет 27704 болельщиков

83' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Аугсбург

80' Г О О О О Л - Андерссон Себастьян изменил счет на табло!

80' Едвай Тин ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

80' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

78' Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Абдуллахи Сулейман наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

78' Близко! Кристофер Ленц нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

75' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

73' Как она упустила момент!?! Нидерлехнер Флориан имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

73' Хорошие скиллы дриблинга показывает Нидерлехнер Флориан , обходя своих соперников

72' Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Хан Андре получил желтую карточку от судьи

70' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Груэсо Карлос получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Груэсо Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

66' Матч возобновлен

65' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

65' Варгас Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Шлоттербек Кевен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Хан Андре из команды Аугсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

62' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Суботич Невен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

60' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

59' Г О О О О Л - Варгас Рубен изменил счет на табло!

58' Шлоттербек Кевен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Лихтштайнер Штефан из команды Аугсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

55' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

54' Уджа Энтони из команды Унион Берлин направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

54' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Хорошо играет на выходе Коубек Томаш - мяч в ее руках

50' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

50' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Хорошо играет на выходе Гикевич Рафал - мяч в ее руках

46' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля