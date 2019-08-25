Греция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2019-2020
Паниониос
0:2
Второй тайм: 73'

Стадион:
Волос
0'
29' Желтая карточка
Бассонг Себастьян
0:1
38' Гол
Муньис Хуан
40' Желтая карточка
Konstantinos Balogiannis
50' Желтая карточка
Oumar Camara
0:2
70' Гол
 73'
12
Котник
Матиц
3
Сарамантас
Гиоргос
5
Dias
VII
4
Эвангелу
Стефанос
22
Папагеоргиу
Атанасиос
7
Корбос
Панайотис
2
Маниатис
Яннис
23
Sotiris
Tsiloulis
20
Pedro
Arce
II
9
Konstantinos
Doumtsios
11
Oumar
Camara
1
Athanasios
Garavelis
2
Antonis
Dentakis
3
Franco
Ferrari
4
Бассонг
Себастьян
6
Цоканис
Тасос
33
Stergios
Dimopoulos
8
Муньис
Хуан
27
Мистакидис
Яннис
23
Fernando
Joao
14
Yahia
Attiyat
allah
26
Ендришек
Эрик
Паниониос
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

Ход матча

29'
 
Бассонг Себастьян
34'
 
Konstantinos Balogiannis
Yahia Attiyat allah
38'
0:1
Муньис Хуан
40'
 
Konstantinos Balogiannis
50'
Oumar Camara
 
55'
Dimitrios Emmanouilidis
Sotiris Tsiloulis
 
55'
Максимович Новица
Маниатис Яннис
 
70'
0:2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Паниониос Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса
Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти Панаитоликос 5:0 Паниониос Атромитос 3:0 Паниониос ПАОК 4:2 Паниониос Паниониос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:1 Паниониос Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Паниониос 2:1 ПАОК Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 1:0 Астерас Паниониос 0:2 АЕК Паниониос 2:0 ПАС Янина ПАОК 3:0 Паниониос ОФИ 1:1 Паниониос ПАС Янина 1:1 Паниониос
Волос Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос
Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос Волос 1:4 Киссамикос Apollon Pontou 1:0 Волос Волос 2:1 Докса Драма Караискакис 0:1 Волос Волос 3:1 Аиттитос Спатон Аигиниакос 1:4 Волос Волос 0:2 Ираклис Аполлон Лариса 1:1 Волос Волос 2:1 Панахаики
Команда И В Н П Г О
1. Волос 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ПАОК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Олимпиакос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атромитос 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Лариса 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Арис Салоники 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ОФИ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Панатинаикос 1 0 1 0 1 - 1 1
10. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ксанти 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панаитоликос 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Астерас 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Паниониос 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...