Греция: Суперлига 2019-2020

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Арис Салоники
0:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
ОФИ
0'
0:1
18' Гол
Miguel Mellado
25'
1
Fabian
Ehmann
21
Сундгрен
Даниэль
5
Georgios
Delizisis
92
Роуз
Линдси
69
Корхут
Михай
26
Матилья
Хавьер
88
Саша
Лукас
28
Фетфатцидис
Иоаннис
18
Мартинес
Николас
II
7
Nicolas
Diguiny
11
Идейе
Браун
32
Domitris
Sotiriou
16
Маринакис
Никос
6
Anestis
Nastos
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
8
Нейра
Хуан
29
Miguel
Mellado
19
Kosmas
Tsilianidis
10
Наби
Адил
11
Семеду
Лисандру
9
Dimitrios
Manos
Арис Салоники
4-2-3-1
ОФИ
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:1
Miguel Mellado

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол
ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Арис Салоники 7:2 Ксанти Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 Атромитос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 АЕК ПАОК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Паниониос Астерас 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАС Янина Ксанти 0:1 Арис Салоники
ОФИ Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ Аякс 6:2 ОФИ Эйпен 3:1 ОФИ
Атромитос 0:2 ОФИ ОФИ 1:1 Астерас Панатинаикос 1:3 ОФИ ОФИ 1:0 ПАС Янина Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 2:0 Левадиакос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Олимпиакос 5:1 ОФИ ОФИ 1:3 Ламия АЕК 1:0 ОФИ ОФИ 0:0 Ксанти ОФИ 1:1 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ ОФИ 1:1 Эрготелис ОФИ 3:0 Панаитоликос

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Арис Салоники 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Футбольная лига
ОФИ 1:1 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 1:0 ОФИ Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 4:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ОФИ 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Панатинаикос 1 0 1 0 1 - 1 1
4. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ксанти 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Панаитоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Паниониос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лариса 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арис Салоники 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Miguel Mellado бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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