Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Арбилья Анайц получил желтую карточку от судьи

46' Хорошо играет на выходе Рубен Мартинес - мяч в ее руках

46' Видаль Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Эйбар

45' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

45' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Удар от ворот произведет Осасуна

42' Техеро Альваро из команды Эйбар пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

42' Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Эйбар

41' Как она упустила момент!?! Торрес Роберто имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

41' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

40' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Джон Монкайола наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

38' Удар от ворот произведет Осасуна

38' Аридане Умпьеррес ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

38' Удар от ворот произведет Осасуна

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Хорошо играет на выходе Рубен Мартинес - мяч в ее руках

35' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

34' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Эскаланте Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Авила Эсекьель из команды Осасуна пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

33' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Альварес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

30' Гарсия Давид III - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Кардона Марк из команды Осасуна пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

29' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Аридане Умпьеррес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Аридане Умпьеррес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

25' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

24' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Альварес Серхио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Эйбар

21' Кардона Марк из команды Осасуна плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

21' Удар от ворот произведет Осасуна

20' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

20' Удар от ворот произведет Эйбар

20' Эступиньян Первис из команды Осасуна плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

19' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Техеро Альваро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Хорошо играет на выходе Рубен Мартинес - мяч в ее руках

15' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

15' Аридане Умпьеррес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Эйбар

12' Альварес Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Осасуна

11' Видаль Начо получил желтую карточку от судьи

10' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

10' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Торрес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Аридане Умпьеррес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Эйбар имеет хороший шанс забить.

9' Альварес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Удар от ворот произведет Эйбар

8' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Эйбар

5' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

3' Удар от ворот произведет Осасуна

3' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Эступиньян Первис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Осасуна имеет хороший шанс забить.

1' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эйбар начинает с центра поля