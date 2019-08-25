Греция: Суперлига 2019-2020
Паниониос
0:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Ниа Смирны
Волос
29' Желтая карточкаБассонг Себастьян
0:1
38' ГолМуньис Хуан
40' Желтая карточкаKonstantinos Balogiannis
50' Желтая карточкаOumar Camara
12
Котник
Матиц
5
Dias
VII
11
Oumar
Camara
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Oumar CamaraНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
Ход матча
38'
0:1
50'
70'
0:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Паниониос Последние 20 матчей: +8 =3 -9Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса
Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти Панаитоликос 5:0 Паниониос Атромитос 3:0 Паниониос ПАОК 4:2 Паниониос Паниониос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:1 Паниониос Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Паниониос 2:1 ПАОК Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 1:0 Астерас Паниониос 0:2 АЕК Паниониос 2:0 ПАС Янина ПАОК 3:0 Паниониос ОФИ 1:1 Паниониос ПАС Янина 1:1 Паниониос
Волос Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос
Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос Волос 1:4 Киссамикос Apollon Pontou 1:0 Волос Волос 2:1 Докса Драма Караискакис 0:1 Волос Волос 3:1 Аиттитос Спатон Аигиниакос 1:4 Волос Волос 0:2 Ираклис Аполлон Лариса 1:1 Волос Волос 2:1 Панахаики
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|ПАОК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Лариса
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Панатинаикос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ксанти
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панаитоликос
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Паниониос
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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