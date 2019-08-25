Греция: Суперлига 2019-2020

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АЕК
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Ксанти
0'
7' Желтая карточка
Джуричкович Петар
12' Желтая карточка
Шику Жеральдес
31' Желтая карточка
Dimos Baxevanidis
34' Вторая желтая карточка
Шику Жеральдес
37' Желтая карточка
Ковачевич Александар
41'
1
Баркас
Василис
2
Бакакис
Михалис
4
Ойконому
Мариос
24
Сварнас
Эфстратиос
23
Хульт
Никлас
6
Крстичич
Ненад
8
Симоэш
Андре
7
Верде
Даниэле
12
Шику
Жеральдес
20
Манталос
Петрос
18
Оливейра
Нелсон
1
Абад
Карлос
25
Leandro
Sosa
I
5
Dimos
Baxevanidis
4
Aristotle
Karasalidis
23
Малезас
Стелиос
9
Ковачевич
Александар
10
Джуричкович
Петар
28
Mehdi
Terki
3
Баррьентос
Жан
7
Стургеон
Фабиу
88
Реннелла
Винченцо
АЕК
4-2-3-1
Ксанти
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Джуричкович Петар
12'
Шику Жеральдес
 
31'
 
Dimos Baxevanidis
34'
Шику Жеральдес
 
37'
 
Ковачевич Александар

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +11 =4 -5
АЕК 1:3 Трабзонспор АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 АЕК АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир
ПАОК 1:0 АЕК Левадиакос 0:3 АЕК Ламия 0:4 АЕК АЕК 0:1 Лариса Ламия 2:2 АЕК Ксанти 1:3 АЕК АЕК 2:0 Ламия АЕК 4:0 Панаитоликос Атромитос 0:1 АЕК АЕК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 2:0 АЕК АЕК 3:0 Атромитос АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 АЕК АЕК 1:0 ОФИ Атромитос 0:1 АЕК
Ксанти Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти Ксанти 1:3 АЕК
Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Левадиакос Лариса 1:1 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия ОФИ 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панаитоликос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:1 Атромитос Панатинаикос 2:2 Ксанти Ксанти 0:0 Олимпиакос Ники Волоу 1:0 Ксанти Аполлон Смирнис 1:0 Ксанти

Последние игры между собой

АЕК: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Ксанти: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Ксанти 1:3 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Ксанти Суперлига АЕК 4:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 АЕК Суперлига
Ксанти 0:0 АЕК Суперлига АЕК 4:1 Ксанти Суперлига АЕК 2:1 Ксанти Суперлига Ксанти 0:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Ксанти Суперлига Ксанти 3:4 АЕК Суперлига Ксанти 0:2 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Суперлига АЕК 3:1 Ксанти Суперлига Ксанти 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:1 Ксанти Суперлига АЕК 1:0 Ксанти Кубок Ксанти 2:1 АЕК Кубок Ксанти 1:1 АЕК Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. ПАОК 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Олимпиакос 1 1 0 0 1 - 0 3
4. АЕК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ксанти 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Атромитос 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лариса 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Арис Салоники 1 0 1 0 1 - 1 1
9. ОФИ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Панатинаикос 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Панаитоликос 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Паниониос 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Астерас 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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