Испания: Ла Лига 2019-2020
11' Желтая карточкаВидаль Начо
16' Желтая карточкаАвила Эсекьель
23' Желтая карточкаАльварес Серхио
30' Желтая карточкаГарсия Давид III
45' Желтая карточкаАрбилья Анайц
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вильяр ХуанНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
11'
16'
23'
30'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +13 =4 -3Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна
НЕК Неймеген 0:1 Осасуна Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна Осасуна 3:0 Осасуна-2 Осасуна 1:0 Реал Овьедо Кордова 2:3 Осасуна Осасуна 2:0 Лас-Пальмас Кадис 0:0 Осасуна Осасуна 1:0 Реус Депортиу Алькоркон 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Альбасете Эльче 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Депортиво Луго 2:2 Осасуна Осасуна 1:0 Экстремадура Тенерифе 3:2 Осасуна
Эйбар Последние 20 матчей: +9 =4 -7Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар
Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар Аморебьета 1:3 Эйбар Лехона 0:2 Эйбар Эйбар 2:2 Барселона Вильярреал 1:0 Эйбар Эйбар 1:0 Бетис Валенсия 0:1 Эйбар Уэска 2:0 Эйбар Эйбар 0:1 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Эйбар Эйбар 2:1 Райо Вальекано
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Осасуна
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Атлетико М
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Мальорка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Атлетик Б
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Леванте
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Валенсия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Реал Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Вильярреал
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|13.
|Гранада
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Эйбар
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Бетис
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Леганес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Барселона
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Эспаньол
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Осасуна
44.2% (69)
Ничья
44.2% (69)
Эйбар
11.5% (18)
1:1 Ничья
37.2% (58)
1:0 Осасуна
25% (39)
2:1 Осасуна
12.8% (20)
1:2 Эйбар
7.1% (11)
2:0 Осасуна
5.8% (9)
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