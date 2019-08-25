Греция: Суперлига 2019-2020
АЕК
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Ксанти
7' Желтая карточкаДжуричкович Петар
12' Желтая карточкаШику Жеральдес
31' Желтая карточкаDimos Baxevanidis
34' Вторая желтая карточкаШику Жеральдес
37' Желтая карточкаКовачевич Александар
23
Хульт
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
-
Главный тренер: Кардосо Мигель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Mehdi TerkiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kiko Ramirez
Ход матча
12'
34'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +11 =4 -5АЕК 1:3 Трабзонспор АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 АЕК АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир
Ксанти Последние 20 матчей: +2 =8 -10Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК
Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Левадиакос Лариса 1:1 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия ОФИ 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панаитоликос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:1 Атромитос Панатинаикос 2:2 Ксанти Ксанти 0:0 Олимпиакос Ники Волоу 1:0 Ксанти Аполлон Смирнис 1:0 Ксанти
Последние игры между собой
АЕК: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Ксанти: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Ксанти 0:0 АЕК Суперлига АЕК 4:1 Ксанти Суперлига АЕК 2:1 Ксанти Суперлига Ксанти 0:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 3:4 АЕК Суперлига Ксанти 0:2 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Суперлига АЕК 3:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:1 Ксанти Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Кубок Ксанти 2:1 АЕК Кубок Ксанти 1:1 АЕК Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|АЕК
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ксанти
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лариса
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Панатинаикос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Панаитоликос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Паниониос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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