Греция: Суперлига 2019-2020
Арис Салоники
0:1
Первый тайм: 25'
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
ОФИ
0:1
18' ГолMiguel Mellado
92
Роуз
Линдси
69
Корхут
Михай
88
Саша
Лукас
11
Идейе
Браун
10
Наби
Адил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
- Полузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Идейе БраунНападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Тонсо МартинНападающий
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сасси ИсмаилНападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
18'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: +10 =3 -7Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол
ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Арис Салоники 7:2 Ксанти Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 Атромитос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 АЕК ПАОК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Паниониос Астерас 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАС Янина Ксанти 0:1 Арис Салоники
ОФИ Последние 20 матчей: +5 =5 -10Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ Аякс 6:2 ОФИ Эйпен 3:1 ОФИ
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
ОФИ 1:1 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 1:0 ОФИ Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 4:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОФИ
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Панатинаикос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ксанти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Панаитоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Паниониос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лариса
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арис Салоники
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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