Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Осасуна
0:0
Второй тайм: 56'

Стадион: Зрители: 13978
Эйбар
0'
11' Желтая карточка
Видаль Начо
16' Желтая карточка
Авила Эсекьель
23' Желтая карточка
Альварес Серхио
30' Желтая карточка
Гарсия Давид III
45' Желтая карточка
Арбилья Анайц
56'
13
Рубен
Мартинес
2
Видаль
Начо
23
Aridane
Umpierrez
5
Гарсия
Давид
III
30
Эступиньян
Первис
10
Торрес
Роберто
27
Jon
Moncayola
20
Брашанац
Дарко
17
Роберт
Ибаньес
7
Кардона
Марк
9
Авила
Эсекьель
1
Дмитрович
Марко
24
Техеро
Альваро
12
Паулу
Оливейра
6
Альварес
Серхио
23
Арбилья
Анайц
14
Орельяна
Фабиан
5
Эскаланте
Гонсало
8
Папа
Диоп
16
Де
Бласис
Пабло
17
Кике
Гарсия
9
Энрич
Серхи
Осасуна
4-4-2
Эйбар
4-4-2

Ход матча

11'
Видаль Начо
 
16'
Авила Эсекьель
 
23'
 
Альварес Серхио
30'
Гарсия Давид III
 
45'
 
Арбилья Анайц

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна
НЕК Неймеген 0:1 Осасуна Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна Осасуна 3:0 Осасуна-2 Осасуна 1:0 Реал Овьедо Кордова 2:3 Осасуна Осасуна 2:0 Лас-Пальмас Кадис 0:0 Осасуна Осасуна 1:0 Реус Депортиу Алькоркон 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Альбасете Эльче 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Депортиво Луго 2:2 Осасуна Осасуна 1:0 Экстремадура Тенерифе 3:2 Осасуна
Эйбар Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Фортуна 1:2 Эйбар
Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар Аморебьета 1:3 Эйбар Лехона 0:2 Эйбар Эйбар 2:2 Барселона Вильярреал 1:0 Эйбар Эйбар 1:0 Бетис Валенсия 0:1 Эйбар Уэска 2:0 Эйбар Эйбар 0:1 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Эйбар Эйбар 2:1 Райо Вальекано

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Осасуна 0:0 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 1:1 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 2:0 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 1:1 Эйбар Примера
Эйбар 0:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 0:3 Эйбар Кубок Короля Осасуна 4:0 Эйбар Товарищеские матчи Эйбар 2:3 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Эйбар Товарищеские матчи Осасуна 1:0 Эйбар Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Севилья 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Осасуна 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Реал Мадрид 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Атлетико М 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вальядолид 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Алавес 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Мальорка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Атлетик Б 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Леванте 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Валенсия 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Реал Сосьедад 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Вильярреал 2 0 1 1 5 - 6 1
13. Гранада 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Эйбар 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Хетафе 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Бетис 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Леганес 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Барселона 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Эспаньол 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Сельта 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Второй тайм
  • 56'
    Удар от ворот произведет Осасуна
  • 56'
    Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Хорошо играет на выходе Дмитрович Марко - мяч в ее руках
  • Угловой
    55'
    Торрес Роберто из команды Осасуна подал угловой слева.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 55'
    Папа Диоп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Травма, повреждение
    54'
    Кардона Марк возвращается на поле.
  • 54'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    54'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кардона Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 54'
    Сегодняшная посещаемость составляет 13978 болельщиков
  • Травма, повреждение
    53'
    Кардона Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 53'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 52'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Удар от ворот произведет Осасуна
  • 51'
    Де Бласис Пабло из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 51'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Техеро Альваро из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 50'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Альварес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Торрес Роберто из команды Осасуна отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Выглядело как неплохой момент. Кардона Марк из команды Осасуна закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 49'
    Осасуна начинает контратаку
  • 49'
    Техеро Альваро из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 49'
    Арбилья Анайц из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Аридане Умпьеррес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Техеро Альваро из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 47'
    Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Эйбар
Осасуна
44.2% (69)
Ничья
44.2% (69)
Эйбар
11.5% (18)
1:1 Ничья
37.2% (58)
1:0 Осасуна
25% (39)
2:1 Осасуна
12.8% (20)
1:2 Эйбар
7.1% (11)
2:0 Осасуна
5.8% (9)
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