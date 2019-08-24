Германия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Аугсбург
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 27703
Унион Берлин
0'
36' Желтая карточка
Хедира Рани
45' Желтая карточка
Варгас Рубен
1:0
59' Гол
Варгас Рубен
71' Желтая карточка
Хан Андре
1:1
80' Гол
Андерссон Себастьян
83' Красная карточка
Шлоттербек Кевен
90' Желтая карточка
Абдуллахи Сулейман
90'+6
21
Коубек
Томаш
2
Лихтштайнер
Штефан
18
Едвай
Тин
8
Хедира
Рани
31
Макс
Филипп
25
Груэсо
Карлос
10
Байер
Даниэль
28
Хан
Андре
11
Грегорич
Михаэль
16
Варгас
Рубен
7
Нидерлехнер
Флориан
1
Гикевич
Рафал
28
Триммель
Кристофер
3
Суботич
Невен
31
Шлоттербек
Кевен
25
Christopher
Lenz
27
Бекер
Шеральдо
21
Прёмель
Гриша
30
Андрих
Роберт
15
Marius
Buelter
11
Уджа
Энтони
32
Ингвартсен
Маркус
Аугсбург
4-2-3-1
Унион Берлин
4-4-2

Ход матча

36'
Хедира Рани
 
45'
Варгас Рубен
 
59'
Варгас Рубен
(Нидерлехнер Флориан)
1:0
66'
Рихтер Марко
Варгас Рубен
 
67'
 
Абдуллахи Сулейман
Бекер Шеральдо
71'
Хан Андре
 
71'
 
Полтер Себастьян
Уджа Энтони
71'
 
Андерссон Себастьян
Ингвартсен Маркус
74'
Оксфорд Рис
Груэсо Карлос
 
80'
1:1
Андерссон Себастьян
(Полтер Себастьян)
83'
 
Шлоттербек Кевен
88'
Финнбогасон Альфред
Нидерлехнер Флориан
 
90'
 
Абдуллахи Сулейман

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Аугсбург Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Боруссия Д 5:1 Аугсбург Ферль 2:1 Аугсбург Аугсбург 2:3 Болонья Аугсбург 2:6 Вильярреал
Аугсбург 4:1 Галатасарай Аугсбург 1:0 Боруссия М Аугсбург 1:0 Гройтер Фюрт Аугсбург 6:0 Гундельфинген Вольфсбург 8:1 Аугсбург Аугсбург 3:4 Герта Шальке 04 0:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Байер Л Аугсбург 6:0 Штуттгарт Айнтрахт Фр 1:3 Аугсбург Аугсбург 0:4 Хоффенхайм Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг Нюрнберг 3:0 Аугсбург Аугсбург 3:1 Ганновер 96 РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Боруссия Д
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Лихтенберг-47 1:4 Унион Берлин Германия Хальберштадт 0:6 Унион Берлин Унион Берлин 0:3 Сельта
Унион Берлин 1:1 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Фёрст Вена 1:4 Унион Берлин Блау-Вайс Линц 0:3 Унион Берлин Рид 0:3 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Брондбю Унион Берлин 0:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Бохум 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 3:0 Магдебург Дармштадт 2:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Гамбург Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:2 Ян Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Падерборн

Последние игры между собой

Аугсбург: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Унион Берлин: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Унион Берлин 0:0 Аугсбург Бундеслига 2 Аугсбург 2:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 0:0 Аугсбург Бундеслига 2 Аугсбург 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Боруссия Д 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Фрайбург 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Байер Л 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Боруссия М 2 1 1 0 3 - 1 4
5. РБ Лейпциг 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Айнтрахт Фр 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Вольфсбург 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Хоффенхайм 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Фортуна 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Шальке 04 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Бавария 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Герта 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Унион Берлин 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Аугсбург 2 0 1 1 2 - 6 1
15. Кёльн 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Вердер 2 0 0 2 3 - 6 0
17. Падерборн 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Майнц 2 0 0 2 1 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 Унион Берлин
Аугсбург
89.1% (139)
Ничья
10.3% (16)
Унион Берлин
0.6% (1)
2:1 Аугсбург
33.3% (52)
1:0 Аугсбург
28.8% (45)
2:0 Аугсбург
20.5% (32)
1:1 Ничья
5.8% (9)
3:1 Аугсбург
5.1% (8)
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